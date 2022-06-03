16 заряженных позитивом историй о взрослых, которые столкнулись с выкрутасами детской логики
Маленькие дети многого не знают о мире, так как только познают его, поэтому их ответы на вопросы и реакция на сложившиеся обстоятельства часто застают взрослых врасплох. И непонятно, что делать в таком случае: смеяться, сокрушаться или впечатляться детской фантазией.
Редакция ADME решила зарядить вас позитивом и приготовила подборку историй о детях, чья логика и поведение по-настоящему поразили взрослых.
- Везешь ребенка за тридевять земель на курорт на море, ждешь его восторгов по поводу моря, лодок, пляжа, дельфинария и далее по списку. Реакция ребенка:
— Море? Ну ок.
На прогулке:
— Вау! Паутина! Мама, смотри: паутина! Это же паутина! Ура, паутина! Я никогда не видела паутину! © Ms.Hmm / Pikabu
- Когда детям было года 3–4, у нас ощенилась собака. 6 пушистых комочков, безудержное веселье. Пришло время их отдавать, дети начали ныть, мол, давай оставим. Я доходчиво пыталась объяснить, почему в квартире не может жить 7 овчарок. Но детская надежда — она бессмертна. Приходим как-то из сада, и с порога мелкий заводит ту же канитель. Я ему:
— Я уже говорила: когда щенки рождаются, их раздают. И точка!
Задумался... и грустно так:
— А почему нас с Сашей не раздали, когда мы родились? © GrayMouse2 / Pikabu
- В детстве моя сестра, которая была немного старше меня, поспорила, что я не смогу протоптать дыру в целой коробке. Я решил ей доказать, что смогу, и смог. После этого коробка застряла у меня на ноге. Я уже думал, что останусь с ней навечно. Так меня и сфотографировала мама. © Yoyomaster230 / Reddit
- Был какой-то отрезок времени, недели 3, когда дочь-трехлетка перед калиткой в сад останавливалась и начинала орать, обливаясь слезами: «У меня папы нет!!!» Пауза секунд 10, после чего: «Он ушел!!!» И после паузы: «На ра-бо-ту». Когда услышала это в первый раз, я так опешила, что даже дышать перестала. © Елена Куницкая
- Когда мне было 5 лет, а сестре 3 года, мы проснулись в 4 утра в субботу, и сестра заявила, что хочет приготовить торт. Я сказал, что понятия не имею, как это делается, но она уверила меня, что все хорошо знает. По ее просьбе я притащил ей в гостиную 2-килограммовый пакет муки и воды 3 литра, после чего спросил, нужна ли ей миска. Она ответила, что нет, и замесила тесто из муки и воды деревянной ложкой прямо на ковре. © Brad Enzo / Quora
- Когда мне было 2 года, я принимала электрощит за робота. Помню, мама как-то разрешила мне даже сфотографироваться с этим «роботом». © Atrylno / Reddit
- Гуляла с детьми на площадке, детям 2,5 и 1 год. Пришла мама с дочкой лет 6. Мама — на лавочку и в телефон, а дочка любопытная, подвижная, пошла с нами знакомиться. Продемонстрировала свою игрушку, узнала, как зовут детей, поиграли в мяч. А потом, будто вспомнив нечто важное, спросила у меня с тревогой: «Таня, а где же ваши родители?» Таня, 30 годиков. © koshkosh13 / Pikabu
- Моя 6-летняя дочь увидела программу о параллельных Вселенных. Теперь она постоянно разгоняется и просто бьется со своими друзьями друг о друга, надеясь так попасть в другое измерение. © Подслушано / Ideer
- Маленькая девочка подошла ко мне и спросила: «Ты Мелисса?» Я бородатый мужчина весом 113 кг. Так что я определенно не Мелисса. © twec21 / Reddit
- Увидела, как мой 3,5-летний ребенок на днях на улице тыкал в землю палкой, и спросила: «Что ты делаешь, дружок?» Он ответил: «Я копаю норы, чтобы муравьи могли в них залезть. Это так мило с моей стороны, мама». © Horrorgoreandlove / Reddit
- 4-летнему сыну было лень собирать свои игрушки. Жена решила его проучить и вынесла их из его комнаты. Все это время он вовсю ревел и бушевал. Но когда жена закончила, то вдруг перестал плакать и совершенно невозмутимо заявил: «Ты забыла мои книги». © angryundead / Reddit
- Мой 4-летний малыш спросил у меня: «Почему у тебя в морозилке лежит шлем Железного Человека?» © sprahk3ts / Reddit
- В 4 года меня застигла ветрянка. И как раз накануне дня, когда нам с мамой надо было идти на день рождения. Там должны были быть только двоюродные сестры, от которых я ветрянку и подцепила. Я рыдала, что стихотворение учила зря и завтра все будут красивые, а я вся в зеленке. Но, когда мама после работы вернулась забрать меня на праздник, я выбежала к ней счастливая, крича, что я клумба. А к каждой зеленой «ветрянистой» точке я розовым фломастером пририсовала лепестки. © MadamSisina / Pikabu
- Моя первая учительница рассказывала, что задолго до нас одна ученица, хорошистка-отличница, детеныша кошки все время писала через «а» — «катенок». На вопрос о проверочном слове сказала:
— Катя!
— Почему Катя?
— У меня маму Катей зовут! А папа ее называет Катенком! © TheTavrist / ADME
- Сын в возрасте лет 3 приносит мне лист бумаги и карандаш: «Мама, нарисуй таракана!» Рисую. Просит еще одного. Рисую. Говорит: «Много рисуй». Нарисовала штук 10 тараканов по всему листочку. Сын: «А теперь пугай меня ими!!!» © Надежда Дубинина
- Когда моя дочь начала везде тянуться своими ручонками, я вспомнила давно прочитанный лайфхак: поставить на край пластиковый стакан с водой комнатной температуры. Мол, ребенок обольется и хватать вещи со стола больше не будет. Но что-то пошло не так: дочь, опрокинув стакан, весело расхохоталась и с тех пор стала охотиться на все емкости с водой, чтобы вылить их себе на голову. А если их не было, просила пить и, отхлебнув из чашки для виду, молниеносно переворачивала ее на себя с хохотом. © DannyDee / Pikabu
С какими выкрутасами детской логики приходилось сталкиваться вам?
AdMe/Семья/16 заряженных позитивом историй о взрослых, которые столкнулись с выкрутасами детской логики
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