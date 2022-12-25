17 умников и умниц, которые готовы проверять своих родителей на прочность каждый день

По мнению психологов, одаренного ребенка можно определить по нескольким простым критериям: по его ненасытному любопытству, живому воображению, увлеченности и сообразительности. А иногда большой талант скрывается за фасадом неподражаемого детского юмора, так что даже не знаешь, смеяться тут или озадаченно почесывать голову.