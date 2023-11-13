18 эпичных родственников, которые способны преподнести те еще сюрпризы
Родственников не выбирают, поэтому не удивительно, что среди них встречаются очень своеобразные люди. Одни чудят по-доброму, а другие творят такую дичь, что хочется орать чайкой. Но зачастую приходится терпеть и улыбаться, ведь это же семья.
- Работала я бухгалтером на дому. Пришли как-то в гости мои родители и семья сестры. Я все на компе бросила, бегаю с кастрюлями. Вдруг выходит из комнаты довольный племянник 15 лет, докладывает: «Переустановил всю систему на компе. Без сохранения данных. Кто молодец?» Труд двух недель коту под хвост! Я в шоке, а племянник так назидательно мне: «Сохраняться надо». Тогда меня так никто и не поддержал, не посочувствовал, не защитил. Ни родители, ни муж — только сестра. Такое отношение ко мне было постоянным. Знаете, это уже не обесценивание — это конкретное вредительство. Поэтому муж через год стал бывшим. С остальными я общаюсь крайне редко и без огонька. Только с сестрой на связи. © Nashlikopita / Pikabu
- Планируем детей, выбираем имена. Смотрела сериал, услышала имя Вера и поняла — вот оно, идеальное имя для девочки! Ненаглядный приходит с работы, рассказываю об этом. Он такой: «А полное имя как? Веранда?» Веранда! Расскажу дочери эту историю обязательно. © Подслушано / VK
- Мой друг пахал как проклятый 1,5 года, из командировок не вылезал, мечтал купить себе новенькую машину, из салона. В итоге день «Х» наступил. Едут они всей семьей, включая родителей жены, за тачкой, выбирают машину, идут торжественно в кассу, а на карте денег нет. Оказалось, пока он вкалывал, жена и теща спустили все деньги на всякие «очень нужные вещи» из серии занять родственникам, купить диван, шторы и так далее. И даже сами не осознали, как сбережения кончились, а сказать до последнего не могли. Теперь он снова копит на машину, только уже на своей карте. © Pat.Bateman / Pikabu
- Сестру моего мужа в семье считают королевой кексов — мол, печет она их бесподобно. Это первое, что мне сообщили при знакомстве с родственниками супруга много лет назад. Я тоже занимаюсь выпечкой, но родня мужа решила, что я их Катеньке и в подметки не гожусь. Всякий раз, когда я приношу угощения на семейные праздники, их никто не ест, потому что «это не Катины». Недавно устраивали шашлыки, все приносили что-нибудь к столу с собой. Катя решила сделать кейк-попсы (пирожное на палочке). Накануне встречи она выложила их у себя в соцсетях. А я взяла и забабахала такие же, принесла их на встречу и, пока никто не видел, поставила рядом с Катиными. Смотрю, а родня мужа уплетает их за милую душу да приговаривает, мол, в этот раз десерт получился вкусным, как никогда, да и выглядит даже лучше, чем на фото. Катя глянула и процедила: «Вообще-то мои кейк-попсы еще никто даже не попробовал!» Тогда я наконец-то заявила: «О, те пироженки испекла я. Рада, что они вам понравились!» Все были в шоке, а Катя молчала весь вечер. © throwra_sipitk / Reddit
- Мне надо было отъехать по делам, и я оставила сына с родственниками мужа. Потом — бамс! — мне приходит фото, где мой ребенок сидит в парикмахерской. Они обстригли все его кудряшки, которые я так обожала! Я до сих пор бешусь, когда вспоминаю об этом дне. А самое обидное знаете в чем? Мало того, что малыша зачем-то обкорнали без моего ведома, так еще и кудри у него больше никогда так и не выросли. © Valerie Rodriguez / Quora
- На прошлой неделе муж праздновал день рождения. Сын еще за месяц пообещал, что приедет к нам в гости, чтобы поздравить папу. Мы сильно обрадовались, так как он у нас много работает и живет в другом городе. Наше счастье удвоилось, когда сын за неделю до праздника позвонил и сообщил, что будет не один. Я уже не могла найти себе места, ждала встречи с его избранницей! А он взял и приехал с хомяком в клетке, сказал, что это для нас, чтобы мы не скучали. Интересно, внуки у нас когда-нибудь будут? © Палата № 6 / VK
- Нам на свадьбу 4 года назад подарили $ 3 тыс. Но так как свадьбу и свадебное путешествие мы организовали на свои, подарочные деньги остались. Через месяц тесть, сильно извиняясь, попросил взаймы $ 2 тыс. примерно на месяц. Он молодой пенсионер, но подрабатывает на своей фуре, которая как раз сломалась, а он недавно купил гараж и оказался без заначки. Ну мы без задней мысли одолжили ему эти деньги. Прошел месяц, пошел второй. И тут тесть взял и не просто вернул нам $ 2 тыс., но и еще $ 1 тыс. положил сверху. Мы, конечно, отказывались от бонуса, но он мужчина строгий, пришлось брать. © Botticcelli / Pikabu
- Мы приехали в гости к свекрови с тремя детьми в возрасте 1 года, 2 лет и 4 лет. Двое младших все еще были в подгузниках, и мама мужа и его брат постоянно пеняли мне на это. Тут как раз еще у годовалой дочки началась от памперсов сильнейшая сыпь, я постоянно мазала ее кремом и боролась с опрелостями. И вот как-то утром я захожу на кухню и вижу картину маслом: свекровь с братом мужа кормят моих детей клубничным джемом и молоком! Они знали, что у малышей на эти продукты аллергия, я запретила их им давать, но родственники мужа просто делали это за моей спиной. Оказывается, не подгузники, а клубника была причиной сыпи! © Beverly Johnson / Quora
- Мой дядя вечно насмехался над моими родителями из-за дачи. Мол, дураки вы, все можно на рынке купить, а туда ездить — только бензин тратить, и вообще, что это за отдых — в земле ковыряться? А потом мы узнали, что у него тоже есть дача. Еще дальше от цивилизации. И купил он ее в очень запущенном виде и реально вложился, чтоб привести в порядок. После разоблачения дядя стал гордо показывать фотки своего урожая. © BillieJean82 / Pikabu
- В 1992 году я родила сына. Свекровь умоляла дать ей с ним поводиться. Однажды мне надо было по делам. Я оставила малыша с мамой мужа и ее сестрой, они собирались куда-то съездить вместе с моим сыном. Я была не в восторге от этой идеи, но выдала им автокресло и объяснила, как его надо пристегнуть (на заднем сидении против движения). Когда я вернулась домой через несколько часов и увидела автокресло, то почему-то сразу поняла, что его никто не пристегивал. Спросила свекровь об этом, и она такая: «Ой, ну мы обложили малыша одеялами, поставили автокресло на переднее сиденье, а пристегивать неудобно было». Я чуть в обморок не грохнулась от этого ответа. Даже 31 год спустя у меня кровь в жилах стынет, как подумаю, что свекровь гоняла по автострадам Лос-Анжелеса с моим не пристегнутым новорожденным ребенком на переднем сидении. © Marlayna Glynn / Quora
- Любимая теща попросила помочь «поднять в квартиру пару коробочек». Приехал к ее дому, а там — пирамида из коробок с кафелем. Вместе с тестем стали таскать все это на 6 этаж. Лифта нет. Чуть коньки не отбросили! А потом выяснилось эпичное. Оказывается, в магазине была акция на бесплатную доставку прямо в квартиру. Но теща решила от акции отказаться: «Они же уронят и сломают что-нибудь, да и в квартире натопчут, а мне убирать?!» © lastskif / Pikabu
- Моя мама очень просила внуков. Любое ее посещение заканчивалось тем, что нам давно пора, где внуки? Папа тоже поддерживал ее желание, но молча. И вот я рожаю, а муж уезжает в командировку. Мама внезапно нашла тысячу важных дел, лишь бы не приезжать. Папа разругался с ней и стал приезжать хотя бы постеречь малыша, пока я моюсь или ем. Через неделю я уже хотела выть, и тут на пороге появилась свекровь. Она оглядела жилье и, положив принесенный пирог в холодильник, за час убрала всю квартиру до скрипа. Потом забрала внука и ушла в парк, наказав мне лежать в ванне. По возвращении сварила суп, передала нас пришедшему отцу и ушла. Мужа не было почти месяц, а его мама приходила минимум раз в день, готовила, убирала, гладила, гуляла. Следила, чтобы я нормально питалась, спала, чтобы каждый день кто-то выводил сына на воздух. Муж вернулся, и жизнь наладилась. Теперь свекровь и мой папа часто гуляют с внуком вместе. Я очень благодарна им обоим за помощь в момент, когда не было сил на жизнь и денег на хорошую няню. © Подслушано / VK
- К брату неожиданно приехала очень дальняя родственница: просто позвонила в дверь и сказала, что она дочь таких-то, будет поступать в медицинский, остановится у него. Он опешил, но пустил. Как раз до этого сделал у себя ремонт, в том числе, наклеил обои под холст — тогда модно было. Девушка оказалась прыткая, через неделю брат уже лез на стену. На кухню она перестала его пускать, сказала, что мужчине там нечего делать. Стала хозяйничать, готовить только то, что считает нужным. Установила график мытья полов. Брат хотел ее выставить, но родители умоляли не позорить их перед семьей, потерпеть, скоро она поступит, дадут общежитие. Последней каплей стало то, что девушка, когда брат уехал на дачу, ободрала его новые обои и налепила цветочки, а то ей «было тоскливо». Брат рассказывал, что у него в глазах потемнело от злости. Он прошипел, что дает ей 2 часа на сборы. В итоге ругались всю ночь, утром он позвонил маме, та забрала девушку к себе. К счастью, поступление она провалила и вернулась домой, прихватив на память пару маминых вещей. Брат сказал, что легко отделались. © Татьяна Лобанова / ADME
- Живем с женой у моря. Есть свой дом и у каждого автомобиль. Приехали к нам как-то родственники с маминой стороны, которых я 100 лет не видел, попросились переночевать. Пустили, покормили ужином, завтраком. Утром собрались их провожать, и тут они нам заявляют: «Нам у вас понравилось. Может, мы у вас поживем? Зачем на гостиницу деньги тратить!» И сразу начали качать права: «У вас 2 машины. Вам одной тачки хватит, а на другой мы будем ездить, чтоб на такси не тратиться!» Выгонял их из дома час, наверное. Сразу понял, в чем дело: никакой гостиницы не было — они изначально планировали жить у нас. Жена в шоке была 2 дня. © VadimUps / Pikabu
- Мы с женой брата не ладим. Она все время парится о своем возрасте, а я — нет. И вот мое 30-летие. Мама устраивает вечеринку, зовет, в том числе, и брата с семьей. У них на тот момент было четверо детей от года до 5 лет. Малыши играют, мы едим торт, все хорошо, но я вижу, как невестка зовет своего 4-летнего сына и что-то шепчет ему на ухо. Ребенок тут же подходит ко мне и заявляет: «Тетя, а моя мама говорит, что тебе исполнилось 30 лет и ты теперь старая!» Я обалдела, конечно, но быстро сообразила и с восторгом в голосе ответила: «Так и есть! А ты знаешь, кто старше меня на целых 3 года?» Ребенок широко раскрыл глаза и отрицательно помотал головой, а я продолжила: «Твоя мама!» Все, кроме жены брата, поржали от души. © MusketeersPlus2 / Reddit
- Я, когда уезжал, оставлял матери ключи от своей квартиры на всякий случай (живем в 100 метрах друг от друга). Однажды прилетел домой — и у меня снесло планку: половины мяса в морозилке нет, напитков нет. Посмотрел записи с камер. Оказалось, маман сперва соседских гостей пустила пожить на неделю, а потом взяла и родню своих соседей на неделю привела. Видите ли, им у соседей тесно, а тут квартира пустая. И ведь все пользовались моими запасами, но никто не восполнил. Отобрал у мамы ключи, а в ответ: «А что такого? Ну пожили, и что?» © EL34 / Pikabu
- Брательнику его теща подарила яму. Даже не яму, а ямищу. Дело было так: у него был участок в одном садовом товариществе с тещей. Приезжает он как-то, а почти четверть участка занимает яма, причем видно, что выкопана экскаватором на глубину ковша. И теща такая: «Это колодец, но до воды не достали. Нужно бурить дальше». Собираем бур, начинаем вручную бурить. День, два, а идет только глина с камнями. Мимо мужик проходил, говорит: «Ребята, я сам — геологоразведчик. Загонял к себе вышку — на 120 метров вглубь воды здесь нет!» Ну мы и бросили это дело. Потом еще долго закапывали этот «подарок». © StivMalder / Pikabu
- Знакомая попала в безвыходное положение: у нее было много армянских родственников, она их очень мало знала, но связь поддерживала. Однажды попросили они пустить пожить к себе племянницу — девушка собиралась поступать в институт. Девушка приличная, прожила 2 месяца, у знакомой претензий к ней не было. И вот поздней осенью звонок от родни: «Наночка, забери посылку с поезда — это тебе в благодарность за нашу дочку!» Наночка была уже не молода, поезд приходил поздно, ну что делать, поехала. Подходит к вагону, и проводник начинает выгружать ящики. Много ящиков прислали Наночке. Темно, дождь, она понимает, что с места это все сдвинуть не сможет. Проводник позвонил куда-то, пришел носильщик, заломил цену, Наночке некуда деваться, согласилась. Дотащил он ей ящики до стоянки такси, таксисты очень оживились. В одну машину все не влезло, пришлось 2 брать. У дома ей все это выгрузили, и она по ящику подняла в квартиру. Посчитала расходы и заплакала. В ящиках оказались фрукты, очень хорошие, но ей негде было их хранить. Она что-то законсервировала, а большую часть раздала, чтобы не пропали. Проклинала добрых родственников, не стесняясь в выражениях. © Татьяна Лобанова / ADME
Родственники бывают разные. Иногда чужие люди становятся ближе, чем те, с кем есть кровная связь. Но некоторым все же везет, и их родня если и чудит, то только по-доброму. Таким счастливчикам можно только позавидовать.
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