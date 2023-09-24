15 историй про родителей, с которыми никакие нервы не выдержат
Конфликт отцов и детей вечен. Впрочем, некоторые родители ведут себя так, что их даже оправдывать не хочется, и мы целиком на стороне детей. В бонусе пример того, как точно не надо общаться со своими детьми.
- Родители предложили помочь с покупкой квартиры: одолжить половину суммы, чтобы я не был должен банку. И вот счастье наступило: квартира куплена, осталось только мебель привезти, а родители взяли, да и передумали. А все потому, что моя 18-летняя сестра забеременела, и теперь я, как старший брат, мог бы сделать ей подарок — свою квартиру, в которую я вложил несколько миллионов. Узнав об этом, обе бабушки переписали свои квартиры на мою сестру, родители — тоже. Теперь у меня 1 квартира, у сестры — 3, но сволочь все равно я. © Vipman84 / Pikabu
- Поняла, что пора сваливать от родителей, когда они на мой день рождения приготовили медовый торт, утку в меде, медовый квас. А у меня на мед аллергия. © «Подслушано» / Vk
- У мамы странное отношение к моей невесте Ане. Сначала мать постоянно критиковала ее одежду, внешность, семью и даже работу. Я прекратил с матерью все отношения. Потом мать внезапно стала восхищаться моей невестой и старалась как можно больше с ней общаться. Но у Ани тяжело заболел брат, она очень переживает. Плюс, сидит ночами с маленьким детьми брата. И вот, Аня отсыпалась днем, но мать пришла и стала ее будить, требую общения. Хотя она в курсе всей ситуации. Я назвал ее бессердечной и выгнал из дома. Теперь мать шлет гневные сообщения моей невесте. © *throwawayAnna / Reddit
- Папа с детства называет меня Малыш. И лет этак с 20 мне это начинает казаться странным, ведь Малыш вырос уже как бы. Родители живут в частном доме, я приезжаю в гости не так уж часто. Но раз, сидя на родительской веранде, услышала, как папа вернулся с работы и в шутку разговаривает с нашей собакой: «Привет, Малыш, голодный, наверное?» Тут с веранды доносится мое громкое: «Какой еще Малыш?! Это я Малыш!» Теперь не возмущаюсь, только сама начала в ответ папу звать Большиш. © «Подслушано» / Vk
- На рождение дочери мои родители преподнесли нам сто тысяч. Конкретно на какие нужды — не уточнили, подарок и подарок. Мы с мужем хорошо зарабатываем, тем более для ребенка уже все куплено, поэтому я положила этот конверт в сервант до лучших времен.
Как назло, разбила телефон и пришлось купить новый. Буквально на следующий день мать пришла к нам, заметила коробку. У матери началась истерика: мол, они деньги на ребенка дали, а я потратила на свою финтифлюшку. Слово вставить не дала, потребовала вернуть деньги в течение месяца. Но я вернула сразу же — ведь деньги-то ее никуда не делись. Выгнала ее из квартиры, а теперь понятия не имею, как дальше общаться. © Подслушано / Ideer
- Мама обижается, что я охотнее общаюсь с женой папы, чем с ней. Они развелись, когда мне было 7, через два года папа женился на другой. Новая жена не пыталась меня очаровать, собственно, этим и очаровала в итоге. Как-то маме пришлось на полгода уехать, и я переехала к папе. Я была в шоке от того, как, оказывается, может быть! Что в мою комнату сначала стучатся, а потом входят. Что ссоры с подружками — нормальный повод для грусти, и никто не орет, что я по мелочам плачу. Когда мачеха узнала, что меня задирал одноклассник, она не отмахнулась, как мама, а пошла на разборки к директору. Не знаю, что она там сказала, но меня больше не трогали. И таких примеров миллион! Спустя 10 лет я с удовольствием провожу время в доме отца. У мамы же до сих пор придирки ко всему, обиды, манипуляции здоровьем. Устала ощущать себя неблагодарной дочерью за то, что мачеху люблю больше. © Подслушано / Ideer
- Когда я или сестры приезжаем к родителям, мама становится вот совсем странной. Например, когда варю суп, говорит, чтобы сначала я положила мясо, а потом все остальное. Она прекрасно знает, что суп я варить умею более 20 лет из своих 32, но все равно надо это сказать. А потом смотрит на меня с наивной улыбкой, глазками хлопает. И вот стоишь и тупо на нее смотришь: то ли шутит так, то ли издевается. И на все такие советы: цветное с белым не стирай, цветы кипятком не поливай, овощи с огорода принесешь, помыть не забудь. Ага, а то сейчас морковку с землей и ботвой в суп засуну. Вообще она адекватная в основном женщина, но вот иногда такое выдает. © MariaGonsalez / Pikabu
- Мы с мамой как-то поспорили, и я ей напомнил о кое-каких неприятных моментах из своего детства. Знаете, что она сказала? «Я такого не помню, значит, этого не было». Развернулась и ушла. © TheJuda2112 / Reddit
- Я вырос в большой семье, с братьями и сестрами, и часто кого-то из нас ошибочно обвиняли в поступках другого. Так вот если я кричал на брата за что-то, чего он не делал, родители потом заставляли меня извиняться перед ним. Зато когда мама ругала меня за что-то, что сделал брат, а потом выяснялось, что это он, она никогда не просила прощения. Она отвечала: «Мне-то не надо, я взрослая». © twoplustwoisfour2008 / Reddit
- Мне 40 с копейками. Жена, дети, дом... Но стоит в отпуске заехать к родителям, начинается: Кормление каждый час (с советами сбросить пару кило), сование денег на обратную дорогу, вызов такси — «Как ты все понесешь», звонки — сел ли на паром, сел ли в маршрутку, доехал ли до дома... А главное — я неделю до этого таскался один по дикой реке, рыбача на пляже, истоптанном кабанами. Я носил все барахло на себе, продираясь сквозь заросли, а теперь мне, видите ли, нужно такси, чтобы пройти километр по асфальту. Ну опоздаю на паром — но ведь следующий придет через полчаса. Вот такая опека — видимо, старость сказывается. © exe081 / Pikabu
- Меня отец постоянно держал в неведении. Он мог сказать: «Бери пальто, пошли». Я его спрашиваю, куда мы идем, а он мне: «Какая разница? Маленький ты еще, делай, как я говорю». Вот из-за этого у меня во взрослой жизни появилась привычка задавать кучу вопросов перед тем, как принять решение. © Nemo1ner / Reddit
- У мужа есть младший брат, которому уже 26, но он до сих пор считается несмышленым дитятком, которое вся семья опекает. Недавно ему надо было прийти на работу на час раньше обычного, так вечером мама и папа проконтролировали, чтобы мальчик не забыл перевести будильник. Утром мама встала на час раньше, чтобы убедиться, что он не проспал и надел чистую рубашку. Потом еще бабушка позвонила, чтобы спросить, нормально ли он добрался. А вчера вообще вся семья полдня была на стреме: мальчик поехал в гости к девушке, впервые один катался на электричке. © Подслушано / Ideer
- Мы с сестрой, пока росли, вечно слышали: «Тут не из-за чего переживать, это не причина для волнения» и тому подобное. Вместо того, чтобы научиться нормально справляться со стрессом, мы научились его прятать и подавлять, чтобы родители ни в коем случае не подумали, что мы драматизируем из-за ерунды. © viking162 / Reddit
- С детства была уверена, что я худшая в мире хозяйка, никогда не умела готовить или делать что-то по дому. Всегда думала, что проблема во мне. До недавнего времени. На время переехала к маме, за это время много раз предлагала ей помочь по хозяйству или приготовить обед. В ответ получала: «Да ладно, отдыхай, у меня уже почти все готово». Я ей, мол, давай хотя бы посуду помою — она мне: «Я сама сейчас за 5 минут помою», предлагаю помочь одежду погладить — «Не надо, я сама». И вот я уже расслабилась, поняла, что ничего от меня не требуется. Сидим вечером, болтаем с мамой, и вдруг она внезапно выдает: «И чего ты у меня такая безрукая?». Действительно. И сразу вспомнились все моменты из детства, когда мне хотелось что-либо приготовить, а мама отвечала: «Давай сначала нормальную еду поедим, а потом ты будешь готовить». Или «не трогай посуду, все равно потом за тобой перемывать буду». © Mafnut / Pikabu
- Когда мне было 19 лет, мне запрещали не то что встречаться, а даже просто дружить или общаться с парнями. Ведь «рано тебе еще, маленькая». Когда мне исполнился 21 год, начали наседать: «Пора бы уже о семье подумать, жениха искать, чтоб в 22 замуж выйти, как раз до 23 лет родить успеешь». А я что, в марафоне участвую? Какой приз-то будет? © Unknown author / Pikabu
Бонус
- Стоит маме упустить меня из вида на 5 минут, как она начинает мне названивать. © Clos_ty / Reddit
А здесь мы рассказываем о 10-ти признаках токсичных родителей, и о том, как увидеть их манипуляции.
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