17 пар, которые пережили кризис в отношениях благодаря любви, чувству юмора и еще паре секретов
Чавкает во время еды, транжирит деньги, не отрывается от компьютера — и это еще не весь список претензий, которые могут возникнуть к партнеру после завершения конфетно-букетного периода. В начале романа хочется носить любимого человека на руках, а чуть позже в отношениях может наступить кризис. Впрочем, героям нашей статьи удалось успешно его преодолеть.
Одним пришлось приложить серьезные усилия для сохранения семьи, а вот супругам из бонуса для того, чтобы помириться, хватило всего одной фразы, произнесенной GPS-навигатором.
- Мамина подруга Римма Алексеевна на первом же году брака поссорилась с мужем и ушла от него к своей маме. При этом понимала, что он явится обратно, и твердо решила не мириться. Но когда увидела его, еле сдержалась от смеха. Оказалось, что свекровь приодела освободившегося от брачных оков деточку, чтобы он, нарядный, нашел себе новую хорошую жену. Она купила ему свитер с вырезом лодочкой, рукавом летучая мышь и цветком на груди. Римма Алексеевна как увидела эту красоту, так вся обида на мужа куда-то пропала. © tsarevna2 / Pikabu
- Поссорились с мужем вплоть до желания развестись и раздела имущества. Ну и орем:
— Уходи! Все забирай! Но собака с котом останутся со мной!
— Чего это с тобой? Сама все забирай, а животных я возьму!
— Да тебя дома почти не бывает! А они должны страдать?
— А ты даже кота сама помыть не сможешь!
— А если ты другую себе заведешь, а у нее аллергия? Что тогда?
— Не заведу! А если ты другого заведешь, и он будет их обижать?!
— Значит, не заведу!
Так и помирились. © Подслушано / Ideer
- Я была матерью-одиночкой и встречалась с парнем. Однажды он понял, что я вечно злая из-за стирки. С тремя детьми она была просто бесконечной. Мой парень хотел чаще гулять вместе, а у меня просто не было свободного времени. Тогда он рассортировал все белье, увез его, а потом вернулся с аккуратно сложенными вещами. Выяснилось, что он нашел прачечную рядом со своей работой. Я счастлива. Теперь у меня появилось гораздо больше времени для наших отношений. © Myra Scott / Quora
- У жены от прежнего брака трое детей, младшей дочери 6 лет. О ней и речь. Сколько раз ссорились с женой, почти всегда эта козявка нас мирит. Буквально сейчас, пока супруга по делам ездила, она меня спрашивает: «Почему вы с мамой не обнимаетесь?» Отвечаю, что поссорились, подуемся немного и перестанем. Дело ко сну, отправляем ее зубы чистить, а она: «Ты помириться обещал, пошли». Иду с ней за ручку, а жена уже улыбается — помирились. © Edvard / Pikabu
- Я уволился с работы, где царили токсичные отношения, стал прислушиваться к себе и понимать, чего хочу на самом деле. Сейчас отчетливо чувствую, как на этом фоне укрепляются отношения с женой. Еще я получил работу в той же сфере с приличной зарплатой и теперь по-настоящему счастлив. © Christiancarrion / Reddit
- Отношения с мужем были так себе. Быт — дети — работа. И тут он уехал в командировку на 3 дня. Звонит вечером, мы поболтали, а он потом такой: «Посмотри внутри коробки от планшета, подлежит ли он обмену». Удивилась, но открыла ее. А там — шоколадка. На следующий день звонит и говорит: «Ты заметила, что на картине в коридоре есть надпись?» Пошла смотреть, что там такое, и обнаружила еще один батончик. Пустячок, а приятно, давно не было такого в наших отношениях. © Подслушано / Ideer
- В тот период, когда мы с мужем начали постоянно ругаться, ко мне в друзья добавилась одна девушка. Я поделилась с ней своей проблемой, а она дала совет, который помог мне наладить семейные отношения. И лишь несколько дней назад муж признался, что это он с фейкового аккаунта переписывался со мной. Сначала жутко обиделась, но сразу пришло осознание, насколько ему небезразлично было, раз он приложил столько сил и выдумки. © Подслушано / Ideer
- Нашей основной проблемой стало то, что мы с женой отдавали все силы воспитанию троих детей и много работали. Из-за постоянной усталости мы начали обижаться друг на друга. Но однажды рискнули пойти на консультацию к психологу. Сначала я сидел в его кабинете со скрещенными на груди руками. Но именно эта терапия и спасла наш брак. Мы научились уделять внимание не только детям, но и друг другу. © Eric Hayes / Quora
- Мой парень может спать всего 4 или 5 часов в сутки, а я — полная противоположность. Он регулярно дулся, потому что хотел проводить со мной больше времени. Я недосыпала, была в плохом настроении и жаждала одиночества. В итоге наши отношения чуть не развалились. Их спас переезд в таунхаус. Теперь парню надо подняться по лестнице и пройти по темному коридору, чтобы попасть в мою комнату. А я вдобавок выставила четкие границы по поводу ранних побудок. И жизнь сразу стала намного лучше. © Tasty-Layer-7506 / Reddit
- После 12 лет брака дошло до того, что я сняла квартиру и решила пожить отдельно. И мы с мужем будто заново знакомились. Мы опять съехались, и у нас все по-другому. Он может уйти мусор выносить, а вернуться с букетом. Купили виниловый проигрыватель и пластинки, романтично ужинаем и танцуем под них. Выяснилось, что оба копили в себе претензии. Теперь обсуждаем каждую, даже глупую мысль. Давайте друг другу второй шанс, ведь иногда, чтобы все наладилось, нужно просто поговорить. © Nigmasan / Pikabu
- Когда мы поженились, я впала в настоящую депрессию — было тяжело принять такие перемены в жизни. Думаю, мой бедный муж нервничал, но он поддерживал меня на протяжении всего этого периода. Мы женаты уже 2 года и счастливы как никогда. Теперь и я тоже могу подставить мужу плечо, когда он переживает плохие дни. © Mary-Celeste Lewis Ricks / Quora
- С женой мы вместе 15 лет, 13 из них — в браке. Со стороны — счастливая семья, а внутри не то что бы скука, а какая-то апатия. Вот только как-то раз подруга жены позвала ее в театр. Она ушла, а я сидел с чувством, словно что-то упустил. Долго думал и дошло. В театр ушла не моя «обычная» жена, а красивая и эффектная девушка. Написал ей длинное СМС с признанием в любви, а вечером пригласил на медленный танец. Может, и не нужно быть суровым и сильным мужиком по отношению к своей любимой, когда она ждет нежности и ласковых слов? © dpz064 / Pikabu
- Поругалась с мужем. Обычно у нас бурных ссор не бывает: побухтели, пообижались и бурно помирились. А тут я что-то разоралась. Муж обалдел и сказал: «Наташ, успокойся уже!» Меня вообще-то Инга зовут, а Наташа — это его бывшая. Я возмутилась, а он мне и говорит: «Я не привык, что ты так орешь. Ну прямо, как моя бывшая. Мы потому и расстались. Извини, сейчас очень похоже было, вот я и ошибся». Больше не ору. © Подслушано / Ideer
- Наши отношения укрепила совместная покупка дома. Мы теперь связаны друг с другом лет на 20. Начали вместе планировать бюджет и учиться искать компромиссы. Для меня это значит, что нам во что бы то ни стало надо строить совместное будущее. Переживаем, но потихоньку притираемся. © munimuni1234 / Reddit
- С мужем случился кризис в отношениях, задумались о разводе. И неожиданно наша 16-летняя дочь посоветовала нам обратиться к семейному психологу, даже сама нашла его и оплатила первый сеанс. Спустя 3 месяца отношения кардинально улучшились. О разводе и думать забыли. Когда начали благодарить дочь, та лишь отмахнулась, мол, я же вас люблю. А мы с мужем в шоке, что она оказалась мудрее нас. © Подслушано / Ideer
- Нам пришлось серьезно повзрослеть, чтобы сохранить отношения. Этот процесс занял около года. Мы вели себя как дети, даже не догадываясь, как выглядит настоящая самостоятельная жизнь. Я поняла, что мне нужно перестать так сильно беспокоиться о будущем, снизить ожидания от себя и прекратить сильно давить на мужа. Сейчас нам почти 30, мы стараемся вести себя соответственно возрасту. © charm59801 / Reddit
- Однажды я пожаловался отцу, что хочу делить с женой обязанности строго пополам, а ей это почему-то не нравится. Он кивнул и дал мне самый мудрый совет в моей жизни. Благодаря ему мы женаты уже 44 года. Отец сказал, что нет такого понятия, как разделение обязанностей 50 на 50. Иногда жене нужна дополнительная помощь, а на следующей неделе уже мужу может понадобиться ее поддержка. Бывает, что одному из супругов придется выложиться на 100% или, наоборот, временно оказаться в полной зависимости от другого. Мы с женой до сих пор следуем этому совету. У нас 3 сына и 3 внука. © Paul Langness / Quora
Бонус: Иногда на помощь отношениям приходит навигатор
- Вот обычно люди ругаются из-за построения маршрута и непутевого навигатора. А нас он помирил. Дело было летом. Ехали с мужем в машине, ругались на чем свет стоит. У нас всегда так. В итоге вот оба выдохлись и замолчали. Тут умный помощник в тишине произнес: «Я все поняла, больше так не буду». В общем, виновный был найден, а мы помирились. © Cto4ka / Pikabu
Пожалуй, нет универсального секрета, как сберечь любовь и теплое отношение друг к другу. Но вдруг кому-то помогут советы опытных психологов о том, как пережить 5 самых опасных периодов брака и не разбежаться.
AdMe/Семья/17 пар, которые пережили кризис в отношениях благодаря любви, чувству юмора и еще паре секретов
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