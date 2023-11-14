15 крутых родителей, которым ни один супергерой и в подметки не годится
Список родительских лайфхаков в сети пополняется бесконечно. Здорово, что пользователи с удовольствием рассказывают о них всему свету, иначе как бы мы узнали, зачем нужен «субботний мешок» и почему в некоторых фонариках для чтения под одеялом батарейки работают вечно. Эти и другие истории — в сегодняшней подборке.
1.
- Сыну скоро 13. Год назад я решил очистить балкон от хлама и заодно приучить сына к легальным способам заработка. Установил ему на телефон приложение с доской объявлений, показал, как пользоваться. Договорились, что все полученные деньги он оставляет себе, но должен все переговоры вести самостоятельно. В течение последующих месяцев были проданы велосипеды, старая сантехника, мертвые телефоны, самокат, плед и т. д. На собранные деньги сын купил новый телефон. В итоге он научился разговаривать с посторонними людьми, объяснять какие-то детали по продаваемым вещам; я привил ему чувство, что заработанное им — это его и он сам решает, как эти деньги потратить; привил силу воли копить деньги, а не бежать и тратить сразу на всякие ништяки. Ну и освободил балкон. © nkeladib / Pikabu
2.
- Строил дом. В тот день переодеться не успел и возвращался домой как был: старая кожанка, рабочие штаны, старые берцы, все подкрашено въевшейся пылью, недельная щетина, руки перепачканы краской. Иду в таком виде по подземному переходу, а навстречу идут нарядная мама с таким же нарядным карапузом. Малыш, правда, не хочет вести себя как полагается малышу с рекламной картинки и громко возмущается очередному родительскому беспределу. В этот момент его мама видит меня, наклоняется к сыну и начинает:
— Посмотри на дядю...
Ну вот, приплыли, думаю я, и ведь не будешь же всем окружающим показывать свой красный диплом и объяснять, что первое впечатление порой обманчиво и не стоит судить людей по внешнему...
А родительница продолжает:
— Вот будешь хорошо кушать, будешь таким же большим и сильным, как дядя.
Они прошли мимо, а я всю оставшуюся дорогу шел и улыбался как первоклашка, которому купили огромное ведро мороженого. © Snakecatcher / Pikabu
3.
- Мама заметила у папы на воротнике красную помаду. Ничего не сказала. Спустя пару дней обнаружила тоналку у него на руке, после чего пришла в ярость. Устроила папе скандал. Он признался, что ходит на курсы макияжа, после чего мама еще больше разозлилась. Но папа показал, что он не обманывает, накрасил меня так хорошо! Папа доказал свою правоту и сказал: «У меня одна дочь взрослая, второй 6, скоро будет третья. Я должен быть для них хорошим папой и уметь все!». © Палата № 6 / VK
4.
- Мы с женой ввели в обиход такое понятие, как «субботний мешок». Правило такое: перед сном дети убирают свои игрушки. Все, что не убрано, собирается в этот мешок и убирается как минимум на неделю. При повторном попадании игрушки в мешок она убирается на месяц, так как ее ценность в глазах ребенка, судя по всему, невысока. © godwarz / Pikabu
5.
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6.
- В 17 лет неожиданно поняла, что я далеко не самая симпатичная девочка среди сверстниц. Виной тому были насмешки по типу: «Фу, рыжая, мелкая, косолапая, веснушки эти еще». Начала малевать лицо тоналкой, дабы замазать веснушки, волосы перекрасила в цвет вороньего крыла и стала носить вещи совсем не по размеру. Батя это заметил и очень аккуратно попробовал выяснить причину. В один момент я сломалась, заплакала и рассказала все как есть. И он ответил: «Ирк, ну мелкая, ну ножки короткие, ну рыжая. Так это особенности! Смотри, какая ты симпатичная! Ну вот как я». Почему-то именно это что-то во мне перевернуло и я смогла принять себя. © Unknown author / Pikabu
7.
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8.
9.
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10.
У друга дочка 14 лет заявила: «Дай денег на татушку!» Колоть было решено резко и сильно — на лице. Пока мама хлестала коктейль из валерьянки с пустырником, он с дочкой обсуждал, что да как. Порешили они пойти к тату-мастеру в выходные. «Плачу двойную цену! — заявил друг. — Только сначала колешь без краски, ну а потом уж...» Когда с мастером обсуждали, друг тихонько ему так шепнул, мол, коли так, чтобы больно было максимально. Итак, мастер начал колоть сердечко на щечке, и дочура взвыла, ибо больно. Ибо ОЧЕНЬ БОЛЬНО! Тем вечером пришли они домой, и все были довольны. Мама-папа — тем, что доча не стала портить свою миленькую мордашку, а доча — тем, что не начала колоть с краской, иначе пришлось терпеть бы всю эту муку до победного финала. Думается, что папа повел себя верно, так как и нормальные отношения с дочкой сохранил, ну и... заартачься он, устрой скандал-разнос — назло бы сделала. © volchek1024 / Pikabu
11.
- Отец вернулся с работы. Заходит к нам с мамой, серьезный такой, и говорит: «Вы знаете, кого я только что видел?! Иду, темно, только один фонарь светит. Как вдруг выскакивает огромный заяц!». Мы с мамой удивленно переглядываемся, а папа достает большую шоколадку и добавляет: «Так этот зайчик просил вам шоколадку передать!». Мне уже 24, а я до сих пор ведусь на этот прикол про зайчика, как будто мне все еще 6! © Подслушано / VK
12.
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13.
- После школы я поехала с мамой поступать в вуз. Сдала экзамены, меня зачислили, мама помогла устроиться в общагу. Мама уехала поздно вечером, отдала мне все деньги, оставила себе только на билет до дома. Я на радостях, что освободилась от родительской опеки, помчалась отжигать с новыми знакомыми. А мама не успела на последний автобус, ночь просидела на вокзале, денег хватило лишь на билет и стаканчик чая с печеньем. Узнала я об этом спустя 7 лет... И ужасно плакала. © Не все поймут / VK
14.
- Я пылесосил пол, и пылесос засосал наклейку от коробки с пиццей под вопли сына. Это была ЕГО НАКЛЕЙКА. Мама отреагировала решительно: нечего разбрасывать и вообще, что за ерунда — наклейка какая-то. Парень безутешен. Я извинился и сказал, что наклейку запылесосил неспециально, уважаю его право собственности, но, раз он так ценил ее, не надо было ее оставлять под диваном. Я предложил ему десяток других наклеек — нет, хочу ту. Уснул в слезах. Ночью я распотрошил пылесос, наклейку вытащил и очистил. Более счастливым сына я не видел. Он с ней поиграл, и выкинули ее через месяц уже с его разрешения. Кому-то покажется мелочью, но на таких мелочах и строится доверие ребенка. © Diablo*** / Pikabu
15.
Еще больше историй о мудрых мамах и папах здесь, а эта подборка смс-переписок с родителями поднимет настроение — чего только стоят советы, которые одна мама отправляла дочери, пока та была на свидании. А здесь звезды с гордостью показали миру своих детей, пусть и совсем не похожих на них.