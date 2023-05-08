17 историй, которые доказывают, что каждый родитель, как в зеркале, отражается в своем ребенке

Быть родителем — большая ответственность. Сегодня папа бросил мусор мимо урны — завтра его сын сделает так же. Мама нахамила людям в очереди — пройдет десяток лет, и ее дочь будет расталкивать всех около кассы. Эта статья показывает, как наши поступки, как хорошие, так и плохие, влияют на то, каким вырастет будущее поколение.

Вижу, как мальчик лет 7 бросает бумажку от конфеты на асфальт. Мягко и вежливо прошу мальчика поднять и не сорить. Мальчик поднял, а потом за другой машиной бросил бумажку снова. Я снова попросил его поднять мусор. В этот момент из магазина выходит его отец. Я объясняю ему ситуацию, на что тот агрессивно парирует, мол, не мое это дело. Он был разъярен не на шутку. Но после того, как тот сел в машину, ребенок посмотрел мне в глаза, взял бумажку в кулачок и кивнул. Мне показалось, что он понял. © Nartan / Pikabu

© Nartan / Pikabu Работаю учителем. Был у меня в 8-м классе замечательный парнишка: ответственный, очень способный к учебе. Но он всегда говорил короткими отрывистыми предложениями и выглядел как испуганный олень, который вот-вот убежит. Но вот однажды довелось вести беседу с ним и его родителями. И каждый раз, когда ребенок открывал рот, ему удавалось сказать фразу лишь наполовину, а вторую часть фразы мама договаривала за него. Оказалось, мальчуган всегда так тарахтел, чтобы успеть донести свою мысль, пока его не прервали. © Chanther / Reddit

«Делаю игрушки, чтобы дети, которые приходят к нам в магазин, могли поиграть. Одна мама пришла с ребенком, ребенок выдрал волосы кукле, она промолчала, и они ушли»

Был у меня кавалер — ну очень умный мальчик, но в плане быта — сыночка-корзиночка. Уехал учиться в Финляндию, я к нему поехала через месяц где-то. Так он появился тощий, голодный, готовить не умел, перебивался только столовкой студенческой. Я еще тогда поняла, что своим детям такой судьбы не пожелаю, и уж жрать готовить они точно будут уметь. © Конфуз / ADME

Девятиклассница вовсю спорила со мной и требовала поставить ей 5, хотя ее работа не тянула даже на 4. Через несколько недель после начала учебного года я познакомился с ее мамой, которая входит в родительский комитет. И тут понял, от кого дочка переняла свою привычку общаться с учителями как с подчиненными. © eowowen / Reddit

Пошел я в магазин за мороженым, взял сразу на всю семью. Стою на кассе, выложил все это добро. Встает вслед за мной семья с маленькой девочкой. Девочка: «Ни фига у них сколько мороженого!» Ее папа, стоя спиной, ее одернул, мол, невежливо так говорить. После чего повернулся и сказал: «Ни фига у них сколько мороженого!» © theSuparna / Twitter

Мама говорит, что не воспитывала нас. То, какими мы получились, не ее заслуга. Да фиг там! Это я раньше не понимала, зачем она просила нас гладить рубашки, когда есть она и старшая сестра. Зачем заставляла лепить пельмени, если не получается так красиво и ловко, как у нее. Зачем мучиться, заправляя одеяло в пододеяльник. Она все сделала бы быстрее сама, но имела терпение, несмотря на мои неудачи. Но зато теперь я умею все, и за это ей благодарна. © Подслушано / Ideer

Но зато теперь я умею все, и за это ей благодарна. © Подслушано / Ideer 3-летний сын сломал атлетическое кольцо из домашнего спортзала и принес мне обломок. А я вспомнил историю, случившуюся, когда я был на пару лет старше его возраста. Копаясь в ящике инструментов отца, я обнаружил прикольную блестящую штучку, а именно победитовый пробойник для бетонных стен. Узнав от папы, что эту штуку невозможно сломать, я почувствовал интерес. Но папа, увидев загоревшийся в моих глазах огонек, тут же со вздохом отобрал пробойник, добавив: «Но ты сломаешь!» © Rufin1 / Pikabu

В последнее время я стал часто разбрасывать свои вещи по дому. И недавно маме надоело все это убирать и она взъелась: «Что ты за человек?! Как таким можно быть?! Весь в отца пошел». На что я ей ответил: «Ну, раз я пошел в отца, значит, у меня будет лучшая девушка на свете». Мама улыбнулась, поцеловала, и мы помирились. © Палата № 6 / VK



Мне было, наверное, 12 лет, когда я впервые попробовал готовить. Я сжег свою глазунью и думал, что папа рассердится, что я испортил продукты. Но он просто бросил ее в мусорное ведро и сказал: «Все в порядке, попробуй еще раз». Так я понял, что иногда нужно совершать ошибки, чтобы добиться нужного результата. © Unknown author / Reddit

Первокурсница постоянно опаздывала, не сдавала работу вовремя или вообще не приносила. И на все у нее было оправдание. Я даже не спрашивал, почему она не готова, она сама начинала извиняться. Когда она с большой натяжкой получила свой тройбан, ее мама позвонила мне. Мне не разрешалось обсуждать успеваемость студентов ни с кем, включая родителей, о чем я и сказал ей. После чего мама студентки выдала длинную череду оправданий за свою дочь и, как ни странно, за себя саму. И сразу стало понятно, откуда ветер дует. © nickiter / Reddit

«Ждал своей очереди сдать плазму крови. И тут появилась мамаша с неуправляемыми детьми. Один из них подошел ко мне и сорвал с меня наушники. Все, они теперь не работают»

Зашла к сыну в комнату, наорала за разбросанную одежду, прочитала лекцию, как надо бережно относиться к вещам и как нелегко зарабатываются деньги. Психанула, пришла к себе в комнату, увидела свою разбросанную одежду. Позвала сына, говорю: «Теперь ты на меня ори». © Fhnsirf74 / Pikabu

У мамы всегда были проблемы с отцом. Ей не нравилось, что он за собой не убирает, не готовит, не знает, как включить стиральную машинку. На протяжении многих лет она возмущалась: «Да кто его таким воспитал» . Забавно то, что у меня есть младший брат, которого родители не заставляют убирать — «он жe мальчик», — готовить, делать домашку, и вообще контроля за ним намного меньше, чем было за мной в детстве. © Подслушано / Ideer

. Забавно то, что у меня есть младший брат, которого родители не заставляют убирать — «он жe мальчик», — готовить, делать домашку, и вообще контроля за ним намного меньше, чем было за мной в детстве. © Подслушано / Ideer Бабушка была учительницей начальных классов. Как-то в ее классе появился неопрятный ребенок, от которого дурно пахло. Другие дети чурались его, да и просто находиться с ним рядом было той еще мукой. Вот бабуля как их учительница и отправила его родителям записку, в которой сообщила об этом, советуя мыть его почаще. На следующий день ребенок пришел в школу с ответной запиской от папы, которая гласила: «Мой мальчик не роза. Обучайте его, а не нюхайте». © Instakilla8 / Reddit

«В детстве я притворялся, что моюсь, просто включая в душе воду. Однажды мама поймала меня за этой уловкой. Больше я такой фигней не страдал»

В молодости был у меня товарищ, Генка. Общались, часто бывал у него в гостях. У Генки дочка Кристинка есть. Малая подходила к нему, что-то спрашивала. Генка сажал ее на диван и объяснял ей все, словно раскладывая по пунктам: сжимал кулак и поочередно разжимал пальцы. Раз — разжал большой палец, два — указательный и так далее. Это была Генкина фишка. Годы пролетели, Генка уехал. Но вот недавно встретил Кристю. Узнала меня. Поболтали. Кристя работает юристом. Пока болтали, решил проконсультироваться. Кристинка начала объяснять, при этом так забавно сжала кулак и разгибала пальцы. Как когда-то в детстве учил ее отец, отвечая на ее вопросы. © cma4000 / Pikabu

Я потерял все вещи во время пожара. Коллега решила мне помочь и вручила карту, на которой было $ 102. Я горячо поблагодарил ее, но решил полюбопытствовать, почему все-таки 102. А она рассказала, как ее маленький сын услышал о том, что случилось со мной, и захотел добавить карманные деньги к $ 100 мамы. Потому что мне они были нужнее, чем ему! © John Ruzicka / Quora