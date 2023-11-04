17 детей, с которыми нужны литры валерьянки
Родителям однозначно нужно дарить сертификаты на суши пачками. Ну или в спа какой. Потому что справляться с детьми — это действительно та еще задачка. И даже когда они вырастают, все равно могут отчебучить такое, что просто сил нет. Но, как ни крути, все это восполняется каким-то нереальным количеством любви.
- Дочь — подросток. Прошу ее звонить хотя бы иногда в течение дня, когда она куда-то уходит. Дочка сопротивляется, но все же старается не волновать меня. Однажды позвонила, сказала, что после уроков часок погуляет с подругой. Окей, пусть гуляют. Проходит 3 часа, а дочери все нет. И на звонки не отвечает. Я уже с валидолом сижу. Вдруг наконец-то звон ключей — дочь пришла. Вся трясусь, спрашиваю, где она была. Оказалось, они с подругой действительно гуляли около часа. Но, когда собирались уже прощаться и расходиться, зависли на углу домов (они живут в соседних домах) и долго болтали. А на звонки не отвечала, потому что на время прогулки на беззвучку телефон поставила.
- Дочери 26 лет, и она подсела на походы к психологу, который разбирает ее детские травмы. Теперь предъявляет нам с мужем претензии. Ну мы ей ответили, что мыть посуду — это обычная обязанность, а спрашивать ее мнения, какую машину покупать — не будем. А она резко заявила, что все равно считает, что у нее было детство, полное травм. © Подслушано / Ideer
- Укладываю трехлетнего ребенка спать. Начались вопросы, как всегда в его возрасте:
— Зачем?
— Потому что завтра рано вставать.
— Зачем?
— Тебе надо в садик.
— Зачем?
— Маме надо на работу.
— Зачем?
— Деньги зарабатывать.
— Зачем?
— Чтобы было чем платить за квартиру! Чтобы нас не выгнали на улицу!
— Зачем?
— Потому что на улице холодно!
— Зачем?
— Малыш, я уже не знаю, что тебе ответить.
— Потому что неправильно ты, мама, говоришь! Надо спать, потому что на улице ночь!
Отвернулся и начал засыпать. © dem4eva / Pikabu
- Дочери почти 16. Недавно пришла ко мне и заявила, что я ее не люблю (прямо с полным комплектом: слезы, сопли), потому что, внимание, я слишком мало ее контролирую и слишком много разрешаю! Оказывается всем ее подружкам после школы нужно сразу домой. А я своей разрешаю погулять и не дергаю звонками, что пора домой и т. п. Главное, чтобы дела были сделаны и после 22:00 была дома железно. Занимаются подруги только в тех секциях, что разрешают родители, а не в тех, что выберет ребенок. А я своей позволила на футбол ходить, потому что она захотела. Мама же одной приятельницы сказала, мол, футбол не для девочек, топай на музыку. Еще я не проверяю ее телефон и не слежу за ее соцсетями. А за всеми следят, и пароли все мамы знают. В общем, даю ей выбор и не напрягаю контролем. Поэтому я плохая мать и ее не люблю. © Asaly / Pikabu
- Сыну (12 лет) делаю очередное, 1001-е замечание по поводу беспорядка в его комнате. Стоит, типа слушает. Иллюстрирую примером: «Есть такая теория разбитых окон. Она описывает большее нарастание беспорядка в местах, где уже есть беспорядок». Рассказал про эксперимент с магазином, возле которого мусорили, про выводы. Глаза осветились мыслью. Через несколько секунд просветления, подбирая слова, выдает: «Папа, а кто инициатор? Кто первый начинает мусорить?» Отвечаю: «В нашей семье, друг мой, сейчас этим инициатором являешься ты...» Сын крепко задумался. © 321G0 / Pikabu
- Дочь принялась кормить всех котов бездомных, которых мы встречаем, гуляя. Я не против, но вот только теперь всегда надо иметь при себе достаточно кошачьего корма. Худший сценарий — это встретить котика, когда закончился корм. Тогда мы бросаемся искать магазинчик. Но бывает, что, как выйдем с покупкой, кот уже убежал. Дочь спрашивает: «Ма, куда же он? Он же голодный!» Тогда я говорю, что, видимо, если не дождался нас, то не такой уж и голодный: «Поэтому не волнуйся за него!» © Палата № 6 / VK
- Мой трехлетний племянник приклеил тюбик суперклея к внутренней части ноздри, пытаясь понюхать его. А его шестилетняя сестра принесла ему стакан воды, чтобы смыть клей. © Xeno_Prism_Power / Reddit
- Мой младший брат в 10 лет решил, что было бы здорово подражать сноубордисту. Для этого он взял пластиковую крышку от ящика для игрушек нашей младшей сестры и спустился на ней по деревянной лестнице, ведущей в недостроенный подвал. © Phrenergy / Reddit
- Сломала ногу. И вот за тот месяц, что я сижу дома, ко мне ни разу не пришел мой сын. И даже не позвонил спросить, как у меня дела. Ему 22, он живет отдельно. Он привлекательный, умный, невероятно целеустремленный парень. Работает и учится. Всегда отличался высоким интеллектом и самомотивацией. Я не знала с ним проблем в школе. Он занимался музыкой и спортом. Мне многие говорили: «Повезло с ребенком». Я старалась быть ему другом и всегда хвалила. Но у сына сложный характер, его мотает по шкале эмоций. К окончанию школы он начал стремительно от меня отдаляться. В какой-то момент открыто мне сказал, что не испытывает ко мне любви и не считает нужным со мной общаться. Было больно, но списала на юношеский максимализм. А сейчас вижу, что ему реально пофиг на меня. Самый большой провал и боль в моей жизни. © Подслушано / Ideer
- Когда моему младшему брату было 5 лет, он вылил себе на голову мыло. Объяснил это тем, что хочет уплыть, как в мультике про Губку Боба. Уплыть не уплыл, но пришлось ему лезть в душ смывать. © Papasimmons / Reddit
- У дочери аллергия на шоколад. А она, как назло, его обожает и постоянно клянчит. Однажды купили в дом шоколад на праздник. Положили на самую высокую полку на кухне, чтобы дочь не достала. Так она выследила, куда мы спрятали угощение, и, когда никто не видел, подвинула табуретку к шкафу и стащила коробку. Поймала дочь, когда та уже запихивала не первый кусок в рот. Теперь придется думать, куда прятать сладости.
- Я раньше покупала себе всякие модные журналы. Дочь периодически тоже листала их, наряжалась в мои вещи и дефилировала. Но на модных луках все не закончилось. Моя юная экспериментаторша решила освежить себе прическу. Увидела на обложке модель с челкой и втихаря срезала себе несколько прядей. Торчали в разные стороны, вместо челки черт-те что вышло. Пришлось закалывать ей волосы, пока не отросли. Все ножницы в доме спрятала. © Палата № 6 / VK
- Я с мелким (4 года) зашел в магазинчик. Народу полно. Взял из холодильника газировку, мелкому говорю, мол, выбирай себе что-нибудь. А он выдает тоненьким голоском: «Да не, я дома лучше водички кипяченой попью». Вроде не громко, но все услышали и очередь резко отреагировала, конечно. Это надо было видеть. А сын дня три как от ангины курс уколов закончил, и, естественно, ему все уши прожужжали, что нельзя холодное пить. Но почему именно кипяченой водички, он сам не знает. © npblrck0k / Pikabu
- Дочь-подросток не помогала по дому. Свинячила, на просьбы убраться огрызалась. А на днях заявила мне: «Ты завела семью, вот и занимайся бытом. В мои планы на жизнь уборки не входят». Ну я и проучила дочь так, что теперь та сама бежит за шваброй. Резко ответила ей:
— Раз ты такая независимая, тогда будь добра, заплати за все, что получаешь от родителей. Например, за то время, когда я помогаю тебе с уроками, тратя свои свободные вечера. Хотя многое ты прекрасно можешь сделать сама, просто приложив усилия. Или за обеды, которые ты якобы не просишь, но при этом всегда съедаешь, не говоря «спасибо». Взрослый независимый человек не требует постоянного ухода, как ребенок. Тогда воспринимай мою помощь тебе как официальную работу и оплачивай.
— Откуда я возьму деньги? Ты что, на работу меня посылаешь? Мне же всего 14!
— Про работу и деньги не было ни слова. Я просто прошу справедливую оплату моего труда. И разделения домашних обязанностей в качестве этого вполне достаточно. А не будет оплаты — не будет работы.
Дочь еще подулась немного, но в итоге сдалась.
- Дети постоянно разбрасывали обувь в коридоре. Любые замечания не помогали. В какой-то момент я не выдержал и решил созвать внеочередной семейный совет. На нем мною было предложено внести на рассмотрение законопроект, по которому любой, кто бросит обувь в коридоре, не убрав ее на полку, отправляется отбывать наказание в исправительный угол, сроком 5 минут. Без права на обжалование. В итоге 2 голоса «за», трое воздержались, законопроект был принят единогласно. И что вы думаете? Страх перед пенитенциарным учреждением сработал. Уже неделю дети первым делом ставят обувь на место. Никто из них еще ни разу в угол не вставал. Но самое интересное: знаете, кто уже несколько раз отстоял в исправительном углу? Правильно, исключительно автор законопроекта. И я скажу вам: пока я там стою, они ставят обувь на место. Да, цена велика, но пока это работает, законопроект не отменят. © MBat / Pikabu
- В моей маленькой двушке поселилась наглая 34-летняя девица — моя дочь. Ее нужно умолять мыть полы или пылесосить. Так она еще и на продукты скидываться не хочет: копит деньги на путешествия с разными хахалями. Также мне надоел внук-подросток, который меня оскорбляет и ни во что не ставит. Я не могла больше терпеть это все. Взяла и решительно выгнала их из дома. Теперь я злая тетя, которая отправила дочку и внука на съемную квартиру. © Подслушано / Ideer
- Привожу пятилетнего сына в детский сад. Заходим в раздевалку, где уже находятся несколько детей с родителями, и сын с порога звонко объявляет: «А меня сегодня папа заберет! Потому что у мамы вечером свидание!» Я, весь красный, поправляю его, мол, совещание, сынок, а не свидание. Совещание. © lariki / Pikabu
Вообще любые родственники порой приносят массу хлопот, не только дети. И некоторые люди смело откровенничают на эту тему.
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