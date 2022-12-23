15+ пар, которые вместе уже целую вечность, но и они когда-то были в начале своих отношений
Мало кто помнит, как же выглядели знаменитые парочки во времена, когда они только-только начинали встречаться. Но можно сказать одно, что и сейчас они выглядят просто потрясающе, а самое главное — им удалось пронести свою любовь сквозь года, а это дорогого стоит.
1. Дэвид и Виктория Бекхэм
2. Пирс Броснан и Кили Шэй Смит
3. Том Хэнкс и Рита Уилсон
4. Сара Джессика Паркер и Мэттью Бродерик
1993
2022
5. Курт Рассел и Голди Хоун
1983
2020
6. Харрисон Форд и Калиста Флокхарт
2002
2022
7. Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит
1996
2022
8. Стинг и Труди Стайлер
9. Мэтт и Люсьяна Деймон
10. Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер
11. Марк Уолберг и Риа Дарем
12. Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс
13. Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино
14. Джулия Робертс и Дэниел Модер
1998
2022
15. Бейонсе и Jay-Z
16. Мэттью Макконахи и Камила Алвес
17. Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Флавин
18. Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс
Может быть, и вы состоите в длительных отношениях? Расскажите, сколько лет вы уже вместе?
Фото на превью ANGELA WEISS / AFP / East News
AdMe/Семья/15+ пар, которые вместе уже целую вечность, но и они когда-то были в начале своих отношений
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