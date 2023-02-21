16 человек, которым прямо сейчас нужно вручить премию «Лучший родитель», ведь они этого достойны

Пожалуй, каждый родитель всегда готов отодвинуть взрослые дела, чтобы испечь торт в форме ежика или сшить костюм бабочки-единорога. Мамы и папы рассказали в сети, на что еще они готовы пойти, лишь бы их детки не знали печали и широко улыбались.

«Дочь-подросток заказала на день рождения торт в форме дурашливого ежика. Прямо сейчас она рыдает от счастья»

«Сшил платье для слоника дочки и не пойму, чего не хватает: поясок сделать или рюшечки пришить?»

«Домик для дочки»

«От щенка отказались, и я его взял. Наша первая собака, жена и дочь в восторге. А я герой»

«Мы с женой подарили племяннице куклу со слуховым аппаратом, точно таким же, какой носит она»

«У меня 36-я неделя беременности. Старалась закончить этот костюм, чтобы взять с собой в роддом»

«Смастерил для дочки таксу-качалку»

«Я начала рисовать, когда вышла в декрет. Хочу украсить комнату сына рисунками. Это первый, который я сделала сама, а не по образцу»

«Торт под названием „Извергающийся вулкан“ на 6-й день рождения моего сына»

«Сшила костюм для дочки. Сказочный единорог с крыльями бабочки»

Готова пойти на все, лишь бы надеть это! Мне тридцатник. © IamLegion / Reddit

«Кроватка для сына»

«Осенний торт на 1-й день рождения моей дочки. Горжусь собой»

«Эту картину я нарисовала для дочки. Я новичок, но, по-моему, получилось неплохо»

«Лонгборд для сына. Никогда не делал ничего подобного, но малец остался доволен»

«Смастерила тактильную книжку для дочки»