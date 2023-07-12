18 детишек, которые выдают такие перлы, что любой комедиант обзавидуется
Ребенок — это неиссякаемый источник афоризмов. Своей прямотой и наивностью он любого взрослого поставит в тупик. Пользователи сети рассказали о случаях, когда малыши выдали такие перлы, что хоть стой, хоть падай, а лучше записывай.
- У моего супруга второй брак. Наша дочь, 6 лет, рисуя за столом, неожиданно задает вопрос:
— Папа, а как звали твою жену?
— То есть?
— Ну ту, которая у тебя была, когда вот этой не было, — и указывает в мою сторону. © KatarsisHope / Pikabu
- Недавний разговор между моей племянницей и моей сестрой:
— Мамочка, ты меня любишь?
— Конечно, я люблю тебя.
— Тогда поставь лайк и подпишись. © edlwannabe / Reddit
- Сегодня моя восьмилетка заявила, что намеренно допустила ошибку в последнем туре конкурса по правописанию, потому что «если ты проиграешь, то получишь конфетку, а если выиграешь, то просто скучную медаль дадут». © ambernoelle / Twitter
- Сидели как-то в кафе с подругой и ее ребенком. Подруге позвонили, и она вышла поговорить на улицу. Мы с мелкой продолжили болтать, как вдруг она наклонилась вперед и прошептала мне на ухо: «Только не говори маме, что я тебе сказала, но она часто покупает себе подгузники. Такие же, как были у меня в детстве. Мне кажется, ей пора повзрослеть, ведь даже я уже их не ношу!» © Tweeess / Reddit
- Во время поездки мой сын вытащил свой ноутбук и объявил, что пишет роман. Я такая: «Надеюсь, это не роман про ребенка, у которого мама — сумасшедшая писательница». Мой 9-летний сын смотрит мне прямо в глаза через зеркало заднего вида: «Он о маленьком мальчике с темными секретами, о которых никто не знает». © lyzl / Twitter
- Мы дали пятилетке попробовать квас. Он сделал большой глоток, а потом как завопит: «Не может быть! Я чувствую, что превращаюсь в мужчину!» © Tobi_Is_Fab / Twitter
- Младший как-то выдал. Идем из гаража. Решила дорогу сократить и пройти наискосок. А там пустырь — высокая трава и кусты. Приходится обходить по кривой.
— Что за дорога, — ворчит сын.
— Пустырь, — вздыхаю я.
— Это не пустырь. На пустыре было бы пусто. Это кустырь какой-то. © Шаманка / ADME
- Помню, дочь моя однажды заявила: «Мама, я так понимаю, петушок Золотой гребешок и курочка Ряба были мужем и женой?» Я ей: «Почему?» Она: «Курочка же снесла золотое яичко, все логично». © eliseya089 / Twitter
- Ночью дочь не могла уснуть, потому что «под кроватью живет монстр». Пришлось импровизировать, посоветовала ей подружиться с ним. На следующее утро захожу к ней в спальню и чуть не падаю в обморок. Нет ребенка, кровать пустая. Уже хотела было поверить в существование монстров, но додумалась заглянуть под кровать. Дочь там сладко спала. Бужу ее, а она мне говорит: «Мам, а я решила спать тут, чтобы у монстра не было своего места! Я украла у него кровать!» Какой креативный подход к борьбе с монстром под кроватью. © Палата № 6 / VK
- Идем с дочкой по улице. Она внимательно смотрит на проходящую мимо девушку и восторженно вздыхает:
— Какое красивое лицо!
— Да? А у меня красивое? — подхватываю.
— Красивое. Но не сильно. Не как у той тети, конечно.
- Мы с дочкой (ей тогда было лет 5-6) стояли в аэропорту, летели с отдыха. Мы совсем не похожи, таможенник очень внимательно рассматривал нас и документы, даже через лупу паспорта смотрел. Потом спрашивает: «Девочка, ты с кем летишь?» Дочь говорит: «С ней», — и кивает в мою сторону. Разобрались, конечно, но в тот момент я обалдела от детской непосредственности. © Venus1880 / Pikabu
- Дочь откопала мои старые фотографии:
— Папа, а это кто?
— Моя первая жена.
Озадаченно:
— То есть ты не сразу на маме женился?
— Нет.
С возмущением:
— Почему?
© youKnowHow / Pikabu
- Сын у меня такой в детстве был, что ни на минуту его не оставишь. Было ему месяцев 9, повадился книжки рвать. Раскрывал книгу на середине, левую сторону прижимал ладонью, а с правой сверху вниз отрывал страницы. Ну мы, естественно, книги стали прятать. Ну и говорили: «Нельзя книги рвать, нельзя!» А один раз я все-таки забыла книгу на кровати. Какие-то секунды, и он уже сидит, на лице блаженство, рвет книгу и приговаривает: «Низзя....Низзя». © Боба / ADME
- Как-то в продуктовом одна милая девочка спрашивает меня, почему я так медленно передвигаюсь по магазину. Мы с ее мамой переглядываемся, улыбаемся. Отвечаю: «Потому что я не знаю, чего хочу». На что малышка заявляет, что ее мама обычно точно так же говорит о ее папе. Мама краснеет, мы смеемся и расходимся. © Riverside63 / Reddit
- Дочка 4 года попросила:
— Порежь мне яблоко, только в большую тарелку!
— Зачем?
— Потому что я хочу побольше! © zayasyai / Pikabu
- Я ждал лекарства в аптеке. Рядом стояла девушка с малышом 4-5 лет. Он посмотрел на меня, затем повернулся к ней и выдал: «Этому дяде пора перестать есть бургеры». Ты, конечно, прав, малыш. Но как это вообще называется? © Histo_Man / Reddit
- Как-то гуляла с крестником, ему было тогда лет 5 или 6. Смотрит на меня внимательно, говорит:
— Ты красивая!
— Спасибо!
— А знаешь, что тебе надо сделать, чтоб стать еще красивее?
— Что?
На полном серьезе ожидала конструктивной аналитики: носить другую одежду, сменить прическу, накраситься, что-то еще. А он:
— Купить мне мороженое.
P.S. Мороженое купила. © Anastomus / ADME
- Когда сын был помладше, стригла ему ногти. Не помню, сколько ему было, может, года 4. Постригла на ногах, а на руках вроде и не длинные. Спустя время — то же самое. На третий раз уже задумалась, почему так. Сын обыденно отвечает, мол, они были длинные и мешали, он их отгрыз. Уточню, что они были не нервно отгрызены, а аккуратно, до нужной длины. Спрашиваю: «А на ногах чего не отгрыз?» Сынок тем же будничным тоном заявляет: «Не достаю». © Черная Жемчужина / ADME
Мы часто недооцениваем детей, будучи уверенными, что они многого не понимают. Но иногда 5-летки высказывают такие умные вещи, что диву даешься.
Поделиться этой статьёй