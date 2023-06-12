17 женщин, которые не готовы жертвовать собой даже ради семьи

Кажется, чтобы успевать столько, сколько привыкла современная мама, в сутках должно быть не 24, а все 40 часов. Зачастую на женские плечи ложится не только воспитание детей, но уборка, работа и уйма других забот. Среди всей этой суеты особенно важно не забывать и про себя любимую.