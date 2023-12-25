17 ироничных комиксов про мам, которые доказывают, что никто в мире не идеален

Поделиться на Facebook Рассказать ВКонтакте Поделиться на ok.ru

Мамы бывают разные, у каждой свои методы воспитания и видение, как правильно растить ребенка. Мы же решили добавить немножко юмора и с помощью иллюстраций показать мамские будни женщин, которые одновременно похожи и непохожи друг на друга.

Мама на пять с плюсом. Готова делать уроки с ребенком часами. Правда, у такого рвения бывают негативные последствия

Мама-соня. Порой из-за усталости мамы могут быть рассеянными. Но они всегда следят за тем, чтобы ребенок был аккуратно и тепло одет



Вездесущая мама. Принимает деятельное участие в школьной жизни и рада мастерить поделки даже по ночам

Мама-рюкзак. В ее рюкзаке можно найти все самое необходимое (и бесполезное — тоже)

Мама-непоседа. Может не успеть умыть ребенка или дать ему право пачкаться, сколько тот захочет

Мама-блогер. Ее дети самые красивые, стильные и умные. Ну, по крайней мере, в инстаграме

Мама-карьеристка. Если женщина хочет, она может не разделять работу и детей. И заниматься делами, даже сидя на детской площадке

Мама — любительница сравнивать. Обожает соревноваться с другими родительницами, чей же ребенок талантливее

Мама, словившая дзен. Если она считает правильным не бежать по первому требованию ребенка, значит, так правильно

Мама-кормилица. Считает, что самое главное в жизни — это обед по расписанию

Мама «все лучшее детям». Готова ходить в рваных джинсах, лишь бы ее дети выглядели как с обложки

Мама-активистка. Фонтанирует идеями, но другие родители почему-то относятся к ней прохладно

Мама на страже порядка. Ни одна пылинка не проскользнет мимо ее внимательного взгляда

Мама-всезнайка. Готова раздавать непрошеные советы и делиться ценным опытом, даже если ее не просили

Мама «отложу дела на завтра». Бардак в квартире, где есть дети, — обычное дело. И стыдить мам за разбросанные игрушки точно не стоит

Мама-опоздашка. Не дружит с тайм-менеджментом, а всю вину за опоздания сваливает на детей