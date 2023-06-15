15 историй о том, что токсичные отношения с родителями могут конкретно так подпортить счастливое детство
Детство — это период, когда мы строим основы своей личности. Порой кажется, что в семье все гладко: родители не ругаются, бабушка с дедушкой души не чают во внуках. Но когда дети вырастают, то начинают понимать, что долгие годы отношения были далеки от идеала. Например, мама то и дело устраивала скандал отцу по любому поводу или же кто-то из старшего поколения постоянно требовал к себе внимания.
- Сколько себя помню, мама была вечно мной недовольна: плохо вымыла полы, нарисовала какой-то кривой рисунок, принесла домой «пятерку» из школы, но какую-то не такую. А вот отец, наоборот, всегда старался меня поддерживать, хоть и попадал за это под острый язык мамы. Помню, как заняла 2 место на школьной олимпиаде по математике. Пришла домой и похвасталась. Отец тут же обнял и сказал: «Умница, дочка. Ты добьешься чего угодно в жизни». У меня даже слезы покатились от его слов. Но вся радость закончилась, когда мама сказала: «Ну-ну, пойдет крутить свиньям хвосты. Там баллы не важны». После этого я с ней неделю не разговаривала.
- Моя мама работала на двух работах, чтобы содержать нашу семью, в то время как папа бездельничал дома. Когда я подходила к нему с просьбой поиграть со мной, он говорил, что уже устал. Однажды услышала их разговор на кухне. Мама жаловалась, что уже устала работать без выходных, мол, встань уже с дивана и помоги хоть чем-нибудь. Папа же воспринимал все в штыки: «Что ты мной командуешь? Тебе просто не нравится, когда я дома нахожусь, а я ведь с дочкой весь день сижу». Я до сих пор не понимаю, что у него было в голове. Надо ли говорить, что через год родители развелись, а мама уволилась со второй работы. Стало полегче.
- Мама всегда показывала своим подругам мой дневник с плохими оценками. Делала она это с удовольствием. Но хорошие оценки ни разу не показывала. А когда подруги сами спрашивали, то мама выдавала: «Я сама еще не смотрела». Решила спросить у нее причину и обалдела от ответа: «Это чтобы они не завидовали тебе и думали, что у нас не все так гладко».
- Когда мне было 8 лет, ко мне пришли друзья. Мы играли в комнате, дверь была закрыта. И тут влетает мама со словами: «Сколько можно бездельничать, Вова? Ты уроки сделал?» Я сказал, что сделаю вечером, а сейчас хочу с друзьями поиграть. Мама подхватила, мол, друзья какие хорошие — уроки уже сделали, скорее всего. Но когда все хором сказали, что тоже вечером собираются делать домашнее задание, она нахмурила брови и грозно сказала мне: «Вот видишь, твои друзья умеют планировать свое время, не то что ты!» В тот момент офигел и я, и все мои друзья.
- Я хорошо училась в школе, часто выступала на конкурсах и олимпиадах. Вот только каждый раз, когда я показывала папе награду, он выхватывал ее у меня из рук и прятал куда-то на самую высокую полку. Я даже боялась узнать причину. Но как-то раз я решилась. Оказалось, что он все прятал, чтобы ничего глаза не мозолило. А потом уже мама проговорилась, что папа в школе учился плохо и злился на тех, кто всякие грамоты получал. Я слушала все это, а детские слезинки стекали по щекам. Отец мне просто завидовал.
- Мама никогда не считалась с моим мнением. Даже сейчас, когда я живу отдельно с мужем, она любит внезапно приехать. Может спокойно открыть дверь ключом для экстренных случаев. Мы с мужем обычно выходим из душа и даже не надеваем халаты. Мама в один такой пикантный момент с порога крикнула: «Вы что тут устраиваете?» Много раз пытались поговорить с ней и объяснить, что вламываться в дом без предупреждения нельзя. Но от ее ответа офигеваем каждый раз: «Почему тебя нужно предупреждать? Я могу прийти в любой момент, ведь я твоя мама!».
- До сих пор помню, как мама ругала меня за оценки, даже за «четверку». Она требовала от меня только «отлично» и никаких исключений. Я чувствовала себя какой-то неполноценной, мне казалось, что все мои старания изначально обречены на провал. Но недавно разбирала старые семейные фотографии в шкафу и случайно нашла аттестат мамы. Вот тут-то я и узнала, что училась она хуже некуда. Ну и пошла ей предъявить. Такого ответа я точно не ожидала услышать. Она выдала: «Я просто хотела проверить, насколько хорошо ты умеешь скрывать свои плохие оценки от меня».
- Когда я была маленькой, мама всегда с огромной любовью заботилась о папе. Она давала ему советы, напоминала о важных делах, следила за его питанием и здоровьем. Просто идеальная жена. По крайней мере, я так всегда думала. Но как-то раз я пришла из школы уставшая и злая и услышала, как мама говорила отцу: «Ты уже сделал то, о чем я просила? Мне так надоело повторять одно и то же каждый раз! Ты просто не способен заботиться ни о нас, ни о себе». Почему-то в тот момент эти слова меня сразу насторожили. Позже я узнала, что мама даже не любила папу, а вся эта забота была обычными придирками и проявлением недоверия. Вот так в один прекрасный день с меня слетели «розовые очки».
- В детстве я никогда не сидел на месте и постоянно царапался, ударялся, падал. Разумеется, были крики, сопли и слезы. Любая другая мама помогла бы, успокоила, подула на ранку. Но не моя. На все случаи она отвечала одинаково: «Ну что, нытик, допрыгался?» Я думал, что это ее способ подбодрить в шуточной форме. Как-то раз я прямо перед ней свалился с велосипеда на асфальт, сильно поцарапал руки и ноги. Было очень больно. Я ждал, что мама пойдет и скажет свое коронное слово, но вместо этого услышал: «А смысл вставать, если завтра снова свалишься? Просто лежи». После этого она отвернулась, и я услышал: «Пошли одежду стирать». Когда у меня будут свои дети, я их просто не подпущу к ней.
- Когда мне было 12 лет, бабушка жила вместе с нами на одном этаже, через одну квартиру. Все время она просила заходить к ней в гости, но не просто так, а каждые 3 часа после школы. Без опозданий! Видите ли, чтобы я все время проверял, все ли с ней в порядке. Проблем со здоровьем у нее не было, и она любому молодому могла дать фору. Но обидеть ее я не хотел. Как-то раз я задержался в школьной библиотеке минут на 40 и поэтому опоздал на очередную «проверку бабушки». Когда я зашел к ней, то увидел на ее лице такое недовольство, словно я виноват во всех бедах мира. Оказывается, она уже позвонила маме и сообщила, что я уже несколько дней к ней не заходил. Несколько дней! В итоге на меня были обижены все. Разумеется, мою версию случившегося никто даже слушать не стал.
- Еще в садике мама мне постоянно твердила: «Не общайся с этой девочкой, она плохая». Так было с каждым ребенком, с которым я начинала дружить. В школе она пошла еще дальше: говорила, мол, не сидеть с Олей, Машей, Ваней. Я ей отвечала, что мне придется сидеть отдельно в коридоре, чтобы угодить всем ее желаниям. Как-то раз прихожу на урок, а девочки, с которыми я хорошо общалась, со мной не хотели даже разговаривать. Оказалось, что мама позвонила их родителям и сказала, что из-за них я стала плохо учиться. Никогда маме этого не прощу. А она до сих пор говорит: «Ты просто преувеличиваешь!»
- В детстве отец всегда ругал меня из-за всяких мелочей. Устанавливал правила, требовал все четко выполнять, но сам ни разу им не следовал. Например, он требовал, чтобы полотенце в ванной висело ровно, без складок, хотя сам бросал его после себя в раковину. Или просил, чтобы подушки на диване лежали ровно с каждой стороны, хотя после его просмотра телевизора нужно было вообще перестилать покрывало. И так во всем: обувь в коридоре, посуда. Мама тоже много раз жаловалась на него, но все без толку.
- Когда я была ребенком, мама всегда критиковала меня, была недовольна всем, что я делала. Но прикол в том, что ее же действия противоречили ее словам. Я никогда не могла понять, что она от меня хочет. Например, она говорила, что я должна быть самостоятельной, но при этом постоянно контролировала каждый мой шаг. Пыталась угодить ей, но все мои усилия были напрасны. Как-то раз я не выдержала, заплакала и убежала в свою комнату. Мама пришла меня успокаивать. Сквозь слезы я сказала, что не понимаю, почему она так поступает со мной. И тут она словно подобрела, на лице появилась улыбка, и она выдала: «Но ведь так наша жизнь выглядит более интересной, правда?». В тот день я поняла, что никогда не смогу полностью понять ее логику. Мне уже за 40, у самой уже есть дети, но до сих пор так и не поняла.
- Моя бабуля всегда заставляла меня помогать ей на огороде. Да не только меня, вообще всю семью доставала с этими грядками. Когда кто-то отказывался даже по уважительной причине, она выдавала: «Это ваш семейный долг». А ведь в продуктах с огорода она никогда не нуждалась, потому что мама работала на фермерском рынке и всегда приносила ей кучу продуктов.
- А моя мама всегда давила на жалость и требовала к себе постоянного внимания. Прямо говорила, что я ей мало уделяю времени, хотя проводила с ней практически все время, даже с подругами отказывалась гулять. Свои действия она объясняла просто: «Тебя мать родила, будь благодарна!» Когда я вышла замуж и съехала, она чуть ли не каждый день писала и звонила с намеком, что я ее бросила. Сейчас стало чуть полегче, ведь мы ей периодически внуков привозим, но все равно ей всегда всего мало.
Воспоминания о токсичных отношениях с родителями в детстве могут быть болезненными, но каждый из нас должен стремиться к тому, чтобы не повторить такую динамику в отношениях с нашими собственными детьми.
AdMe/Семья/15 историй о том, что токсичные отношения с родителями могут конкретно так подпортить счастливое детство
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