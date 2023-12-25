17 ироничных комиксов про мам, которые доказывают, что никто в мире не идеален
Мамы бывают разные, у каждой свои методы воспитания и видение, как правильно растить ребенка. Мы же решили добавить немножко юмора и с помощью иллюстраций показать мамские будни женщин, которые одновременно похожи и непохожи друг на друга.
Мама на пять с плюсом. Готова делать уроки с ребенком часами. Правда, у такого рвения бывают негативные последствия
Мама-соня. Порой из-за усталости мамы могут быть рассеянными. Но они всегда следят за тем, чтобы ребенок был аккуратно и тепло одет
Вездесущая мама. Принимает деятельное участие в школьной жизни и рада мастерить поделки даже по ночам
Мама-рюкзак. В ее рюкзаке можно найти все самое необходимое (и бесполезное — тоже)
Мама-непоседа. Может не успеть умыть ребенка или дать ему право пачкаться, сколько тот захочет
Мама-блогер. Ее дети самые красивые, стильные и умные. Ну, по крайней мере, в инстаграме
Мама-карьеристка. Если женщина хочет, она может не разделять работу и детей. И заниматься делами, даже сидя на детской площадке
Мама — любительница сравнивать. Обожает соревноваться с другими родительницами, чей же ребенок талантливее
Мама, словившая дзен. Если она считает правильным не бежать по первому требованию ребенка, значит, так правильно
Мама-кормилица. Считает, что самое главное в жизни — это обед по расписанию
Мама «все лучшее детям». Готова ходить в рваных джинсах, лишь бы ее дети выглядели как с обложки
Мама-активистка. Фонтанирует идеями, но другие родители почему-то относятся к ней прохладно
Мама на страже порядка. Ни одна пылинка не проскользнет мимо ее внимательного взгляда
Мама-всезнайка. Готова раздавать непрошеные советы и делиться ценным опытом, даже если ее не просили
Мама «отложу дела на завтра». Бардак в квартире, где есть дети, — обычное дело. И стыдить мам за разбросанные игрушки точно не стоит
Мама-опоздашка. Не дружит с тайм-менеджментом, а всю вину за опоздания сваливает на детей
Мама «ночной кошмар учителей». Да, есть мамы, которые считают, что оценки — не главное. И в этом нет ничего предосудительно.
Комиксы ярко и понятно отображают различные жизненные ситуации. Если вам нравятся статьи с иллюстрациями, то у нас есть еще несколько интересных материалов:
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