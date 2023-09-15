17 родителей рассказали о том, какие ошибки в воспитании детей не дают им спать по ночам

Порой родителям даже себе трудно признаться, что они были неправы в отношении собственного ребенка: неоправданно накричали, чересчур потакали или наоборот были слишком строгими. Но честно рассказать о своих ошибках — это уже большой шаг к тому, чтобы их исправить. А также помочь другим избежать того, о чем можно впоследствии пожалеть.