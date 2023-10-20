17 детишек заявили своим мамам и папам такое, что те почти поверили в существование прошлых жизней
Мы не знаем, как дети вспоминают о своих возможных «прошлых жизнях», и говорят ли они правду. Однако от услышанных сегодня историй у вас побегут по спине мурашки, а в голове зародится множество вопросов.
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Если вы хотите почитать больше загадочных историй от детей, то эта статья специально для вас.
Фото на превью KLWK / Reddit
AdMe/Семья/17 детишек заявили своим мамам и папам такое, что те почти поверили в существование прошлых жизней
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