17 пользователей сети рассказали, почему они не хотят заводить детей

Как говорится, дети — цветы жизни. Впрочем, сегодня далеко не все стремятся создавать семью и обзаводиться собственным «букетом». Одни считают, что рождение и воспитание карапузов — слишком дорогое удовольствие, других пугает беременность, третьи не готовы поступаться ради этого своим свободным временем.

Мы в ADME обратились к сабреддиту, в котором пользователи сети делятся своими историями о том, почему они не хотят заводить детей.

Моему брату 40 лет, у него никогда не было детей, и он всем вокруг заявляет, что это все потому, что он не сможет о них позаботиться. В мире так много нежелательных, нелюбимых детей, потому что люди просто ни о чем не думают, прежде чем завести их. © UrsulaVanTentacles / Reddit

Доход на двоих без детей — это слишком привлекательно, чтобы от него отказываться. © TheOllieTrollie / Reddit

Я едва могу позволить себе держаться на плаву. Для чего мне втягивать в это ребенка? © Iggy2Stackz / Reddit

Если вам кажется, будто 9 месяцев беременные просто плетут венки из цветочков и безмятежно гладят свой растущий живот, то это далеко не так. Это перепады настроения, изменение волос, зрения и прочая фигня. Это может разрушить вас физически и эмоционально. Даже если это легкая беременность, ваше тело и гормональный фон сильно меняются. © outerspaceteatime / Reddit

Я вырос в бедности, и, хотя я адвокат, мое финансовое положение хуже, чем у моей матери, бросившей школу в том же возрасте. Иметь ребенка сейчас было бы экономическим фиаско для меня и эгоистичным поступком по отношению к моим детям. © isitmeyou-relook4 / Reddit

Мысль о том, что я беременна, не говоря уже о родах, просто ужасает меня. Плюс я совершенно не чувствую у себя материнского инстинкта. © Sombritte / Reddit

Дети «дорогие», шумные, у них напрочь отсутствует инстинкт самосохранения, и они требуют постоянного внимания и присмотра. © c_o_n_k / Reddit

Желание завести детей часто связано с одержимостью реализоваться, например, в отцовстве или материнстве. Люди, которые не хотят детей, не мыслят такими категориями. Ведь в конечном счете дети — это много денег, забот, потеря сна, свободного времени, вашего прежнего образа жизни. И при этом никаких видимых преимуществ взамен. © Opijit / Reddit

Мне нравятся дети моих друзей, но еще больше мне нравится то, что мне не нужно нести за них ответственность. Я забавная тетушка, которая печет разные вкусности, приносит книги и никогда не присматривает за детьми. © princessawesomepants / Reddit

Быть родителем — это большая работа. Поэтому просто не хотеть детей — очень веская причина, ведь если вы не можете выложиться на 100 %, ваш ребенок останется без внимания, это будет несправедливо по отношению к нему. © Con5ume / Reddit

Жилье и расходы на проживание зашкаливают даже при наличии приличной работы. Иметь еще один рот означало бы еще большее ухудшение финансового положения и было бы несправедливо по отношению к ребенку. © DiggingUpTheCorpses / Reddit

Мне нравится моя жизнь такой, какая она есть: никто не будит меня посреди ночи, бегая с криками по дому. © Chaucers_Mistress / Reddit

Я мать. Одна из моих подруг сказала мне, что не хочет детей, и спросила, не обидела ли она меня своими словами. Я ответила: «Конечно нет». Тот, кто не хочет быть родителем, не должен им становиться. Это тяжелая работа, и вы должны хотеть этого в долгосрочной перспективе. © lohype / Reddit

Это непосильная работа, которая сулит постоянное беспокойство за будущее и опасения в стиле «а вдруг я все испорчу?». © MultiKoopa2 / Reddit

У меня нет стабильного дохода, чтобы даже купить дом. Зачем мне вообще создавать семью, если я не могу себе этого позволить? © theiciest***** / Reddit

Я не хочу детей, потому что я эгоист. Я люблю деньги, ценю свое свободное время, люблю делать что хочу и когда я этого хочу. Если бы у меня были дети, мне бы пришлось от всего этого отказаться. © Stuckatwork271 / Reddit

Я любила играть с куклами, когда была маленькой, нянчилась с детьми в подростковом возрасте, любила детей своих друзей, племянниц и племянников. Но мне за 40, а я понимаю, что мои «биологические часы» так и не сработали. Я не могу представить себя счастливо живущей с ребенком круглые сутки. Дети, конечно, забавные, но они высасывают из меня жизнь.© twirlerina024 / Reddit