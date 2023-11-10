15+ жизненных твитов, смысл которых каждый родитель прочувствует всеми своими нервными клеточками

Зачастую после появления в семье ребенка жизнь родителей сразу же переворачивается с ног на голову: бессонные ночи, бесконечные попытки накормить маленького непоседу, ежедневная уборка. Порой кажется, что как только появляется свободная минутка, карапуз тут же что-то отчебучивает новенькое.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Кстати, посмотрите еще на детей, с которыми даже не стоит пытаться расслабиться хоть на секундочку.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.