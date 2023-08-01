17 пар, которые пережили кризис в отношениях благодаря любви, чувству юмора и еще паре секретов

Чавкает во время еды, транжирит деньги, не отрывается от компьютера — и это еще не весь список претензий, которые могут возникнуть к партнеру после завершения конфетно-букетного периода. В начале романа хочется носить любимого человека на руках, а чуть позже в отношениях может наступить кризис. Впрочем, героям нашей статьи удалось успешно его преодолеть.