AdMe
AdMe

15 знаменитых мужчин, которые на экранах брутальные мужики, а в жизни — заботливые папы

Семья
15--

Ученые доказали: отцовство способно сделать мужчин еще более привлекательными в глазах окружающих. Это подтверждают знаменитые красавчики — официальные лица, брутальные музыканты и крутые актеры на работе и лучшие папы дома. Мы вспомнили известных мужчин, которые в компании своих детей вызывают приступы умиления.

Джастин Тимберлейк

Райан Рейнольдс

Дэвид Бекхэм

Брэдли Купер

Крис Хемсворт

Дуэйн Джонсон

Miguel Cordoba/SIPA/SIPA/East News

Криштиану Роналду

ALBERTO PIZZOLI/AFP/East News

Марк Уолберг

Джон Ледженд

Invision/Invision/East News

Крис Прэтт

ANTHONY WALLACE/AFP/East News, Chris Pizzello/Invision/AP/East News

Джейсон Момоа

RB/Associated Press/East News

Орландо Блум

Zabulon Laurent/ABACA/Abaca/East News

Jay-Z

Invision/Invision/East News, AP/Associated Press/East News

Дженсен Эклс

Принц Уильям

Wojciech Olkusnik/East News, GLYN KIRK/AFP/East News

У нас есть и другие статьи о знаменитостях, которые успешно совмещают работу с родительством:

Фото на превью The Boys / Amazon Studios and co-producers
15--
AdMe/Семья/15 знаменитых мужчин, которые на экранах брутальные мужики, а в жизни — заботливые папы
Поделиться этой статьёй