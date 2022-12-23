15+ пар, которые вместе уже целую вечность, но и они когда-то были в начале своих отношений

Мало кто помнит, как же выглядели знаменитые парочки во времена, когда они только-только начинали встречаться. Но можно сказать одно, что и сейчас они выглядят просто потрясающе, а самое главное — им удалось пронести свою любовь сквозь года, а это дорогого стоит.