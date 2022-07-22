16 детей, которые выдали такое, что взрослые теперь за всю жизнь не забудут

Дети — неисчерпаемый источник запоминающихся высказываний и оригинальной логики. Каждый, кто часто имеет с ними дело, знает, что ребятня способна изо дня в день проявлять чудеса незашоренного и творческого мышления, благодаря которому у них нередко выходит как растрогать окружающих до глубины души, так и рассмешить до слез.