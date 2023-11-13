18 эпичных родственников, которые способны преподнести те еще сюрпризы

Родственников не выбирают, поэтому не удивительно, что среди них встречаются очень своеобразные люди. Одни чудят по-доброму, а другие творят такую дичь, что хочется орать чайкой. Но зачастую приходится терпеть и улыбаться, ведь это же семья.

Родственники бывают разные. Иногда чужие люди становятся ближе, чем те, с кем есть кровная связь. Но некоторым все же везет, и их родня если и чудит, то только по-доброму. Таким счастливчикам можно только позавидовать.