16 твитов, посмотрев на которые любой родитель скажет: «Нам пора создавать свой клуб»
Редкий родитель скажет, что воспитывать детей — легкая задача. И как хорошо, что в сети полно людей, которые не только отлично справляются с этой миссией, но и делятся историями, после прочтения которых так и тянет одобрительно кивать.
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Дети порой неслабо могут испытывать наши нервы на прочность. Но их воспитание можно сделать чуточку проще, если не забывать пользоваться толковыми советами.
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