16 историй о родителях, которые наворотили таких дел, что теперь их детям прямая дорога к психологу

Действия наших родителей и их методы воспитания прямым образом влияют на нас и наше будущее. И несмотря на то, что мы априори любим и ценим своих мам и пап, с возрастом порой приходит осознание, что некоторые их поступки по отношению к нам, мягко говоря, сомнительны. Мы нашли множество подобных историй и думаем, что их важно прочитать, чтобы с другого угла посмотреть на собственные отношения с родными и исправить некоторые ошибки.