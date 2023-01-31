16 историй о родителях, которые наворотили таких дел, что теперь их детям прямая дорога к психологу
Действия наших родителей и их методы воспитания прямым образом влияют на нас и наше будущее. И несмотря на то, что мы априори любим и ценим своих мам и пап, с возрастом порой приходит осознание, что некоторые их поступки по отношению к нам, мягко говоря, сомнительны. Мы нашли множество подобных историй и думаем, что их важно прочитать, чтобы с другого угла посмотреть на собственные отношения с родными и исправить некоторые ошибки.
- Когда мне исполнилось 11 лет, я очень хотел пойти в поход со своим двоюродным братом. В итоге однажды родители отвезли меня в лес и оставили там вместе с палаткой, пачкой чипсов, сарделек и 7-летней сестрой в придачу. Так себе выходные. Как выяснилось позже, они сделали так, потому что таким же образом родители когда-то поступили с моим папой и дядей, вроде как нормальная практика, чтобы научиться самостоятельности. С тех пор я больше не ходил в походы. © UrDadTxtMe / Reddit
- Мне мать рассказывала, что, когда мне было годика 3–4, она укладывала в узелок пару моих платьев, давала мне его в руки и выгоняла из дома, подталкивая к двери, типа «ты мне больше не нужна, уходи». Вспоминает и смеется: «Ты упираешься, а узелок-то крепко держишь!» Я ей ответила, не боится ли она, что я так же шутить с ней в старости буду. Обиделась, мол, это другое, как можно матери такое говорить. © ssv777 / Pikabu
- Всю жизнь родители сравнивали меня с моей двоюродной сестрой. Все ее любили, и всё ей давалось легко. Меня же, с моей тормознутостью и социофобией, все сторонились, даже родственники. Долгое время завидовала ее общительности, пока не поняла, что мне все равно на мнение других. А через несколько лет еще выяснилось, что все это время мать сестры тоже сравнивала ее со мной. И поэтому сестра всю жизнь завидовала моей сдержанности и независимости во мнении. © Подслушано / VK
- Моя мама была из тех, кто читает личные дневники детей. Именно поэтому у меня был еще один — фейковый, который я прятала на более видном месте. И в нем я писала только жалобы на нее. Ни о чем другом не писала, только о ней. Мне почему-то кажется, что это именно то, что она хотела видеть. Она хотела уличить меня в том, что я ее ненавижу, и я дала ей эту возможность. © Tracey Holder / Quora
- Когда я был в 9-м классе, мама нашла у отца записку от его любовницы. В тот день она забрала меня из школы, несколько минут ехала в гневном молчании, а потом вдруг остановилась и бросила эту записку мне в лицо. С тех пор она в течение нескольких лет постоянно приходила ко мне в комнату, чтобы поплакаться о разводе. А папа, кстати, после развода почему-то стал использовать меня в качестве советчика на тему его новых отношений. © aett / Reddit
- Как же меня достала мать... Живем в разных городах. Приезжает ко мне раз в 3–6 месяцев на несколько дней. Постоянно поучает, как мне жить, как лук правильно резать; трогает мои вещи; роется в моих шкафчиках. Поставить замки на шкафы не могу, так как квартира съемная. Каждый раз скандал, потому что она переделывает мое жилище на свой вкус, и каждый раз я слышу от нее: «Не приеду больше!» Не пускать не могу, но и терпеть тоже сил нет. Как в детстве полностью нарушала мои личные границы, так и сейчас продолжает. © Подслушано / Ideer
- Это случилось, когда нам с братом было по 7 или 8 лет. Мать тогда работала по графику «день, ночь». Батя уехал в командировку. Мы с братом бесились сильно в тот вечер. Зима. Север. Мать, перед тем как уйти в ночную смену, выдала нам: «Вы мне больше не нужны. Я от вас ухожу». И пошла. И мы, 2 дитенка, босиком и в соплях бежали за ней несколько минут по снегу. Сейчас я регулярно припоминаю ей эту фразу. Обижается. © round011 / Pikabu
- В детстве я был очень разборчивым в еде, и маму это злило. И вот однажды она усадила меня за стол с маленькой тарелкой миндаля и сказала, что я не уйду, пока не съем все. Я настаивал на том, что ненавижу эти орехи, потому что у меня рот чешется, но она думала, что я просто капризничаю. В итоге я проглотил весь этот миндаль так, будто это были таблетки. А через пару лет аллерголог сказал, что у меня аллергия на орехи. © CosmonautCaveman / Reddit
- Мы с мужем встречались год. Потом решили пожениться и поехать в свадебное путешествие на неделю. Хоть и на небольшое расстояние от дома, 500 км всего, но вдвоем, так как много работали и виделись только по вечерам. И тут моя мама заявляет, что она едет с нами. Когда я сказала, что вообще-то мы хотели поехать вдвоем, она обиделась и потом 2 недели со мной не разговаривала. Я отправляла ей фото оттуда, хотела поделиться, как нам хорошо, но она молчала. Кое-как помирились, когда вернулись. Прошло уже 3 года, и она до сих пор считает, что тогда мы вполне могли бы взять ее с собой. И обида ее никуда не делась. © toyota41 / Pikabu
- У наших родителей 6 детей. Молодцы! Герои прямо. Только жили мы, 8 человек, в 1-комнатной квартире с 3-ярусными кроватями и диваном. Одежда и обувь передавались «по наследству», никакого личного пространства, нельзя поплакать, поговорить с подружкой, завести питомца. И ты всегда всем мешаешь. Все галдят, ссорятся, родители орут то на нас, то друг на друга. Я ненавидела свою жизнь и обожала находиться в школе, потому что там хотя бы после уроков тихо. © Подслушано / VK
- У моей мамы серьезные проблемы с ответственностью. Она никогда ни в чем не виновата. Мне 43 года, и после терапии в этом году я наконец рассказала ей, как тяжело мне пришлось в детстве. И знаете, что она мне на это ответила? Что именно мое поведение было причиной, по которой их с отцом брак стал трещать по швам. И что если бы я постаралась и была хорошим ребенком, то наша семья была бы счастливее. © Slapstick999 / Reddit
- Я часто слышу истории о том, что родители чуть ли не разносят в щепки школу или сад, если их ребенка каким-либо образом там обидели. Сама только недавно задумалась, что никогда не могла и мечтать о такой поддержке. Сколько раз я приходила домой зареванная из-за сверстников или учителей, но от родителей получала только совет игнорировать обидчика. Другой бы, может, и научился себя отстаивать, а я из стеснительного ребенка превратилась в забитого взрослого, который с трудом выражает свои эмоции. © Подслушано / VK
- Вспоминаю как страшный сон. У нас было 2 собаки за всю жизнь. Кормить, мыть, выгуливать — все это были детские обязанности. Но несколько лет назад, когда я еще жила с мамой, она снова заговорила о том, каких прикольных шпицев продают у нас прямо на остановке и как она хочет взять щенка. Притом у нас и так 3 кота, а ее режим работы — «2/2». И кто будет за ним ухаживать? На мои протесты, что возиться с щенком я не буду, мама отмахивалась, мол, да куда ты денешься, потому что знала, что я не смогу не делать ничего, мне будет попросту жаль животное. К счастью, щенка она так и не купила. © Xashassa / Pikabu
- Мне было около 8 лет. Я очень хотела сделать маме подарок и наткнулась на коробку конфет в форме сердца. Долго копила деньги, наконец-то купила. Представляла, как она обрадуется и, может быть, как-нибудь вечером мы вместе поедим их перед телевизором. В итоге она лишь коротко сказала «спасибо» и убрала коробку в холодильник на несколько недель. Но не это главное. Позже к нам в гости пришел друг семьи с сыном примерно моего возраста, и мама передарила мой подарок этому мальчику. Мое сердце было разбито. © Esther Ruehmling / Quora
- Свекровь рассказывала, как она «уморительно» шутила над своим сыном, когда ему было около 3–5 лет. Иногда в людном месте она без предупреждения резко бросала его руку и начинала уходить. Сын в испуге и слезах, конечно же, бежал за ней, а она восклицала: «Ты что это, мальчик? Ты кто? Я тебя не знаю!» Вот что в голове у этой женщины? © viragoverrr / Pikabu
- Из родительского дома сбежала в 18 лет, приезжать стараюсь пореже. Потому что родители мои — психи неугомонные. Сами привыкли упахиваться до седьмого пота и всех вокруг припашут. Причем сами вкалывать будут не меньше: сил у них много. Из-за этого долго упиралась и не хотела знакомить их с женихом. Думала, сбежит. Но в итоге все 3 дня, пока там были, я психовала, занимаясь огородом, а он кайфовал с инструментами в руках! Еще и мне делал замечания: «Помоги маме». © Подслушано / VK
Какими были ваши отношения с родителями? Что вы хотели бы сказать им сейчас, когда уже выросли?
AdMe/Семья/16 историй о родителях, которые наворотили таких дел, что теперь их детям прямая дорога к психологу
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