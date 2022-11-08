17 человек, которые оказались такими дерзкими, что не стали слушать чужих советов по воспитанию

Когда в роддоме маме протягивают малыша, к сожалению, вместе с ним не дают инструкцию, что и как делать. Вот и приходится выкручиваться: одно делать интуитивно, о другом в интернете спросить, третье у друзей перенять. Со временем молодые мамы и папы начинают чувствовать себя все более уверенно, у них появляются свои воспитательные фишки, семейные нормы и правила. Ведь кто лучше родителей может знать, как воспитывать их малыша, верно? А вот и неверно — считают некоторые люди и так и норовят взлезть в процесс, настаивая на своих методах и диктуя свои правила. Мы обратились к историям пользователей сети, которые столкнулись с навязчивым поведением окружающих. А в качестве бонуса расскажем, какие казусы бывают, когда спрашиваешь совета у опытной матери.