17 крутых пап, с которыми дети готовы хоть в огонь, хоть в воду

Часто говорят о том, что материнская любовь безусловна. А еще о том, что мамы безоговорочно любят своих детей и готовы горы свернуть ради чада. При этом о привязанности и любви пап к ребенку тоже не стоит молчать. Ведь отношения отцов к сыновьям и дочерям столь же нежные и трогательные. А иногда чудные и юморные.

ADME присмотрелся к фотографиям пользователей сети и увидел, что же такое быть отцом и почему это великолепно.

«Я впервые взял свою дочь на руки после того, как она провела 5 недель в отделении интенсивной терапии. Теперь мы впервые пошли в зоопарк»

Папа с дочкой оделись одинаково, чтобы провести время вместе

«Приехал домой на праздники. Мы с отцом заснули. Так люблю эту фотографию!»

Когда папа играет с малышом

«Я 35-летний отец. 6 лет сидел дома. Теперь с сыном идем на занятия: он в детский сад, а я в колледж»

«Вчера гуляла с отцом. Каждый из нас выиграл приз, но папа был сильно взволнован и сказал: „Я ждал 59 лет, чтобы выиграть большой приз“»

«Торт на день рождения от папы „С 21-летием“. Это ответочка. Я обычно поздравляю его с 29-м днем рождения. Мы присылаем такие торты друг другу уже 15 лет»

«Недопоняли друг друга с женой, и сын чуть не остался без торта на 4-й день рождения. И вот я, папа, который никогда ничего не пек, взял и приготовил торт с 3 слоями шоколада»

«Я 27-летний отец-одиночка. Мы с дочкой любим музыку»

«Моя дочь держит меня за руку. Ей всего 12 дней»

Когда папа превратил ремонт игрушечной машины в настоящий поход в автомастерскую

«Моя дочь попросила вырезать ей из пиццы котенка»

«Папа наконец-то смог подержать малыша, который родился раньше срока, всего на 27-й неделе беременности»

«3-летний сын пытался сделать себе татуировку, чтобы быть похожим на папу»

«Моя дочь показала мне кольца Сатурна в свой телескоп»

«Я долгие годы ждал этого момента с тех пор, как стал отцом»

«Мой отец пытается научить меня менять колесо. Примерно 1995 год»