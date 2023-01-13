15 историй от людей, которые в один миг поняли, что перед ними именно тот, с кем хочется провести всю жизнь

Найти «своего» человека — задача непростая. Иногда мы ищем его годами, и, когда встречаем, не всегда сразу осознаем, что это именно тот, кого так долго ждали. Но порой бывает так, что какое-то его действие или фраза в одночасье дают нам понять, что поиск наконец-то завершен и перед нами тот или та самая.