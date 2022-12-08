15+ мам, которые показывают суровую реальность своих будней

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Все, у кого есть дети, знают: если в доме тихо, скорее всего, тут что-то не так. А для каждой мамы новый день — это новое приключение. И в этой статье мы собрали фото, которые показывают, с чем мамам приходится сталкиваться каждую минуту их жизни.

1. Наполовину человек, наполовину станция для кормления детей

2. «Жена написала: „Я прилягу и попробую вздремнуть“»

«Я зашел в комнату и увидел, что дети используют ее как кресло-мешок».

3. Она изрисовала собственный паспорт

4. Он ведь должен спать...

5. Чудеса материнства

6. «Оставила сына на 3 минуты с арахисовой пастой и получила новый жизненный урок»

7. Да, работа из дома правда помогает сэкономить на детском саду. Но вот с продуктивностью могут возникнуть проблемы

«Он делал это почти целый час с утра».

8. «Итак, у нас сломана рука. Скорее всего, это не последний раз»

9. Он нашел детское питание

10. «Материнство — это не так весело, как я думала»

11. «Летели в абсолютном новом самолете, и ребенок изрисовал спинку кресла и окно»

12. «Отвернулась на одну секунду, а эти двое тут же начали притворяться мной»

13. «Эти мальчики — просто кладезь веселья. Им 11 месяцев, и не похоже, что скоро станет полегче»

14. «Иногда я задумываюсь о втором ребенке, но потом вспоминаю вот это»

15. «Меня не было всего 10 минут. Но этого оказалось достаточно, чтобы раскидать 5 кг кошачьей и собачьей еды по всей кухне»

16. «Мой сын надкусил все яблоки и просто оставил их вот так»



17. «Я горжусь своим сыном»

18. Твое лицо, когда ты осознал, что попытка дотронуться до дна была ошибкой