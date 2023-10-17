16 историй о том, что жизнь в многодетной семье — это и смех, и слезы, и приключения каждый день

В конце сороковых годов 20 века в мире впервые заговорили о феномене бэби-бума , когда число рождений резко увеличилось. Сегодня многодетные семьи встречаются не так уж часто, и мы уверены, что тем, кто вырос в окружении нескольких братьев и сестер, всегда есть, что рассказать — как и их родителям и близким.

Еще больше историй о многодетных семьях можно почитать здесь. И в Голливуде есть немало звезд, которые выросли в больших семьях, как, например, Мел Гибсон, шестой из 11 детей.

Мы точно знаем, что в близнецам и их родителям тоже скучать не приходится. Чего только стоит дилемма, стоит ли одевать братиков или сестричек одинаково.