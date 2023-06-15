15 историй о том, что токсичные отношения с родителями могут конкретно так подпортить счастливое детство

Детство — это период, когда мы строим основы своей личности. Порой кажется, что в семье все гладко: родители не ругаются, бабушка с дедушкой души не чают во внуках. Но когда дети вырастают, то начинают понимать, что долгие годы отношения были далеки от идеала. Например, мама то и дело устраивала скандал отцу по любому поводу или же кто-то из старшего поколения постоянно требовал к себе внимания.