15 милых семейных моментов Барбры Стрейзанд с маленькими внуками
Знаменитая певица и актриса Барбра Стрейзанд в апреле 2023 года отметила 81-й день рождения. Ее вторым мужем с 1998 года является актер Джеймс Бролин. И хотя у них нет общих детей, Барбра стала прекрасной бабушкой для четырех маленьких детей своего пасынка — актера Джоша Бролина. Актриса обожает своих внуков и вовсю делится в соцсетях трогательными семейными фотографиями с ними.
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Кстати, у Стрейзанд есть две собаки породы котон-де-тулеар, которые являются клонами ее предыдущей собаки по кличке Саманта, умершей в 2017 году в возрасте 14 лет.
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Кстати, недавно дочь Брюса Уиллиса опубликовала фотографии, на которых актер впервые держит свою внучку. Эти трогательные кадры согревают сердце больше, чем тысяча объятий.
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