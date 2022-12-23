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15+ пар, которые вместе уже целую вечность, но и они когда-то были в начале своих отношений

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Мало кто помнит, как же выглядели знаменитые парочки во времена, когда они только-только начинали встречаться. Но можно сказать одно, что и сейчас они выглядят просто потрясающе, а самое главное — им удалось пронести свою любовь сквозь года, а это дорогого стоит.

1. Дэвид и Виктория Бекхэм

2. Пирс Броснан и Кили Шэй Смит

ANGELA WEISS / AFP / East News

3. Том Хэнкс и Рита Уилсон

ASSOCIATED PRESS / East News

4. Сара Джессика Паркер и Мэттью Бродерик

1993

Invision / Invision / East News

2022

5. Курт Рассел и Голди Хоун

1983

2020

6. Харрисон Форд и Калиста Флокхарт

CJ Contino / Everett Collection / EAST NEWS

2002

2022

7. Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит

1996

VALERIE MACON / AFP / East News

2022

8. Стинг и Труди Стайлер

9. Мэтт и Люсьяна Деймон

EAST NEWS, Invision / Invision / East News

10. Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер

Sean Roberts / Everett Collection / EAST NEWS, Evan Agostini / Invision / East News

11. Марк Уолберг и Риа Дарем

Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot. / East News

12. Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс

Courtesy Everett Collection / East News

13. Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино

Jorge Rios / iPhoto / Reporter / East News, Evan Agostini / Invision / East News

14. Джулия Робертс и Дэниел Модер

1998

SAUL LOEB / AFP / East News

2022

15. Бейонсе и Jay-Z

16. Мэттью Макконахи и Камила Алвес

EAST NEWS, VALERIE MACON / AFP / East News

17. Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Флавин

Chris Pizzello / Invision / East News

18. Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс

Anthony Behar / Sipa USA / East News

Может быть, и вы состоите в длительных отношениях? Расскажите, сколько лет вы уже вместе?

Фото на превью ANGELA WEISS / AFP / East News
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AdMe/Семья/15+ пар, которые вместе уже целую вечность, но и они когда-то были в начале своих отношений
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