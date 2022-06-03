16 заряженных позитивом историй о взрослых, которые столкнулись с выкрутасами детской логики

Маленькие дети многого не знают о мире, так как только познают его, поэтому их ответы на вопросы и реакция на сложившиеся обстоятельства часто застают взрослых врасплох. И непонятно, что делать в таком случае: смеяться, сокрушаться или впечатляться детской фантазией.