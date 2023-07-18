15 смелых отцов рассказали о том, как им далось рождение детей
Когда в семье появляется малыш, все переворачивается с ног на голову. На какое-то время жизнь начинает крутиться вокруг ребенка, и сейчас мы говорим не только о мамах. Некоторые мужчины решаются уйти в декретный отпуск или вообще взять заботу о ребенке полностью на себя. Одни отцы получают от этого удовольствие, вторые зарекаются повторять подобный опыт, а третьи, несмотря на все тяготы, с особой теплотой вспоминают то время.
- Моему брату 34 года. Он женился на девушке, которая младше на 11 лет. Месяц назад у них родилась дочка. Невестка восстановилась и вышла на работу, брат взял декрет, сидит с ребенком. Она серьезная и бойкая, планирует заниматься собственным бизнесом, а он спокойный, неконфликтный, предпочитает сидеть дома с книжкой. Большинство родственников с нашей стороны смотрят на них косо. Благо в отношения лезть не пытаются, лишь иногда дядя что-то бурчит про каблуки. А меня их пример очень вдохновляет. Только благодаря им смогла решиться противостоять отцу-патриарху, бросила нелюбимую специальность, выбрала другой универ и уехала учиться. Живу теперь с братом и невесткой, которая во всем поддерживает. © Подслушано / Ideer
- Уже на протяжении 5 месяцев после рождения нашего второго ребенка я хожу в трениках, если не надо никуда выходить. Иногда даже лень переодеться, если по-быстрому нужно куда-то съездить или ждем гостей. Интересно, я один такой? © Notonreddit117 / Reddit
- Когда родился сын, я дома все время помогал жене. Ночью мы сменялись, укачивая малыша. Помню, как, убаюкивая его, уже видел сон с открытыми глазами. Отдыхать приходилось на работе. Помню один смешной случай. Я уснул в туалете, а когда проснулся, понял что не могу встать с унитаза — ноги затекли. © Подслушано / Ideer
- Жена почему-то решила, что после работы я должен взять ребенка на себя, чтобы она отдыхала, да еще и убирать. А у меня сил нет, я тоже поспать хочу! Если задерживался, начиналась истерика. Тогда я решил сменить работу. Устроился обычным рядовым сотрудником в офис, где нет ответственности, зато есть нормированный рабочий день с полноценным часом на обед, да и отпуск обещали. С месяц все было хорошо, а потом началось. Моей зарплаты хватает на коммуналку, продукты, вещи первой необходимости и бензин. А на реснички, маникюры, косметику, салоны и рестораны — нет. Сейчас умоляет меня вернуться на прежнее место. На все согласна, а я вот не хочу. Мне нравится, что у меня есть свободное время, что могу взять больничный. Я высыпаюсь! И денег хватает на нормальную жизнь без излишеств, квартира есть, машина имеется. Иди, дорогая, работай сама на свои реснички. © Подслушано / Ideer
- Первые 3-4 месяца я вставал каждый раз, когда нужно было покормить ребенка. Практически всегда сам менял подгузник. Первые несколько недель работал в утреннюю смену, так что готовил еду, мыл посуду, стирал белье и выносил мусор. Теперь я вернулся на работу, а жена сидит дома с малышом. И все это стоило того, ведь для супруги ценно то, что я взял тогда все заботы на себя. © bricke / Reddit
- Хочу поделиться со всеми папами своим опытом. Я — отец-одиночка двух девочек, много лет я боролся с депрессией. Мне было сложно просто выйти на улицу и сделать уборку. Нужно было собираться с мыслями даже для простейших задач. Однако я поставил перед собой цель найти счастье в своем настоящем. Сегодня я встал в 6 утра, выпил кофе, приготовил завтрак, прибрался и накидал план на день. Быть папой непросто, но если кто-то сейчас пребывает в том же состоянии, что был я, то знайте: если получилось у меня, то получится и у вас. © Noonanamotopobapolus / Reddit
- У нас родился первенец, мне дали двухнедельный отпуск. Я люблю работу и раньше нередко брал на себя большие нагрузки. Сейчас, вернувшись на работу, могу сказать, что я толком не справляюсь ни с отцовскими, ни с рабочими обязанностями. Я валюсь с ног и не могу выкладываться на полную катушку из-за ночных смен подгузников, чтения книг, попыток успокоить ребенка. Но мне так хочется дать своей жене передышку, потому что она ведь тоже очень устает, заботясь о нашем сыне днем и ночью. © VivelaEvolution / Reddit
- Сыну было 7 месяцев, он был он на искусственном вскармливании. Я взял отпуск на 28 дней, а жена решила выйти на работу, чтоб умом не двинуться в декрете. Месяц кормления по часам, походы на массажи, памперсы... В общем, незабываемый отпуск. На работу потом я шел как на праздник. © zod4ui / Pikabu
- У нас двое школьников, 3-й и 5-й класс. А летом родился еще малыш. Мы с супругом работаем удаленно и вместе растим детей, занимаемся хозяйством. Мой муж может абсолютно все. Разве косы заплетать не умеет. А вот приготовить, накормить, искупать, менять подгузники, сходить с ребенком к врачу или в магазин за одеждой, поиграть — это все запросто и не хуже меня. © Анора Джумабаева
- У нас двойня. Тот, что поспокойнее, висел на мне, а второй, шебутной, — на супруге. Полтора года я мог поработать, только когда жена с детьми гуляла. При этом одной рукой пытался готовить, а второй — убирать. Четыре раза в сутки жена сцеживалась, и я поступал в их полное распоряжение. Да у меня отпечатки пальцев едва восстановились после перманентного мытья бутылочек. Смартфон их даже не распознавал, настолько гладкие были подушечки пальцев. © CbIHKA / Pikabu
- Как только жена приехала из роддома, я тут же ушел в отпуск. Взял на себя практически всю бытовуху и перехватывал дочку, когда жене нужно было помыться, поесть или в туалет. Не так страшно все это, если делать вдвоем. Рано или поздно понимаешь, что ребенок еще и твой, а воспитание — это сложная работа. © prostoJo / Pikabu
- Когда меня с ребенком выписали из роддома, муж и папа, взяв малышку, ушли вперед, а я, мама и мои друзья шагали медленнее. Шли пешком, потому что роддом буквально в одной остановке от дома. Когда пришли, уже была набрана ванночка, и дочь, удерживаемая папой, купалась. Потом под руководством моей подруги супруг подстриг ноготки. Я даже прослезилась. Сейчас дочери 30 лет, у них с отцом невероятная связь. И так было всегда. Были у нас периоды, когда я была основным источником дохода, а папа сидел с ребенком. Времена такие были: работал тот, кто больше заработать мог. © Елена Шишова
- Я мужчина, мне 36 лет. Есть сын меньше года, он нормально спит только в коляске. Так что периодически гуляю с ним по 4 часа в день в парке. Так вот, до скрежета зубов бесят люди, издающие громкие звуки возле коляски. Студентам надо заржать как раз рядом с ребенком. Школьникам — запищать. Один мужик специально чихнул в двух шагах. А уж эти громкие телефонные переговоры разговоры! Возле коляски затихают только молодые родители и бабушки. © Подслушано / Ideer
- У нас в семье муж был в двух декретных отпусках. В последнем почти получил высшее образование, а первым словом второго ребенка было «Мапа». Так дочка называла папу. Жена на двух работах, это да. Зато в доме чистота, спокойствие и счастье. Но некоторые знакомые от зависти называли мужа подкаблучником, а жену — тягловой лошадью. © todes.kho / Pikabu
- Лучше две работы, чем один декрет. Это я из личного опыта говорю. Если б у меня не было отдушины в виде частичной занятости с одним рабочим днем, я бы с ума сошел. Весь мир сужается, несколько утрируя, до ребенка и его подгузников. Стремительно деградируешь интеллектуально. Я пошел на эту жертву дважды, потому что очень люблю своих детей. В общей сложности около 5 лет у меня был декретный провал. Но когда дети немного подросли, жертва стала окупаться. В детях я вижу будущее. Они — мои родственные души, которым я открываю мир и разделяю с ними свое мировоззрение. В целом могу сказать, что растить ребенка без чьей-то помощи — это моральный, как минимум, подвиг, а вообще в одиночку — героизм. © mcreator / Pikabu
Быть родителями — тот еще квест. Больше всего сложностей возникает с первенцами. Но бывалые мамы и папы точно знают, что со всем можно справиться, главное — не унывать и сберечь в памяти самые радостные, смешные и трогательные моменты. Ведь они уже никогда не повторятся.
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