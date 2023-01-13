15 историй от людей, которые в один миг поняли, что перед ними именно тот, с кем хочется провести всю жизнь
Найти «своего» человека — задача непростая. Иногда мы ищем его годами, и, когда встречаем, не всегда сразу осознаем, что это именно тот, кого так долго ждали. Но порой бывает так, что какое-то его действие или фраза в одночасье дают нам понять, что поиск наконец-то завершен и перед нами тот или та самая.
- Мой щенок обрадовался ее приходу, как только она подошла к двери. Не теряя ни секунды, девушка взяла собачку на руки и спросила, куда мы все втроем пойдем. С тех пор минуло 19 лет, собаки уже нет с нами, а мы все эти годы провели вместе, пройдя через огонь, воду и медные трубы. © Civilian216 / Reddit
- Он пригласил меня в клуб, где выступали комики-любители. Он искренне смеялся над всеми шутками, хотя они были откровенно плохими. Честно говоря, я хотела отменить наше следующее свидание из-за того, что его чувство юмора было очевидно так себе. Пока мы шли к машине, он сказал, что шутки ему абсолютно не понравились, а смеялся он только для того, чтобы поддержать выступающих. Женаты уже 12 лет. © Ruined-prophet / Reddit
- Наше третье свидание проходило у него дома, мы смотрели кино. Во время первой встречи я заказывала Dr. Pepper, чтобы запить еду, и печенье с шоколадной крошкой на десерт. Он запомнил, поэтому купил для меня газировку и испек домашнее печенье. Угощение сгорело, но замуж за него я все равно вышла. © cassiecas88 / Reddit
- Я спросил, пойдет ли она со мной в ресторан быстрого питания, чтобы угоститься картошкой фри. В то время это был максимум, что я мог себе позволить. Она сказала: «Конечно», — и мы разделили одну большую порцию на двоих, причем ее это совсем не смутило. В тот момент я понял, что раз девушка согласна встречаться с парнем, который явно на мели, то она именно тот человек, с которым можно построить все с нуля. Мы женаты 35 лет, прошли через взлеты и падения, болезни, воспитание детей, бедность и достаток. © OpieandEarl / Reddit
- Первое свидание с моей нынешней женой. Мы выбрали модный итальянский ресторан, я надел свои лучшие вещи и пришел чуть раньше своей дамы. Вечер прошел хорошо, мы наслаждались едой, напитками, десертом. Когда пришло время платить, мы подозвали официанта, и он сказал, что человек, пожелавший остаться неизвестным, заплатил за нашу еду, чтобы мы смогли наслаждаться вечером. Мы оба были в шоке. Я не следил за ценами, но блюда, которые мы заказали, были дорогими. Конечно, я оставил хорошие чаевые. Вместе мы 8 лет, женаты около 3. И кстати, мы с супругой несколько лет спустя тоже заплатили за одну молодую пару. © _Ryman_ / Reddit
- Я пригласил ее выпить кофе. Кофе-брейк перерос в ланч, ланч — в ужин. Мы проговорили 11 часов подряд. Женаты уже 12 лет и до сих пор можем говорить часами. © Gunnrhildr / Reddit
- Попросил меня о втором свидании во время первого. Показал, что искренне заинтересован во мне, и даже сейчас, когда мы женаты, он ведет себя точно так же. Меня до сих пор удивляет, как много деталей он помнит обо мне и нашей совместной жизни. © i_am_gingercus / Reddit
- На наше первое свидание в ресторан девушка пришла с $ 50, которые ей дала мама, — видимо, на случай, если я заставлю ее платить за себя. Когда я рассчитался за ужин, она буквально заставила официанта расплакаться, отдав ему все деньги в качестве чаевых. © therealandy04 / Reddit
- Мы встречались полгода, и вот в мой день рождения она появилась на пороге с самодельным пирогом. Может, для кого-то это пустяки, но ни одной из моих предыдущих девушек не было никакого дела до моего дня рождения. Я готов был разрыдаться и упасть на колени к тому моменту, как открыл ей дверь. © DuckFun_87 / Reddit
- В числе прочего мы говорили о книгах, и я попросила его порекомендовать что-нибудь, он ответил, что нужно подумать. На следующий день новый знакомый прислал список, и я поняла, что он действительно думал обо мне. А еще поняла, что он плюнул на общепризнанное «правило» не писать на следующий день после свидания, чтобы не показаться навязчивым. Да и в принципе меня зацепило то, что мы говорили о литературе. © chickenhamburger / Reddit
- Я недавно переехала в новый район, и мы встретились в ресторане в незнакомом мне городе. Свидание прошло хорошо, мы разъехались каждый на своей машине. И вдруг он заметил, что я свернула на подъездную дорогу вместо шоссе. Он поехал за мной и подал сигнал, чтобы я остановилась, а потом сказал, что я ошиблась поворотом. В то время не было GPS, мобильных телефонов, с собой не было даже карты, поэтому я легко могла заблудиться в темноте. В тот момент я подумала, что этот парень просто супермилый. Прошло 22 года, и мы до сих пор вместе. © coffcat / Reddit
- Это было наше первое свидание, нам принесли чек, и я хотел его оплатить. Она сказала: «Если ты сейчас заплатишь за все, второго свидания не будет. А если ты хочешь увидеться в следующие выходные, то сейчас разделим счет». © Popinfresh1 / Reddit
- Наше первое настоящее свидание состоялось на чужом бракосочетании. Мы устали от свадебной суеты и пошли на пирс смотреть на звезды. Теперь мы сами женаты. © Wafflesandwhisky / Reddit
- Мы говорили обо всем на свете, не умолкая. Так увлеклись, что не заметили, как остались единственными гостями на вечеринке, а мы все болтали и болтали. Прошло 25 лет, а мы никак не можем остановиться. © Thephilosopherkmh / Reddit
- Это было не первое свидание, но именно в тот день я поняла, что выйду замуж за этого человека. Мы стояли на кассе в супермаркете, время было около 9 вечера, мы оба в этот день получили зарплату. Перед нами стояла молодая женщина с маленьким ребенком. Она расплачивалась благотворительными купонами на еду — в сумме ее покупки стоили $ 22, а у нее набиралось купонов только на $ 20. Она выглядела очень расстроенной и отложила банку энергетического напитка и шоколадный батончик — видимо, единственную роскошь, которую могла себе позволить.
Остальными ее покупками были подгузники, детское питание и смесь, курица, рис и салфетки, причем все в минимальном количестве. Я хотела попросить своего нынешнего мужа дать мой кошелек, но увидела, как он достает из своего купюру в $ 50, кладет ей в руку и говорит, что сдачу она может оставить себе. Он изменил ее неделю, он изменил мою жизнь. Этот был тот самый момент, когда я поняла, что он — тот единственный. © KknhgnhInepa0cnB11 / Reddit
А был ли в вашей жизни момент, когда стало понятно, что это именно «ваш» человек?
AdMe/Семья/15 историй от людей, которые в один миг поняли, что перед ними именно тот, с кем хочется провести всю жизнь
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