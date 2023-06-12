17 женщин, которые не готовы жертвовать собой даже ради семьи
Кажется, чтобы успевать столько, сколько привыкла современная мама, в сутках должно быть не 24, а все 40 часов. Зачастую на женские плечи ложится не только воспитание детей, но уборка, работа и уйма других забот. Среди всей этой суеты особенно важно не забывать и про себя любимую.
- Муж недавно сказал попутчице в самолете, что я уезжаю в командировку, а он остается с младенцем. Она успокоила: «Ну хоть няня поможет», а он такой: «У нас нет няни!» Никак не могла понять, что он справится со своим 10-месячным ребенком и без чужой помощи. Почему никто не удивляется, как я выкручиваюсь, когда мужа нет рядом? © tag_1018 / Reddit
- Собралась как-то к подруге с ночевкой и сказала об этом коллеге. У нее дети по 2 и 4 года, как и мои. Так она в шоке была оттого, что я их «бросаю» на такой срок! А когда она узнала, кто будет присматривать за ними, у нее вообще челюсть отвисла. Ведь это будет делать мой муж. Она сказала, что и представить не может, чтобы ее супруг приготовил детям ужин, ванну, да еще и спать уложил. А как по мне, лучше и не заводить детей с теми, кто на это не способен. © babygrlnad / Reddit
- Я пошла на вечеринку ночью и вернулась аж в 4 утра. Да, у меня четверо детей! Но я не могу без такого отдыха. Мамы тоже люди, и у них есть интересы помимо того, чтобы стирать пеленки. © octopustentacles209 / Reddit
- После рождения второго ребенка понял, что реально люблю свою жену. Как она все успевает, ума не приложу! И с детьми, и по дому, одежда постирана, наглажена. Жена расцвела, похорошела, хоть и видно, что устает очень, но не бежит от этого, как жены друзей, сбрасывая детей родным и няням. Порой чувствую себя подлецом: мало помогаю, поздно прихожу, думал о разводе, врал, а теперь хочу прожить с ней всю жизнь. Ведь если она еще меня не запилила, то представляю, насколько эта женщина сильна, мудра и какой будет дальше. © Тайные истории / VK
- Сегодня я разговорилась с мамой-домохозяйкой и ляпнула, что весь день была на работе. Она напряглась и спросила, где же моя дочка. «Где, где? В детском саду, конечно!» — заявила я. Так она не сдержалась и выдала: «Почему бы тебе не быть с ней дома почаще?» Я ответила через губу, потому что терпеть не могу, когда кто-то меня начинает учить воспитанию ребенка. Я мама, и это мое дело. © MamaBunny21 / Reddit
- Мне потребовалось 6 месяцев и 3 психотерапевта, чтобы избавиться от чувства вины за то, что я отправила ребенка в ясли. А я ведь содержу семью! Стереотипы о материнстве портят нам жизнь. © pigz4554 / Reddit
- Муж уехал в командировку на месяц, сижу дома с двумя маленькими детьми. Мы, конечно, скучаем и все такое. Но у нас теперь идеальный порядок, едим здоровую пищу, я похудела и чувствую себя отлично, тратится меньше денег, ходим в парки и кафе, развлекаемся. На все это находится время, мы все и везде успеваем. © Подслушано / VK
- Когда второй ребенок пошел в сад, я стала ежемесячно тратить день на свои желания: сплю, хожу по магазинам, на маникюр и куда-нибудь пообедать. Иногда запоем смотрю телек. Ничегошеньки не делаю по дому, а детей забираю как можно позже. Эффект от такого выходного неописуем. Я люблю свою семью и работу, но и себя тоже, ведь из пустой чаши не нальешь. © bird_law_aficionado / Reddit
- Я всегда просчитывала все до мелочей: свадьбу, отпуск и кучу всего. Тратила столько сил на планирование! А потом взяла и отпустила. И все супер! Удивительно, как много энергии уходило на это. © Temporary-Score930 / Reddit
- Моя свекровь приедет в гости в эти выходные, а я отказываюсь что-либо делать. Заявила мужу, что это его гость и он отвечает за всю уборку, готовку и планирование. Я буду рабочей пчелой, но мне нужно давать очень конкретные задачи, например «нарезать эти овощи», а не «приготовить ужин». Я с десяток лет рассыпалась перед гостями, но на самом деле это никогда не было взаимным. © ladykansas / Reddit
- Мы с друзьями приняли необычное решение купить огромный дом на несколько семей, чтобы жить там 5–10 лет. Нам сулили ссоры, а в результате живем лучше некуда. Причем у каждой пары есть спальня, а у каждого ребенка — своя комната. Мы все по очереди занимаемся уборкой, домашними делами и уходом за детьми. Когда один взрослый устает от своего ребенка, трое других родителей готовы уложить его спать. Мы вместе прошли через приучение детей к бутылочке, ко сну и даже к горшку. © bulldogbutterfly / Reddit
- Коллега жаловалась, мол, работает до вечера, а потом дома мужу каждый день еду готовит — вчерашнее он не ест. Я осторожно спросила, не может ли муж сам себе готовить. Она посмотрела на меня как на дуру и заявила, что муж готовить не умеет и не хочет. А она, как мудрая женщина, понимает, что, если ему не приготовит она, он пойдет и поест к кому-нибудь другому. Может, я плохо разбираюсь в жизни, но на такую «мудрость» плевать я хотела! © Подслушано / VK
- Работаю удаленно, поэтому решила немного вложиться в свой комфорт. Купила робот-пылесос (собака та еще мини-свинья), увлажнитель воздуха с очистителем. В итоге гораздо спокойнее сижу на месте и работаю, не отвлекаясь. Время, которое уходило на уборку, трачу на работу или отдых. Вот только родственники считают, что я зажралась. Ну извините уж, что я самовольно, проживая в своей квартире, решила потратить деньги на свой комфорт. И как я посмела?! © Подслушано / VK
- Я будущая мать-одиночка. Окончила знаменитый технический вуз. Специальность редкая и высокооплачиваемая, но с животом совмещать такую работу тяжело. Поэтому решила зарабатывать деньги репетиторством — преподаю математику и физику. И как же бесят бестактные вопросы родителей этих учеников: «Почему вы не в декрете? Муж деньги не приносит в семью? Зачем с таким дипломом работать учителем?» Достали уже! © Подслушано / VK
- Я активная женщина 54 лет, но дочь постоянно спихивает на меня внуков. Недавно она опять их привезла. Я была в квартире с мужчиной — да, я не поставила на себе крест после развода. Открыла дверь, но взять кровинушек отказалась. Так дочь распсиховалась и как давай кричать, что я променяла семью на мужика. А когда стану старой, то ни она, ни внуки стакана воды не подадут! © Подслушано / VK
- Я работающая мама младенца. Мы с мужем смогли подстроить наши рабочие графики так, чтобы никому не пришлось отказываться от любимой работы. Я работаю с утра, а потом муж завозит мне дочь и отправляется на работу — он работает с 12:00 до 20:00. Успеваю утром подписать все документы и раздать поручения подчиненным. А пока она спит, я занимаюсь собой и домом. Все счастливы! © Подслушано / VK
- Вынуждена была выйти на работу, когда ребенку исполнилось 2,5 месяца. Сидеть с малышом согласилась прабабушка. Ей особого труда не составляло посидеть 4 часа в день. Но условием было, чтобы мы ей платили «зарплату». Согласились, понимая, что на пенсию жить трудно. Спустя 2 месяца начала капризничать, требуя повысить ставку, — согласились. Плюс покупали ей продукты, кое-какую одежду. Но и этого ей оказалось мало: на днях заявила, что хочет больше денег. Иначе отказывается больше к нам приходить. Наняли бы няню, но ребенок привык уже, да и боязно его оставлять с чужим человеком. © Подслушано / VK
Хорошо, когда у работающей мамы есть возможность отвести ребенка в детский сад или с кем-то оставить. Но иногда приходится брать его с собой на работу, и порой это заканчивается курьезами.
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