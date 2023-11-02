16 иллюстраций о том, что обществу уже пора завязывать стыдить мам за каждый их шаг

Стоит только родить ребенка, и на вас тут же обрушивается лавина непрошеных советов и критических замечаний. Вдруг оказывается, что вы абсолютно все делаете не так: не так кормите, играете и даже не так выглядите. Родственники, бездетные друзья и просто прохожие — каждый считает, что он лучше знает, как воспитывать ваше дитятко. Но обществу уже давно пора отстать от всех матерей и дать им спокойно заниматься своими детьми.

Мама и сама в состоянии решить, чем и как кормить своего ребенка

... И иногда, если захочется, есть его еду

Вообще-то мамы, как и все люди, нуждаются в отдыхе. Но всегда найдется тот, кто будет их за это винить

А ведь мамы уматываются — будь здоров

Материнство — это естественно. Пожалуй, неестественно — прятаться в четырех стенах, если у тебя малыш

Говорят, что лучше всех в воспитании детей разбираются те, у кого их нет. Вот и многие из нас думали, что наши малыши будут идеальными, но жизнь внесла коррективы

Да, есть мамы, которые считают, что оценки — не главное

После родов многие родители знакомятся с соседями. Тем нередко кажется, что ребенок с первых дней жизни создает слишком много шума

Мама может не успеть умыть ребенка или дать ему право пачкаться, сколько тот захочет

Бардак в квартире, где есть дети, — обычное дело. И стыдить мам за разбросанные игрушки точно не стоит

Неравнодушные прохожие так и норовят одарить ребенка сладостями, даже не спросив маму, можно ли. Иногда их легче взять и съесть самой

Отказаться от карьеры не постыдно. Совсем

Порой из-за усталости мамы могут быть рассеянными. Но они всегда следят за тем, чтобы ребенок был аккуратно и тепло одет

Любой подход к воспитанию имеет место, даже если он нравится не всем окружающим

Если мама считает правильным не бежать по первому требованию ребенка, значит, так правильно

Если женщина хочет, она может не разделять работу и детей. И заниматься делами, даже сидя на детской площадке