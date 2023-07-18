15 смелых отцов рассказали о том, как им далось рождение детей

Когда в семье появляется малыш, все переворачивается с ног на голову. На какое-то время жизнь начинает крутиться вокруг ребенка, и сейчас мы говорим не только о мамах. Некоторые мужчины решаются уйти в декретный отпуск или вообще взять заботу о ребенке полностью на себя. Одни отцы получают от этого удовольствие, вторые зарекаются повторять подобный опыт, а третьи, несмотря на все тяготы, с особой теплотой вспоминают то время.