15+ жизненных твитов, смысл которых каждый родитель прочувствует всеми своими нервными клеточками
Зачастую после появления в семье ребенка жизнь родителей сразу же переворачивается с ног на голову: бессонные ночи, бесконечные попытки накормить маленького непоседу, ежедневная уборка. Порой кажется, что как только появляется свободная минутка, карапуз тут же что-то отчебучивает новенькое.
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Кстати, посмотрите еще на детей, с которыми даже не стоит пытаться расслабиться хоть на секундочку.
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С появлением детей у каждого родителя, как и у супергероев, появляются невероятные способности: терпение, железные нервы, многозадачность. И лишь изредка подергивающийся глаз напоминает о «легкой» усталости.
AdMe/Семья/15+ жизненных твитов, смысл которых каждый родитель прочувствует всеми своими нервными клеточками
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