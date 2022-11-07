Истории 17 терпеливых людей, которые смогли построить продуктивные отношения с бывшими, чтобы воспитывать общих детей

Бывает так, что люди, которые еще вчера были друг для друга самыми родными и любимыми, переходят в режим взаимоотношений «кошка с собакой»: не могут спокойно общаться, цепляются к мелочам и заводятся с пол-оборота. Дни идут, а лучше не становится. И хорошо, когда из совместно нажитого только кухонный стол да пара тарелок, а вот если есть общий ребенок, то дело намного сложнее. Но мудрые люди находят способы балансировать на этой тонкой жердочке и грамотно выстраивать отношения в семье, где папа и мама больше не вместе. А в качестве бонуса вы узнаете из статьи, какие неловкие ситуации бывают, когда система совместного воспитания дает сбои.