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15 милых семейных моментов Барбры Стрейзанд с маленькими внуками

Семья
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Знаменитая певица и актриса Барбра Стрейзанд в апреле 2023 года отметила 81-й день рождения. Ее вторым мужем с 1998 года является актер Джеймс Бролин. И хотя у них нет общих детей, Барбра стала прекрасной бабушкой для четырех маленьких детей своего пасынка — актера Джоша Бролина. Актриса обожает своих внуков и вовсю делится в соцсетях трогательными семейными фотографиями с ними.

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15 милых семейных моментов Барбры Стрейзанд с маленькими внуками

2.

15 милых семейных моментов Барбры Стрейзанд с маленькими внуками

3.

15 милых семейных моментов Барбры Стрейзанд с маленькими внуками

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Кстати, у Стрейзанд есть две собаки породы котон-де-тулеар, которые являются клонами ее предыдущей собаки по кличке Саманта, умершей в 2017 году в возрасте 14 лет.

15 милых семейных моментов Барбры Стрейзанд с маленькими внуками

5.

15 милых семейных моментов Барбры Стрейзанд с маленькими внуками

6.

15 милых семейных моментов Барбры Стрейзанд с маленькими внуками

7.

15 милых семейных моментов Барбры Стрейзанд с маленькими внуками

8.

15 милых семейных моментов Барбры Стрейзанд с маленькими внуками

9.

15 милых семейных моментов Барбры Стрейзанд с маленькими внуками

10.

15 милых семейных моментов Барбры Стрейзанд с маленькими внуками

11.

15 милых семейных моментов Барбры Стрейзанд с маленькими внуками

12.

15 милых семейных моментов Барбры Стрейзанд с маленькими внуками

13.

15 милых семейных моментов Барбры Стрейзанд с маленькими внуками

14.

15 милых семейных моментов Барбры Стрейзанд с маленькими внуками

15.

15 милых семейных моментов Барбры Стрейзанд с маленькими внуками

Кстати, недавно дочь Брюса Уиллиса опубликовала фотографии, на которых актер впервые держит свою внучку. Эти трогательные кадры согревают сердце больше, чем тысяча объятий.

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91811
AdMe/Семья/15 милых семейных моментов Барбры Стрейзанд с маленькими внуками
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