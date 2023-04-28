15 знаменитых мужчин, которые на экранах брутальные мужики, а в жизни — заботливые папы
Ученые доказали: отцовство способно сделать мужчин еще более привлекательными в глазах окружающих. Это подтверждают знаменитые красавчики — официальные лица, брутальные музыканты и крутые актеры на работе и лучшие папы дома. Мы вспомнили известных мужчин, которые в компании своих детей вызывают приступы умиления.
Джастин Тимберлейк
Райан Рейнольдс
Дэвид Бекхэм
Брэдли Купер
Крис Хемсворт
Дуэйн Джонсон
Криштиану Роналду
Марк Уолберг
Джон Ледженд
Крис Прэтт
Джейсон Момоа
Орландо Блум
Jay-Z
Дженсен Эклс
Принц Уильям
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Фото на превью The Boys / Amazon Studios and co-producers
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