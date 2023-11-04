17 детей, с которыми нужны литры валерьянки

Родителям однозначно нужно дарить сертификаты на суши пачками. Ну или в спа какой. Потому что справляться с детьми — это действительно та еще задачка. И даже когда они вырастают, все равно могут отчебучить такое, что просто сил нет. Но, как ни крути, все это восполняется каким-то нереальным количеством любви.