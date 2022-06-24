17 пользователей сети, которые на раз-два сломали стереотип о том, что мужчина должен быть твердым как скала

Бытует мнение, что мужчины не любят говорить о своих чувствах. Так или иначе, дела человека красноречивее слов. И порой даже брутальнейшие представители сильной половины человечества способны на такие поступки, от которых их близкие смахивают слезу умиления.

Мы в ADME не смогли пройти мимо этих трогательных снимков. Их герои — мужчины, в чьих сердцах живут любовь, нежность и сострадание.

«Моя дочь почему-то боится заколок. Она сказала, что ей будет проще, если я надену эту штуковину первым. И вот я перед вами»

«Вчера был День матери. У меня детей нет, но есть питомцы, которых я считаю своими малышами. Я была очень тронута, когда муж поздравил меня с праздником. Это счастье»

«Питомцы — это семья, которую мы выбираем с любовью».

«Супруг потратил $ 100 на кресло-мешок. Оправдывался так: „Зато собаке будет где полежать“»

«Мой муж — суровый брутальный мужчина. Он почти никогда не показывает свои слабости. А сегодня я увидела его „‎коробочку воспоминаний“ и просто ржу»

«Супруг изготавливает вот такое „золото ацтеков“, а затем прячет в сундучках на детских площадках, чтобы малыши могли его отыскать»

«Мой 90-летний дедушка в свой день рождения танцует с бабушкой»

«Парень сестры попросил меня помочь с организацией их свидания под звездами. Вот результат»

«Пожилой мужчина кормит свою жену мороженым, сидя рядом. Это так мило»

«Только что узнала, что папа до сих пор пользуется этим дурацким горшком, который я слепила в 6 лет. Я не могла не улыбнуться, увидев это»

«Моему мужу требуется в 2 раза больше времени, чтобы уложить дочь спать. Теперь я знаю почему»

Когда папа с детьми на площадке

«Мы подстригли нашего пса, и поначалу он очень мерз. Муж укутал Добби в одеяло и подложил ему подушку. Мой супруг с добрым сердцем и любимый питомец заставили меня улыбнуться»

Папа шлет дочери фото с ее любимой игрушкой, пока та находится в колледже

«Мой муж вяжет крючком детские вещи и отдает их на благотворительность»

«Сколько себя помню, папа всегда убирает загорающих на проезжей части змей, чтобы те не пострадали от колес машины»

«Когда мамы не стало, отчим сшил из ее одежды лоскутное одеяло для меня. Оно служит напоминанием о том, как коротка жизнь и как велика любовь»

«Когда дочь трогает мою бороду, мое сердце просто тает. Она всегда делает это, если я забираю ее у мамы. И когда я успокаиваю малую среди ночи, она тянет ручки к растительности на моем лице»