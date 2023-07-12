18 детишек, которые выдают такие перлы, что любой комедиант обзавидуется

Ребенок — это неиссякаемый источник афоризмов. Своей прямотой и наивностью он любого взрослого поставит в тупик. Пользователи сети рассказали о случаях, когда малыши выдали такие перлы, что хоть стой, хоть падай, а лучше записывай.