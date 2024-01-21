18 бабушек, которые не носочки вяжут, а отжигают так, что внуки завидуют

Здорово, когда у тебя есть бабушка, к которой можно приехать в гости и окунуться в теплую атмосферу, которая тебя согревала в детстве. Но есть бабули, которые не только пирожки пекут и у телевизора сидят, но и дадут фору молодым по части юмора, жизнелюбия и увлечения спортом. Об этом наша сегодняшняя подборка.

Настоящее богатство — это не деньги. Настоящее богатство — это когда тебе звонит 92-летняя бабушка и говорит: «Там скоро выходит фильм про странного синего ежа. Ты с ним еще в детстве в игры играла. Я с тобой сходить не могу, но думаю, что ты должна посмотреть». © di_lirium / Twitter

Стою в очереди у кассы, передо мной бабуля с двумя батонами выскребает из карманов мелочь, и не хватает ей двух рублей. Ну, думаю, дай сделаю доброе дело, хотя у самого 200 рублей в кармане, а до зарплаты еще пять дней. Оплатил бабулькины батоны, и, гордый собой, выхожу на улицу. И вижу картину маслом: эта самая бабуля взяла да и стала крошить батоны и кормить ими голубей. © Подслушано / Ideer

Моя бабушка всегда была очень продвинутым человеком в плане инноваций. Для нее в 83 года не составляет труда пользоваться компьютером для игр или соцсетей, с мобильным тоже дружит, да и с бытовыми приборами она справляется легко. Вот недавно мы купили ей самочистящий пылесос, который сам катается и убирает все. Бабушка его так полюбила, что каждый вечер протирает тряпочкой, гладит и называет «касатиком». Все жалеет, что он не живой и говорить пока не умеет. © Подслушано / Ideer

Бабуле исполнялось 80 лет, и мы решили по этому поводу устроить праздник. Подобрали пару ресторанов, кафе и показали список бабушке. Она, внимательно прочитав перечень, забраковала один из них фразой: «Ой, неее. Я туда не хочу! Там же танцпола нет!» © Подслушано / Ideer

Моя бабушка начала ездить на мотоцикле в возрасте 90 лет. Местный мотоклуб попытался заставить ее подписать отказ от таких поездок, но она ответила лишь: «Конечно, я могу упасть и умереть. А еще я могу умереть, если поскользнусь в ванной. Дайте мне наслаждаться этим». © boringgrill135797531 / Reddit

У моей бабушки было 3 участка в дачном обществе. Один она продала, на полученные деньги организовала стройку дома на втором. Прилично сэкономила, потому что много подготовительных работ сделала сама. Домик тоже продала, на оставшиеся деньги собирается строить на этот раз 2-этажный дом. Соседи в шоке, мы тоже. Бабушке 76 лет.

Муж сестры с друзьями поехал к бабушке Нюре. Бабуля — божий одуванчик: баньку им растопила, щей наварила. И тут один из парней говорит: «Извините, я щи не ем». Бабушка залипла на секунду, а потом пошла на кухню, принесла банку с тертой свеклой, зачерпнула оттуда ложку и бахнула хлопцу в тарелку со словами: «Не будешь щи — жри борщ!» © pekka.smith / Pikabu

Приехала к бабушке в гости. Она мне выдала мой старый халат переодеться. И тут зашли к ней подруга с сыном. А я, такая красивая, в драном халате, тушь посыпалась, физиономия уставшая. Ушли. Я бабушке: «Бабуль, а чего не предупредила, что гости будут? Я б хоть переоделась!» Бабушка, флегматично: «А зачем? Я же тебя замуж уже выдала!» © Подслушано / Ideer

замуж уже выдала!» © Подслушано / Ideer Поехал друг с мамой как-то в село к бабушке. Мама решила погладить вещи бабушке, ну и спрашивает: «Утюг где?» Бабушка достает утюг, старый такой. Мама спрашивает: «А нового утюга нет?» Бабушка отвечает: «Есть, в шкафу посмотри». Мой друг открывает шкаф и достает оттуда новый утюг. Новый. Точно такой же утюг. Из старых времен. © Artmem / Pikabu

Пользователи опубликовали фото вещей, которыми когда-то пользовались их бабушки и дедушки: тут и миниатюрная швейная машинка, и странный калькулятор, и многое другое.

Моя 90-летняя бабушка уже не может ходить, увы. Захотелось ей посмотреть на могилу любимого деда.

Тетя: «Мам, давай ты на стульчик сядешь, мы тебя и донесем».

Дядя: «Так, давай я носилки принесу, на них еще и лучше».

Бабушка: «Не-е-ет, скажут, вы совсем с ума сошли, живую бабку на кладбище тащите». © Dilletant / Pikabu

Тетя: «Мам, давай ты на стульчик сядешь, мы тебя и донесем». Дядя: «Так, давай я носилки принесу, на них еще и лучше». Бабушка: «Не-е-ет, скажут, вы совсем с ума сошли, живую бабку на кладбище тащите». © Dilletant / Pikabu Моя бабушка, которой 72, та еще шалунья. Когда на пешеходе видит рядом брутального мужика, просит его помочь перейти дорогу. Те, конечно же, не могут отказать старушке, а она потом хвастается: «Сегодня опять шла под ручку с красавчиком». © Подслушано / Ideer

Мой друг пошел на концерт метал-группы, и все ее участники оставили подписи на его футболке. Он попросил бабушку вышить подписи, чтобы они не стерлись. К слову, подписи там были не самые приличные, но бабушка только посмеялась над ними. © masterkaz / Reddit

Моей бабушке 93 и она читает по 4 книги в неделю, уже прочитала всю районную библиотеку и не потеряла страсть к жизни. Она недавно открыла для себя интернет и переживала весь вечер о том, почему мы не показывали ей его раньше, она бы столько смогла сделать с ним работ. Бабуля вышивала всю жизнь гобелены и ковры, работала учителем и была первой красавицей. Она крутая. Хочу подарить ей планшет. © Подслушано / Ideer

Сегодня бабушка купила холодильник, огромную плазму и диван. Я спрашиваю: «К чему такие изменения?» На что она мне и отвечает: «Я копила на похороны себе, но так как я выжила, то решила себя побаловать!» У меня на глазах слезы. Бабушка только после операции. © Подслушано / Ideer

Судя по этой подборке, дедушки не уступают бабушкам в крутизне. А здесь можно найти еще больше историй об эпичных отношениях в семье.

Внимание: в январе 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.