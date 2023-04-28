15 знаменитых мужчин, которые на экранах брутальные мужики, а в жизни — заботливые папы

Ученые доказали: отцовство способно сделать мужчин еще более привлекательными в глазах окружающих. Это подтверждают знаменитые красавчики — официальные лица, брутальные музыканты и крутые актеры на работе и лучшие папы дома. Мы вспомнили известных мужчин, которые в компании своих детей вызывают приступы умиления.