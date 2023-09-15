17 родителей рассказали о том, какие ошибки в воспитании детей не дают им спать по ночам
Порой родителям даже себе трудно признаться, что они были неправы в отношении собственного ребенка: неоправданно накричали, чересчур потакали или наоборот были слишком строгими. Но честно рассказать о своих ошибках — это уже большой шаг к тому, чтобы их исправить. А также помочь другим избежать того, о чем можно впоследствии пожалеть.
- Я к родному сыну излишне строго относился. Срывался, когда он делал не то или не так, как я ожидал. Потом как осознал, что говорю-то с дитем 4-х лет от роду, аж офигел с себя. В течение месяца старался сдерживать себя — и все получилось. В этом году ему будет 14, а на позапрошлой неделе я заметил за собой, что опять начал жестить. Вот хожу снова тушу в себе демонов неоправданного гнева вторую неделю. Пока вроде получается. Осознать свою неправоту — это уже полпути к исправлению, мне кажется. © PalPalkin / Pikabu
- Я своих сыновей воспитывала по принципу: даю полную вседозволенность, но под их же ответственность... В итоге как-то очень быстро перебесились, и к 25 с ними стало скучно. Все такие «хозяюшки домашние», рациональные, продуманные. В воскресенье звоню одному, говорю, поехали купаться и на шашлыки, а он в ответ мне: «Мы с женой планируем уборку и поход в продуктовый». Спрашиваю второго, куда поедет в отпуск, а тот отвечает, мол, дома будем паркет перекладывать... Ну, скукота же! А я в свои 52 могу даже ночью поехать на велике кататься и гулять. © doovy / Pikabu
- В детстве младший часто болел. Это изрядно потрепало нашу психику. Никогда не забуду, как старший сын в свои 5 заявил мне, что я слишком грубо менял подгузник его брату. Да, он был прав: я крепко сжимал малыша и даже прикрикнул на него. Мне до сих пор стыдно, потому что именно из-за меня младший сын стал очень импульсивным ребенком. © mike_the_seventh / Reddit
- Мы хотели, чтобы дети были счастливы, поэтому баловали их. Сейчас они не в состоянии самостоятельно функционировать во взрослом мире. Оглядываясь назад, я понимаю, что сложности помогают детям стать сильнее и избежать многих ошибок, став взрослыми. © albyagolfer / Reddit
- В воспитании дочки моя жена нарубила дров. Когда малышка впервые столкнулась с трудностями в школе, супруга перевела ее в другую — дорогую частную. Дочь внезапно стала учиться на одни пятерки. А вот дальше начались проблемы: старшую школу дочь не смогла окончить, а сейчас она работает на трех работах. Лучше дать ребенку провалиться в чем-то в детстве, чем потом, во взрослой жизни. © HandySolarGuy / Reddit
- Я бы хотел, чтобы мы ужинали всей семьей. Хотел бы заниматься с детьми больше. Чаще брать их с собой в походы, чтобы знакомить с природой, научить отдыхать от мира, а еще решать проблемы без посторонней помощи. Хотел бы я быть более терпеливым и увлеченным. © ThatsMrD***faceToYou / Reddit
- Родители рассуждали о том, что они изменили бы в воспитании моего брата. Он вырос злым, жестоким и асоциальным. Родители сожалеют, что не отправили его к специалистам до того, как начались проблемы. А еще, что мало ругали нас и были слишком терпимы. © Woodpe***rSignal9947 / Reddit
- Когда сыну исполнилось 12, я вдруг понял, что мы вырастили эгоиста и мелкое хамло. Вчера за ужином закатил истерику и потребовал, чтобы ему принесли воды. Его дядя принес ему стакан, а сын схватил его и ничего не сказал в знак благодарности. Мне было стыдно, а ведь мы с женой регулярно говорили с ним о правилах хорошего тона. © ToeConstant2081 / Reddit
- Мы с сыном говорили обо всем на свете. О финансах, взрослении, свиданиях, общении и вреде дурных привычек. Мы посмотрели кучу документалок. А в 18 он начал делать буквально все, что ему советовали не делать. Последние несколько лет были очень тяжелыми. Но мы поддерживаем его. Делаем все возможное. Не знаю, что мы сделали не так. © YamahaRyoko / Reddit
- Теперь я многое понимаю. А раньше не замечала очевидных вещей. В моем детстве я испытывала недостаток внимания, со многими вещами приходилось справляться самой. Затем я сама стала мамой. Поначалу все было хорошо. А потом мы с мужем развелись, и я впала в депрессию. Ситуация повторилась — дети оказались предоставлены сами себе. Я бы хотела вернуться в то время и повести себя иначе. Еще я бы выбрала другого отца для своих детей, он тоже оказался далеко не идеальным родителем. © MamaBiscuit11 / Reddit
- У всех нас есть моменты, которые мы хотели бы изменить. Вещь, которую я считаю важной в воспитании детей, — умение попросить прощения, если вы не правы. Это учит их тому, что извиняться не значит быть слабым. © Alarming-Setting-592 / Reddit
- Я бы хотел быть более последовательным в воспитании старшей дочери. Сейчас она сильно ранит мою младшую дочь, потому что часто злится или обвиняет сестру во всем подряд. Думаю, если бы я был более уверен в себе и не стал полностью полагаться на их мать, дочка выросла бы более чутким и понимающим человеком.© jazzinmypints / Reddit
- Я бы хотел быть более строгим. Пытался не следовать примеру моей матери и дал дочери слишком много свободы. Закончилось все плохо. © Mythikun / Reddit
- Я долго терпела ужасные отношения ради детей. Теперь их представление о семье в корне неверное. Жаль, что у меня не хватило сил и что я не ушла раньше. Жить вместе только из-за детей — плохая идея. © PurpleNightSkies / Reddit
- Очень жалею, что не читал им больше. Я часто думаю об этой глупой ошибке. Потому что дети так и не полюбили книги, а чтение могло помочь им стать сильными людьми. © Chairboy / Reddit
- Не знаю, правильно ли это, но я бы хотел, чтобы дети совершали больше ошибок. Я тратил много времени на то, чтобы помочь им избегать неудач , а не учиться справляться с ними. Дети ведут себя по-разному. Старший учится на ошибках, а младший лишь наблюдает со стороны. © jradio / Reddit
- Знакомую мамашу лишили родительских прав, а ее 2-летний сын попал в детдом. Тогда нашему родному сыну было 9 лет, и мы решили этого малыша взять под свою опеку. Сейчас, спустя 3 года, оба сына — мои, разницы не вижу. Да, с младшим было чуть сложнее, чем со старшим, но он вполне воспитанный. Проблема вылезла с другой стороны. Примерно 3 месяца назад я заметил, что стал слишком требовательным к младшему. Один косяк — лишение мультиков, сладкого, игрушек. Я стал требовать от него безупречного поведения. Начал навязывать комплекс вины. Поразмыслив, я понял, что боюсь, что младший вырастет и пойдет по стопам биоматери. Умом я понимаю, что своей строгостью могу лишь толкнуть его на плохое, но так люблю его, что готов «запереть в сейф». © Unknown author / Pikabu
Знаменитости тоже понимают, как легко допустить ошибку в воспитании детей. Кейт Уинслет, например, запретила 3-м своим детям пользоваться соцсетями. Актриса надеется, что это поможет им сформировать здоровую самооценку.
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