16 пар, которые играют на нервах друг друга, как скрипач на скрипке

Когда эйфория от влюбленности проходит, люди начинают замечать раздражающие привычки вторых половинок и понемногу подкалывать друг друга. И хорошо, если у пар хватает мудрости встречать эти моменты с иронией и невозмутимым спокойствием.

Редакция ADME в ходе работы над этой подборкой выяснила, что мужчины жалуются на своих любимых гораздо чаще, чем женщины, хотя именно на плечах женщин лежит большая часть бытовых хлопот. А в качестве бонуса нашла курьезную историю о том, к чему привели попытки девушки приучить своего парня к порядку.

«Жена попросила сделать ей вазу для фруктов. Думаю, я превзошел сам себя»

«Жена сказала: „Давай обновим ванную, нам обоим нужно больше места на полках“»

«Жена купила этот абажур, но он оказался больше, чем ожидалось»

«Попросила мужа поставить мультиварку в холодильник, когда она остынет. Он понял это буквально»

«Вот как моя жена-немка режет авокадо»

«Мы с мужем уже 11 лет вместе, но он никак не может запомнить важные даты. На нашу годовщину я заказала торт с такой надписью»

«Ты забыл снова».

«Вот как жена распылила солнцезащитный лосьон мне на спину»

«Уже 10 лет, как я упрашиваю жену не класть мои качественные поварские ножи в посудомоечную машину»

«Жена пытается довести меня до сердечного приступа»

«Как складывает носки мой парень и как это делают нормальные люди»

«Вот как моя жена нарезает пиццу»

«Моя девушка так повернулась во сне, что умудрилась сломать мои очки. Не самое приятное начало дня»

«У меня закончились нитки для огорода, и я залез в запасы жены с пряжей. Не говорите ей об этом»

«Дамы и господа, вот моя жена во всей красе»

«Моя жена открывает все упаковки вот так»

«Моя жена — художник-керамист. Недавно она в качестве развлечения взяла мои носки, окунула их в глиняный раствор и обожгла в печи. А затем выставила это в своей школе»

«Носки Мэтта».

Бонус

Однажды я погрызлась со своим парнем из-за уборки в туалете. Я отказалась взваливать на себя очередную уборку, поэтому сказала, что она на его совести, и стала ждать, пока он сломается. И вот как-то я просыпаюсь, а в туалете вовсю наводится порядок. А его мама говорит: «Я увидела, что здесь грязно, поэтому решила навести порядок для тебя». © PocketGachnar / Reddit