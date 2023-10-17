16 историй о том, что жизнь в многодетной семье — это и смех, и слезы, и приключения каждый день
В конце сороковых годов 20 века в мире впервые заговорили о феномене бэби-бума, когда число рождений резко увеличилось. Сегодня многодетные семьи встречаются не так уж часто, и мы уверены, что тем, кто вырос в окружении нескольких братьев и сестер, всегда есть, что рассказать — как и их родителям и близким.
- В школьном детстве из сладостей были только яблоки (многодетная семья, 3-е детей, сложности). Но на каждый экзамен стабильно папа покупал шоколадку. Говорил: сладкое полезно для мозгов, значит хорошо сдашь. Так приятно вспомнить. © Подслушано / Ideer
- В нашей семье 3 детей. По старшинству: брат, сестра и я. Однажды, утешая меня, брат сказал, что я у родителей — дипломная работа, сестра — курсовик, а он — реферат. До сих пор вспоминаем и ржем. © Подслушано / Ideer
- Я рос с 7 братьями и сестрами. Специально научился есть острую пищу, потому что никто в семье не мог с ней справиться. Когда я убирал остатки своей еды в холодильник, другим требовался всего один укус, чтобы понять, что она вся покрыта халапеньо, и они отступали. Работало безотказно! © EarnestGoesToReddit / Reddit
- В семье было 11 детей. Папа приходил в школу на родительское собрание с блокнотом. В блокноте — список детей и годы рождения. Как зовут классного руководителя, знать необязательно, главное — поставить галочку напротив имени ребенка. Начинал с 1-го кабинета. Присутствовал на собрании этого класса всего 10 минут, шел дальше. Так и побывал на родительских собраниях у всех детей. © Юлия Колесник
- В школьные годы я вела тетрадь-анкету с вопросами для подружек. Дала ее заполнить однокласснице, в чьей семье было 12 детей. На вопрос: «У тебя есть брат или сестра? Как зовут?» Бедная девочка крупными буквами написала лишь 2 слова: «Как надо». Видимо, уж слишком устала развернуто отвечать на этот вопрос.
- В нашей семье 6 детей, туалет один. Результат — многокилометровая очередь все время. Если пошел один, значит, в маленькой прихожей будет целая толпа, включая родителей. Приехали родственники на недельку, в один прекрасный момент все ушли гулять. Сын родственников подходит к туалету и восклицает: «О, туалет свободен!» © Палата № 6 / VK
- Порой я ем что-то прямо из холодильника не столько из-за голода, сколько из-за страха, что мои родные братья и сестры успеют это съесть раньше меня. © BiryaniWoman / Twitter
- Нас у мамы с папой 7, и все мы уже взрослые: младшему — 24, а старшему — 42. Есть у нас семейная традиция: отмечать день рождения в 0:00, как Новый год, съезжаться в родительский дом, с боем курантов поздравлять именинника и ложиться спать. А потом виновник торжества сам решает, как проведет свой день и с кем. Раньше были разнообразные варианты: клубы, кафе, бани, друзья, а сейчас каждый выбирает дом, где близкие, родные, где родители, где семья. © Палата № 6 / VK
- Старшему сыну 12. Жалуется, что ноги часто болят — растет. Попутно ворчит на младших 6-летних брата и сестру:
— Вам хорошо, у вас ничего не болит.
— Конечно, у нас ничего не болит. Мы же молодые еще. © schewa*** / Pikabu
- У нас очень большая семья, но готовить не любит никто. Решили сестру отправить учиться на повара. Она выучилась, но прожила с нами полгода и вышла замуж. Мы не сдались. Каждое воскресенье ходим к ней на обед. Всей толпой. 14 человек. Ее муж очень рад. Вроде. © Палата № 6 / VK
- В многодетной семье:
1-й ребенок: «Ты должен быть дома к 10!»
2-й ребенок: «Окей, ты можешь гулять до полуночи».
3-й ребенок: «Раз ты не пропадаешь на 3–5 дней, то мне, честно говоря, все равно, во сколько ты вернешься домой». © lindseyymills / Twitter
- Я младшая из многодетной семьи, муж тоже. Все взрослые, в достатке. Мы жили на съемной, я планово забеременела первенцем. Все разом скинулись на квартиру, наотдавали и надарили мебели, техники — от кроватки до пеленок, сестра оплатила больницу. Каждое посещение родных — это подарки и деньги. Я чувствую себя барыней, устала отказываться от подарков, мы окучены по полной. Столько внимания и любви, с ума сойти! Единственный внук и племянник — это сильно. © Подслушано / Ideer
- У нас многодетная семья. С сентября я стала жить одна и осуществила детскую мечту: купила огромный сладкий арбуз. И съела его одна! Ложкой! Ночью! Весь! Потом в туалет бегала, но даже это не омрачило моего счастья. © Подслушано / Ideer
- У меня есть родственники с отцовской стороны, у них 3 сыновей. И так получилось, что 2 брата женились на девушках, которые друг другу приходились сестрами. История началась так: средний брат встречался с одной девушкой, по ходу дела он познакомил своего старшего брата с ее старшей сестрой. Через некоторое время старший женился на той девушке. А чуть позже и средний обручился со своей девушкой. Но вот еще один нюанс: у сестер есть младшая, а у братьев — младший. Они тоже начали встречаться и через некоторое время хотели пожениться, но мама братьев сказала: «Дайте отдышаться, лупите в одни ворота! Остановитесь!» Ему около 18 тогда было, сейчас не знаю, поженились они или разбежались. © EenHoorn / Pikabu
- Переехала в квартиру. Соседи сверху и по площадке — абсолютно все многодетные семьи с маленькими детьми, еще двое соседей иногда сверлят. А я выросла в большой семье. Засыпала под шум двух телевизоров одновременно, просыпалась от гостей, которые приходили каждый божий день с утра пораньше и смеялись так, что слышно было на три квартала, разговаривали криками через несколько комнат, топали до дрожи в окнах (еще и в обуви). Именно поэтому соседи меня не напрягают вообще. Как бы там ни носились эти дети, как бы ни гуляли в ночь взрослые — это намного тише и спокойнее, чем было раньше! Кому-то покажется адом, а для меня эта квартира — тихая гавань. © Подслушано / Ideer
- Нас у родителей было 3 дочери. Учились мы в разных школах и разных классах. Папа всем знакомым хвалился нашими успехами в школе. Я любила с ним играть в игру «Угадай, в какой класс я хожу?» Никогда не мог угадать. А на мое: «Папа, какой 6-й класс? Я уже заканчиваю 8-й!» — без тени смущения отвечал: «Смотри, как время летит».
Еще больше историй о многодетных семьях можно почитать здесь. И в Голливуде есть немало звезд, которые выросли в больших семьях, как, например, Мел Гибсон, шестой из 11 детей.
Мы точно знаем, что в близнецам и их родителям тоже скучать не приходится. Чего только стоит дилемма, стоит ли одевать братиков или сестричек одинаково.
AdMe/Семья/16 историй о том, что жизнь в многодетной семье — это и смех, и слезы, и приключения каждый день
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