17 умников и умниц, которые готовы проверять своих родителей на прочность каждый день
По мнению психологов, одаренного ребенка можно определить по нескольким простым критериям: по его ненасытному любопытству, живому воображению, увлеченности и сообразительности. А иногда большой талант скрывается за фасадом неподражаемого детского юмора, так что даже не знаешь, смеяться тут или озадаченно почесывать голову.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
А как вы распознаете талант своего ребенка?
Фото на превью Shrek The Third / DreamWorks and co-producers
Поделиться этой статьёй