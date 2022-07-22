16 детей, которые выдали такое, что взрослые теперь за всю жизнь не забудут
Дети — неисчерпаемый источник запоминающихся высказываний и оригинальной логики. Каждый, кто часто имеет с ними дело, знает, что ребятня способна изо дня в день проявлять чудеса незашоренного и творческого мышления, благодаря которому у них нередко выходит как растрогать окружающих до глубины души, так и рассмешить до слез.
Мы в ADME обожаем истории про детскую непосредственность, поэтому просто не смогли пройти мимо этих ярких и самобытных рассказов от пользователей сети.
- Дочка в мультике услышала фразу «С ума схожу от любви» и решила выяснить этот вопрос у нас. Сидим с женой, обедаем. Дочь подходит и спрашивает: «Папа, а вот ты, как только маму увидел, сразу с ума сошел или после того, как вы поженились?» © Valmonte / Pikabu
- Веду кружок изобразительного искусства для совсем маленьких. На первом занятии, чтобы понять, кто на что способен, прошу нарисовать первое, что придет на ум. Обычно дети в этот момент очень стараются и рисуют что-нибудь сложное и замороченное. Но был у меня один малыш, который нарисовал просто дерево с дуплом. В конце объяснил, что это: «Сова, которая проспала все на свете». © Палата № 6 / VK
- Однажды, когда я был еще ребенком, за праздничным столом моя мама начала икать и не могла остановиться. Тогда я вспомнил, что нужно напугать человека, чтобы он перестал. Мой мозг не придумал ничего лучше, чем подкрасться сзади и облить маму ледяной водой. В итоге крики, истерика, но икота-то все-таки прошла! © Подслушано / Ideer
- Разговор со старшей дочерью (9 лет):
— Мама, можно мне сегодня ночью поспать с тобой? Я боюсь спать одна, вдруг ночью ко мне придет монстр и съест меня?
— Не бойся, ты ведь уже большая, можешь спокойно спать одна, монстр к тебе не придет.
— А почему папа хоть и большой, но спит всегда с тобой?
Младшая дочь (7 лет) из-за угла:
— Чтобы монстр сожрал маму первой! Му-ха-ха! © Minorta / Pikabu
- Говорила своей трехлетке, что мы с мужем позаботимся о ее безопасности, но вдруг пришло в голову, что она может не понимать смысла этого слова. Поэтому спросила ее: «Ты знаешь, что значит быть в безопасности?» На что она ответила: «Быть с тобой». Будучи человеком, который никогда не чувствовал себя так с родителями, я моментально растрогалась. © errbear1 / Reddit
- В далеком детстве меня зауважала вся ребятня во дворе. Я спасла котенка или надавала люлей плохому мальчишке? Нет. В тот день водитель маршрутки проиграл в споре со мной и довез до самого крыльца подъезда на глазах офигевшей детворы. И я как королевна сошла со ступенек маршрутки. © Подслушано / Ideer
- Пару месяцев работала уборщицей в нескольких заведениях. Приходила домой полуживая, могла пожаловаться родителям на кухне или в голосовых поплакаться подругам, а младшая сестра все это слышала. Недавно были с ней в кино, и после сеанса она увидела, что люди возле нас оставили за собой горы мусора. Они хотели пройти возле нас, но сестра их остановила и сказала: «Вы почему мусор за собой оставили? Вы хотите, чтобы человек это все убрал, а потом из-за вас плакал всю ночь? Вам не стыдно?» Это услышали и люди с других рядов и тоже начали убирать за собой. Горжусь! © Палата № 6 / VK
- Дочка вспоминает детский сад:
— Каждое утро после завтрака наша компашка играла в «семью». Распределялись роли, всё как всегда: кто-то мама и папа, кто-то дети. И только Федор говорил сразу: «Чур, я кот».
Молодец, Федя, ты понял жизнь. © Jly4e3apHblu / Pikabu
- Дочке 4 года. Сегодня она проснулась со словами, что у нее впереди о-о-очень много работы. Я спросила, что она имеет в виду. Оказалось, ей предстоит съесть все печенье, которое она испекла вчера, и погладить кошек. © starry_knights / Reddit
- Была с дочей в парке, шикарная погода, лето, все веселятся. Мы ели мороженое и сели на лавочку, когда она заметила плачущую девушку. Спрашивает: «Мам, почему все такие веселые, а та девочка грустная?» Я не смогла ответить. «Можешь мне купить мороженое? Я угощу ее, подниму настроение!» Я сказала, что, может, девушка хочет побыть одна, но дочь не послушала. Сама сходила за вкусняшкой и села рядом с девушкой. Они говорили минут 5, потом, улыбаясь, подошли ко мне. Девушка: «У вас замечательная дочь, мне так месяц у психолога не помог, как она за 5 минут!» © Палата № 6 / VK
- Сыну 3 года. Сегодня он лег мне на живот и говорит: «Это мой дом». Я подумала, что он хотел сказать что-то вроде «мы дома», и поправила его. Но он ответил: «Нет, ты мой дом». Похоже, он называет домом место, где чувствуешь себя в комфорте и безопасности. Я даже пустила слезу. © Single-Award8631 / Reddit
- Когда я была маленькой, все девочки моего возраста были в восторге от кукол, а мне же нравились коты и грибы. Их внешний вид меня завораживал и так и тянул к себе. И вот мама с папой, вернувшись как-то раз из леса с 2 полными ведрами лисичек, совершили ошибку, просто оставив их на веранде. Ведь черед секунду грибы были уже посажены на клумбе. Мне безумно хотелось, чтобы они росли прямо у нас! Но счастье длилось недолго: через 5 минут я со слезами на глазах складывала их в ведро под мамин смех. © Подслушано / Ideer
- Моему младшему чуть больше года, и он тот еще проказник. Сегодня он схватил светящуюся палочку моей 3-летней дочери и с силой швырнул ее через стол. Теплый кофе и вода разбрызгались повсюду. А промокшая дочка, в смятении глядя на весь этот беспорядок, вскинула руки и выпалила: «Вот почему мы никогда не должны были покупать ребенка!» © OkWalk3947 / Reddit
- Дело было зимой, моей сестре на тот момент было лет 8. Она играла с детьми, и тут один мальчик толкнул ее, она упала и в итоге получила сотрясение. Этот мальчик на следующий день приходит в больницу проведать ее, разрыдался там и говорит: «Ты теперь глупая, никому не нужна будешь, придется мне на тебе жениться». Потом он уехал учиться и так и не сдержал обещание. © Подслушано / Ideer
- Случайно услышала в магазине разговор маленькой девочки и ее отца:
— Пап, чтобы завтра утром был овощем!
— Огурцом, Машенька! Огурцом! © DinsAn90 / Pikabu
- После работы решил подвезти домой коллегу, у которой в тот день сломалась машина. По пути забрал дочь из садика. Всю дорогу она почему-то молчала, мы болтали, что-то спрашивали у нее, а она лишь говорила «да» и «нет». Я решил, что у нее день в садике не задался или очень активным был, поэтому она без сил. Довез коллегу до дома, поехали с дочкой дальше, и тут она наконец-то выдает серьезным тоном: «Маме очень не понравится, что какая-то женщина сидела в нашей машине спереди на ее месте, на самом лучшем месте в машине! Думаю, ты и сам это понимаешь. Поэтому мы ей ничего не расскажем, но ты мой должник». © Палата № 6 / VK
У вас наверняка также найдется в копилке пара нетривиальных историй, связанных с детьми и их логикой. Поделитесь самыми впечатляющими из них.
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