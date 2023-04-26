17 реальных примеров того, что родителям маленьких детей нужно доплачивать за терпение

Ни одна умная книга о воспитании детей не подготовит будущих родителей к тому, что их ждет на самом деле. Однако любой родитель без раздумий подтвердит, что простит свое чадо за любую выходку и обязательно поддержит, пусть для этого и понадобится очень много сил, спокойствия и понимания.

«Тот самый случай, когда твой ребенок хочет игрушку, которой не существует, но у тебя есть 3D-принтер и немного краски»

«Сегодня мне пришлось научить свою дочь постоять за себя»

Моя дочка — послушный и неконфликтный ребенок, она очень хорошо ведет себя в школе. В ее классе есть мальчишка, который постоянно ее обижает. Дочь много раз просила его прекратить и жаловалась учительнице, но все без толку.

И тогда я научила ее закатывать сцены. Я сказала, что нужно встать и во все горло закричать: «Нет, не прикасайся ко мне, отойди от меня, помогите!» Неважно, где она и чем занимается, кричать нужно громко, так, чтобы все вокруг побросали свои дела и пришли на помощь. Это сработало. © CoffeeAndCats2000 / Reddit

Мелкий манипулятор

Пришел уставший с работы. Дочка бегает вокруг меня, просит поиграть. На что я ей отвечаю, что очень устал, хочу отдохнуть. Она недолго думая говорит: «Папа, а что лучше — отдых или счастливый ребенок?» Пришлось играть. Дочке 4 года. © Chu88 / Pikabu

«Расколошматил баллончик с краской. Какой молодец...»

Дети и горшок

Наша двухлетка начала втихую где попало справлять нужду. Специально пряталась от взрослых и делала свои дела. Я решила поговорить с ребенком.

— Почему на горшок не ходишь?

— Я не могу...

— Почему не можешь?

— Мне мешает хвост, — такого ответа не ожидал никто.

— Какой хвост?

Ребенок смотрит себе за спину и показывает, мол, вот этот. Оказалось, что она решила стать динозавриком. Я, стараясь сохранять спокойный вид, предложила ей выход из ситуации:

— А ты хвост рукой приподними и садись на горшок.

И это сработало! Вот так в 2 года мы узнали, что у нас дома динозавр. © RinaBoo / Pikabu

Уроки выживания молодого отца

После рождения ребенка стали плохо жить с женой. Она уставала, иногда не успевала прибраться, могла пережарить блюдо. Я же делал замечания, недоумевая, как можно сидеть дома и ничего не успевать. Потом жена попала в больницу. Я взял отпуск и неделю сидел с ребенком. Я даже яичницу себе нормально пожарить не успевал, везде раскиданы вещи, из шкафов вытащена посуда и кастрюли, разбросаны игрушки. К вечеру понял, что я не успеваю приготовить ужин, заказал пиццу. Я за ДЕНЬ устал! За неделю еле выжил. А когда вернулась жена, дома был бардак, гора немытой посуды и ни одних чистых детских штанов. Целовал жену и просил прощения. Сразу наладились отношения. © Подслушано / VK

Юная художница

Моя дочь разрисовала маркерами кухонную дверь, пол в детской и себя. Она раскрасила себя буквально с головы до пят, но что меня особо поразило, так это подмышки. Кто вообще красит подмышки? Я, конечно, сказала убрать ей весь этот беспорядок, но мокрая тряпка сделала только хуже, следы от маркеров стали расползаться еще больше. © one_great_smile / Reddit

«Произведение искусства от моего сокровища, а ведь ему всего 4»

Важность нюансов

Как-то мой 2-летний сын забежал в гараж за своей игрушкой и выскочил оттуда с криком: «Там белка, она меня напугала!» К нам часто забредает всякая живность, в основном белки и кошки, поэтому я выпустила в гараж нашу собаку, чтобы она спугнула животное. Но собака бросилась из гаража, прижав уши. Оказалось, что это была не белка, а скунс.

Я вымыла собаку и уточнила у сынишки, что же он все-таки видел в гараже.

— Белку!

— Ты уверен? Белки коричневые с пушистым хвостом, а вот скунсы черные и вонючие.

— Я видел скунса!

Всегда поправляйте своих детей, если они что-то называют неправильно. Многие мелочи имеют значение. © Nuggslette / Reddit



Обходные пути

Года в 3 дочь провернула целую операцию. Гостили у тестя с тещей. У них 2-этажный дом. Наверху кухня и спальни. Внизу гостиная. Мы с женой внизу. Подходит дочь и спрашивает:

— А вы же здесь будете? Побудьте здесь. Тут хорошо.

Мы поняли, что она что-то задумала. Дочь поднимается на кухню, где ее бабушка готовит ужин, и заводит разговор:

— Ой, а дождь еще идет? А подсади меня на окно посмотреть на дождь.

И выбирает окно рядом со шкафом, где лежат конфеты.

— Ой, как конфетами вкусно пахнет. Это же конфеты тут, да?

То есть она знала, что мама и папа конфеты не разрешают. А бабушку можно аккуратно навести на мысль, чтобы угостила внучку. © VVitty / Pikabu

Адекватная реакция

Нашей дочери было 2 года. Мы оставили детскую присыпку в ее игровой комнате. Когда дочь проснулась, она пошла в игровую и вела себя там ну очень тихо, если вы понимаете, о чем я. Я пошла проверить, все ли в порядке, и да, абсолютно все вещи в комнате были в этой присыпке.

Но что интересно, она аккуратно и методично посыпала ею все вещи в комнате, каждую игрушку и мебель. Все, кроме ковра на полу. И очень гордилась собой. Нам оставалось только рассмеяться, да и запах в комнате несколько дней стоял прекрасный. © o_jax / Reddit

Детки отрезали себе по кусочку брауни

Бдительность и контроль

Моим детям было 2 и 4, я отлучилась на минутку в ванную комнату. Когда вернулась, они уже верхом на матрасе собирались съехать вниз по лестнице. © meloadev / Reddit

Вот почему, когда люди спрашивают, где же были родители, я отвечаю: «Вы понятия не имеете, насколько быстро дети придумывают небезопасные развлечения». © NotYour***Nurse / Reddit

Сюрприз

Ложилась спать и оставила на столе темно-синий лак для ногтей, а когда проснулась и вышла в гостиную, то меня ждал сюрприз. Кружочки, волнистые линии, неудачные смайлики и прочие художества на обоях привели меня к комнате дочери. Я заглянула внутрь и обнаружила, что дочь полностью выкрасила всю руку этим темно-синим лаком для ногтей и даже успела оставить отпечатки ладошек на стенах. Пришлось выйти, чтобы не рассмеяться при ней, иначе она могла подумать, что я одобряю ее поступок и можно так сделать снова.

Мне понадобилось много жидкости для снятия лака, а ей — ванная и разговор с отцом. И да, она больше не похожа на смурфика. © clovergirl1021 / Reddit

«Дети сломали мой ультраширокий монитор. Не знаю, получится его починить или сразу отправить в переработку? Двое детей никому не нужны?»

Когда не все можно исправить с помощью скотча

Когда моему сыну было 4 года, он отрезал себе челку и пытался скотчем приклеить ее обратно. Он прятался от меня за раскрытой книгой до тех пор, пока я не сказала ему убрать книгу и посмотреть на меня. Позже он сказал, что я не должна была ничего заметить, потому что лента прозрачная. Довольно разумные рассуждения для четырехлетки. © LeftyManik / Reddit

Попался