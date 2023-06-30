15 милых семейных моментов Барбры Стрейзанд с маленькими внуками

Знаменитая певица и актриса Барбра Стрейзанд в апреле 2023 года отметила 81-й день рождения. Ее вторым мужем с 1998 года является актер Джеймс Бролин. И хотя у них нет общих детей, Барбра стала прекрасной бабушкой для четырех маленьких детей своего пасынка — актера Джоша Бролина. Актриса обожает своих внуков и вовсю делится в соцсетях трогательными семейными фотографиями с ними.