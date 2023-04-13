16 родственников, рядом с которыми иногда бывает стыдно, но уж точно не скучно
Чтобы официально создать семью, достаточно поставить штамп в паспорте. Вот только к приключениям, которые начнутся после обмена кольцами, оказывается готов не каждый. Молодоженам приходится и притираться друг к другу, и заодно выстраивать отношения с новым комплектом родственников и с появляющимися на свет детьми. А в процессе этого как раз и возникают забавные ситуации. В таких очутились герои нашей статьи.
- Посмотрите, сколько подушек на гостевой кровати моей мамы. Вот только 7 из них предназначены исключительно для галочки. Каждый раз перед сном их нужно убирать с постели. © Lynda73 / Reddit
- Муж обожает готовить. Все подруги мне завидуют, но на самом деле все не так радужно. Да, блюда у него как из ресторана, но мне потом приходится отмывать всю кухню. На мои просьбы быть поаккуратнее он лишь пожимает плечами и говорит, что у него не получается. Я бы и рада готовить сама, но меня он к плите вообще не подпускает, ест только то, что сам приготовил. © Подслушано / Ideer
- Сижу на работе. Звонит муж: «Хочешь сегодня вернуться домой пораньше? У меня короткий день». Краснею и спрашиваю, что он задумал. Он: «Мне интересно, сможем ли мы посмотреть следующие серии „Как я встретил вашу маму“». © Shivee C. / Quora
- Муж раньше носки где-то прятал, а недавно начал оставлять рядом с ботинками в прихожей. Раз предупредила, два, три... Теперь молча закидываю их на шкаф. Когда заметит сокращение численности носков — покажу их новую дислокацию. Пока тихонько жду. © Светлана Малюкова / ADME
- Жена никогда не допивает воду из бутылок. Берет новую — и все тут. Несколько часов назад я убрал целую кучу такой тары. © OGBlobBlob / Reddit
- Моя дочь в 13 лет притащила крысу домой. На деньги, подаренные на день рождения, купила клетку. На карманные покупает корм и наполнитель. Собирает ей на даче веточки, зимой выращивает зелень. Запретить? А как? Крыса строго у нее в комнате, я туда даже не захожу. Выкинуть? Мне отношения с дочерью дороже, хоть и ненавижу этих грызунов. © Подслушано / Ideer
- Я люблю жену. Мы вместе уже 21 год. Но меня буквально сводит с ума ее способность обнаруживать спрятанные подарки на день рождения, Рождество и прочие праздники. И еще всякий раз, когда я теряю кошелек или ключи, она всегда точно знает, где я это оставил. Сам не знаю почему, но хочу, чтобы она хоть раз ошиблась. © Cantell Grim / Quora
- Муж съедает сначала весь гарнир, а уже потом остальное. Я спрашиваю, почему так. Он отвечает, что у него «раздельное» питание. © Agnetc / ADME
- Вот как мой парень ест бутерброды. Однажды он и меня уломал попробовать сделать такое. Но я чувствовала себя слегка не в своей тарелке. © thewisestgoat / Reddit
- Бабушка по папе всегда просила мою маму чистить селедку, потому что «ни у кого больше так не получится». Мама была молода и хотела угодить свекрови, пока не узнала, что после селедки руки уж очень нехорошо пахнут. © kan2068 / Pikabu
- Мужу требуется полчаса, чтобы подстричь ногти на ногах. И это натурально сцена из фильма ужасов. Клац, клац, клац. Тут кажется, что он наконец-то закон... клац! А-а-а-а-а-а! Я думаю, что у него есть какие-то дополнительные пальцы на ногах. © Ellen Vrana / Quora
- Называю родителей по имени. Для многих это странно и дико, но это наша фишка, и все окружение уже привыкло. Иногда отец подвозит или забирает меня с работы. На вопрос коллег: «А с кем это ты приехала?» — я на автомате говорю: «С Валерой». Угадайте, о ком теперь ходят слухи, что она встречается с мужчиной в возрасте. © Подслушано / Ideer
- Невестка попросила меня вытащить 4 тарелки из шкафа. Они прятались там под кучей других вещей. И я не говорю, что у них по всему дому такой беспорядок. Вовсе нет. Я понятия не имею, почему именно в этом шкафу куча всякого хлама. Так что, когда меня отправили за тарелками, я даже подумала, что это розыгрыш какой-то. © jeango / Reddit
- Муж: «Тебе не кажется, что надо проверить детей? О! Раз встала, принеси яблоко». В следующий раз: «Там, кажется, форточка открыта. Проверь, пожалуйста. Заодно захвати подушку». А если отказаться, этот манипулятор будет половину вечера дуться и вздыхать. © Шаманка / ADME
- Муж умудряется жевать мороженое. Каждый раз слышно, как его зубы стучат друг об друга. Вдобавок он обожает таскать по одному ломтику чипсов из шуршащего пакетика, пока кто-то рядом пытается смотреть фильм. А еще он кричит во время разговора по мобильному телефону. Наверное, думает, что чем дальше живет его собеседник, тем громче надо говорить, чтобы его услышали. © Debbie Lynn / Quora
- Была в гостях у необычной семьи. У мужа с женой в холодильнике свои полочки с едой, прямо как в общаге. Жена себе покупает продукты, муж — себе. Я подумала, может, поругались. Оказалось, что всегда так было. Начали жить вместе, не пришли к компромиссу в деньгах и решили проблему вот таким способом. Они 6 лет уже женаты, есть ребенок, и он, естественно, имеет доступ к полочкам обоих родителей. © Подслушано / Ideer
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