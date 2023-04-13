16 родственников, рядом с которыми иногда бывает стыдно, но уж точно не скучно

Чтобы официально создать семью, достаточно поставить штамп в паспорте. Вот только к приключениям, которые начнутся после обмена кольцами, оказывается готов не каждый. Молодоженам приходится и притираться друг к другу, и заодно выстраивать отношения с новым комплектом родственников и с появляющимися на свет детьми. А в процессе этого как раз и возникают забавные ситуации. В таких очутились герои нашей статьи.