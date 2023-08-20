16 женщин рассказали, как изменилась их жизнь после рождения детей, и в этих откровениях многие мамы узнают себя
- Конечно, мое тело сильно изменилось. Но, кроме того, я не ожидала, что детские драмы будут так много для меня значить. Знаете, никогда раньше не хотелось орать на чужих детей, пока один из них не довел до слез моего. © Saechan89 / Reddit
- Мой мозг — будто браузер с кучей открытых вкладок. То есть я постоянно все планирую: сегодняшний день, завтрашний, выходные, праздники, поход к стоматологу, покупку одежды... И это если все идет как задумано, а ведь бывают и форс-мажоры — кто-то заболеет, или гости приедут. В общем, мой мозг никогда не отдыхает, он просто вечно движущийся усталый механизм. © Icy-Organization-338 / Reddit
- Теперь я осознаю последствия своих слов и действий. Я вообще довольно эмоциональная и вспыльчивая, но теперь приходится сдерживаться, потому что моя реакция оказывает огромное влияние на детей. Дети ведь еще не понимают нюансов взрослых эмоций, и неосторожно сказанное слово может им навредить. © pixiedance6859 / Reddit
- Я стала совершенно другим человеком. Вообще-то я интроверт, но после рождения сына пришлось стать профессиональным переговорщиком и завязывать разговоры с другими родителями, чтобы наши дети вместе поиграли. © thepeskynorth / Reddit
- Стала намного сильнее сочувствовать людям, у которых было непростое детство. Я просто хочу взять и обнять их всех. © LookAcrossTheWater / Reddit
- Мои дочки очень хорошенькие, и только с их появлением я поняла, что я тоже привлекательна. До них я никогда не видела в себе красоты. © AloneWish4895 / Reddit
- Моей проблемой стало одиночество. Может, прозвучит странно, особенно для мам, которые сразу же возвращаются на работу, но вот представьте. У вас появляется новорожденный и вы круглосуточно ухаживаете за крохотным созданием, которое не говорит, а в основном спит или плачет. Вы не спали всю ночь, пока остальной мир спал. Весь день вы проводите дома, пока весь остальной мир идет на работу. Большую часть времени, пока проходят вот эти младенческие стадии, вам одиноко (ну, если только вы не живете большой семьей). Это сложно. © PotentialSurprise306 / Reddit
- Мой живот уже не такой подтянутый и плоский, как раньше, у меня нет времени краситься (немного туши — мой максимум), бюст утратил форму, под глазами темные круги и все такое, но... Но сейчас я чувствую себя красивой в моем теле. Намного более красивой, чем до того, как родились дети. Старшему сыну почти 5, и он каждый день говорит, какая у него мама красивая. А раньше я не верила, когда люди говорили комплименты. А секрет прост — внешность перестала быть для меня приоритетом. © joyz2theworld / Reddit
- А я перестала быть такой чистюлей, как раньше. Когда нас с мужем было только двое, дом должен был быть идеально убран. После рождения дочери мой пыл поутих, а уж когда сын родился, я вообще плюнула на маниакальную уборку. © yourdailydoseofme / Reddit
- У меня наоборот: раньше была дико ленивой, в доме был бардак, по выходным спала по полдня. И вот 4 месяца назад родилась дочурка, и вуаля: я ежедневно убираюсь перед сном, а уже в 8:30 готовлюсь ко сну. Да, мне все еще лень, но я не хочу, чтобы дочка росла в грязном доме, так что из-за любви к моей маленькой картофелинке приходится не лениться. © scxki / Reddit
- Я вообще старалась лишний раз на улицу не выходить без нужды. Зато теперь мы с дочкой каждые выходные ходим на пляж, собираем ракушки. Благодаря ее любознательности я и сама научилась видеть красоту вокруг. Я бы многого не сделала, если бы не она — например, дочка любит рисовать, и я тоже полюбила. Сейчас беременна сыном, и мне не терпится узнать, какие хобби у него будут, чтобы разделить их с ним. © Lacey_The_Doll / Reddit
- Мое отношение к детям в целом изменилось. Если раньше, глядя на бегающего вокруг орущего ребенка, я думала: «Да боже ж ты мой, замолчи уже», то сейчас, в роли мамы, я думаю лишь: «Ой, бедняжка плачет, должно быть, устал». © Spacysam / Reddit
- Мне никогда особо не нравились малыши. Детей я хотела, но думала: «Вот бы пропустить младенческий возраст и увидеть их сразу взрослыми». Я представляла себя такой уже пожилой мамой, болтающей по душам со своей взрослой дочерью в кафе. Никогда не была, знаете, такой: «У-тю-тю, гляньте на эту кроху!». И что вы думаете? У меня родились близнецы, и сейчас я именно та, которая: «У-тю-тю, смотрите, какие у меня крохи!». Обожаю их крохотные ручки и ножки, их забавную болтовню. Раньше я была серьезным человеком со злым лицом, а теперь корчу рожицы, танцую глупые танцы и получаю от этого удовольствие. Не ожидала, что буду такой мамой. © eye_snap / Reddit
- А для меня настоящим шоком стало то, что вся моя обувь стала мне мала. После родов ноги увеличились на размер, а обратно так и не вернулись. Некоторые пары туфель еще храню из чувства ностальгии, но ни одна из них мне больше не подходит. © WeNamedTheDog1ndiana / Reddit
- Больше всего изменился мой распорядок дня. Причем с младенцами даже проще: они просто «идут» туда же, куда и вы. Но вот когда дети начинают ходить, вы просыпаетесь утром и думаете: «Так, на какую бы детскую площадку их отвести», а не о том, куда хотелось бы вам. Нет, я люблю своих детей, но очень скучаю по тем временам, когда я делала то, что нравится мне, а не детям. Да и сами по себе детские площадки — просто кошмар, всю душу из меня вытягивают. © pantsshmants / Reddit
- Я плачу из-за всего, что хоть немного связано с детьми. Раньше мне было все равно, а теперь каждый фильм или рекламу воспринимаю как что-то личное и ничего не могу с собой поделать. © thepeskynorth / Reddit
Родительство, несомненно, полностью меняет жизнь, и многие люди идут на все, чтобы принести в этот мир новую маленькую жизнь. Вот, например, мы писали о знаменитостях, которые победили все невзгоды и стали наконец родителями.
AdMe/Семья/16 женщин рассказали, как изменилась их жизнь после рождения детей, и в этих откровениях многие мамы узнают себя
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