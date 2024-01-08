18 историй о родне, с которой не жизнь, а сплошная веселуха

Когда бабушка кормит вашего сына клубникой, на которую у него аллергия, а сестра мужа называет вас старухой, может возникнуть желание собрать вещи в узелок и уехать подальше от любимых родственников. Мы завидуем терпению героев этой подборки и надеемся, что им удастся наладить отношения с самыми эксцентричными членами семьи.

Мы приехали в гости к свекрови с тремя детьми в возрасте 1 года, 2 лет и 4 лет. Двое младших все еще были в подгузниках, и мама мужа и его брат постоянно пеняли мне на это. Тут как раз еще у годовалой дочки началась от памперсов сильнейшая сыпь, я постоянно мазала ее кремом и боролась с опрелостями. И вот как-то утром я захожу на кухню и вижу картину маслом: свекровь с братом мужа кормят моих детей клубничным джемом и молоком! Они знали, что у малышей на эти продукты аллергия, я запретила их им давать, но родственники мужа просто делали это за моей спиной. Оказывается, не подгузники, а клубника была причиной сыпи! © Beverly Johnson / Quora

Мне 17 лет. Моей сестре 28, и у нее двое детей, они еще в школу не ходят. Каждый раз, когда они приезжают к нам в гости, сестра скидывает детей на меня. И тут как-то маман заявила, что мы едем в отпуск на недельку: она, папа и я. Втроем. Здорово! Но в аэропорту я увидела сестру с детьми. И тогда я незаметно спрятала паспорт в обувь. Ой, какая жалость, что служба контроля не пустила меня на самолет. Я с радостью провела целую неделю дома одна! Мама и сестра писали мне о том, как им тяжело с 2 малышами. Они ругались, что я испортила им отпуск. Папа догадался, что я пошла на уловку, и сказал, что все понимает. © No_Writing9686 / Reddit

Еще больше историй о многодетных семьях можно найти здесь.

Моя мама очень просила внуков. Любое ее посещение заканчивалось тем, что нам давно пора, где внуки? Папа тоже поддерживал ее желание, но молча. И вот я рожаю, а муж уезжает в командировку. Мама внезапно нашла тысячу важных дел, лишь бы не приезжать. Папа разругался с ней и стал приезжать хотя бы постеречь малыша, пока я моюсь или ем. Через неделю я уже хотела выть, и тут на пороге появилась свекровь. Она оглядела жилье и, положив принесенный пирог в холодильник, за час убрала всю квартиру до скрипа. Потом забрала внука и ушла в парк, наказав мне лежать в ванне. По возвращении сварила суп, передала нас пришедшему отцу и ушла. Мужа не было почти месяц, а его мама приходила минимум раз в день, готовила, убирала, гладила, гуляла. Следила, чтобы я нормально питалась, спала, чтобы каждый день кто-то выводил сына на воздух. Муж вернулся, и жизнь наладилась. Теперь свекровь и мой папа часто гуляют с внуком вместе. Я очень благодарна им обоим за помощь в момент, когда не было сил на жизнь и денег на хорошую няню. © Подслушано / VK

В 1992 году я родила сына. Свекровь умоляла дать ей с ним повозиться. Однажды мне надо было по делам. Я оставила малыша с мамой мужа и ее сестрой, они собирались куда-то съездить вместе с моим сыном. Я была не в восторге от этой идеи, но выдала им автокресло и объяснила, как его надо пристегнуть (на заднем сидении против движения). Когда я вернулась домой через несколько часов и увидела автокресло, то почему-то сразу поняла, что его никто не пристегивал. Спросила свекровь об этом, и она такая: «Ой, ну мы обложили малыша одеялами, поставили автокресло на переднее сиденье, а пристегивать неудобно было». Я чуть в обморок не грохнулась от этого ответа. Даже 31 год спустя у меня кровь в жилах стынет, как подумаю, что свекровь гоняла по автострадам с моим не пристегнутым новорожденным ребенком на переднем сидении. © Marlayna Glynn / Quora

Об ошибках в воспитании детей, которые когда-то считались нормой, можно почитать здесь. Одна из таких — приводить ребенку в пример его более успешных сверстников.

Мне надо было отъехать по делам, и я оставила сына с родственниками мужа. Потом — бамс! — мне приходит фото, где мой ребенок сидит в парикмахерской. Они обстригли все его кудряшки, которые я так обожала! Я до сих пор бешусь, когда вспоминаю об этом дне. А самое обидное, знаете, в чем? Мало того, что малыша зачем-то обкорнали без моего ведома, так еще и кудри у него больше никогда так и не выросли. © Valerie Rodriguez / Quora

Мой дядя вечно насмехался над моими родителями из-за дачи. Мол, дураки вы, все можно на рынке купить, а туда ездить — только бензин тратить, и вообще, что это за отдых — в земле ковыряться? А потом мы узнали, что у него тоже есть дача. Еще дальше от цивилизации. И купил он ее в очень запущенном виде и реально вложился, чтоб привести в порядок. После разоблачения дядя стал гордо показывать фотки своего урожая. © BillieJean82 / Pikabu

Работала я бухгалтером на дому. Пришли как-то в гости мои родители и семья сестры. Я все на компе бросила, бегаю с кастрюлями. Вдруг выходит из комнаты довольный племянник 15 лет, докладывает: «Переустановил всю систему на компе. Без сохранения данных. Кто молодец?» Труд двух недель коту под хвост! Я в шоке, а племянник так назидательно мне: «Сохраняться надо». Тогда меня так никто и не поддержал, не посочувствовал, не защитил. Ни родители, ни муж — только сестра. Такое отношение ко мне было постоянным. Знаете, это уже не обесценивание — это конкретное вредительство. Поэтому муж через год стал бывшим. С остальными я общаюсь крайне редко и без огонька. Только с сестрой на связи. © Nashlikopita / Pikabu

Недавно взяли кредит на покупку машины. Дело гиблое, знаю, но она сейчас очень нужна. Теперь все родственники не упускают возможности ткнуть нам этим кредитом: «Ой, а что это вы рыбу красную на ужин едите? У вас же кредит!» или «Ой, а что это вы дочке игрушки покупаете? Кредит, что ли, выплатили?» И так каждый раз. Мы выплачиваем этот чертов кредит исправно, проблем нет, и другие вещи себе позволить можем. Достали эти тупые насмешки! © Подслушано / Ideer

Сын живет в другом городе. И вот он пообещал, что приедет на день рождения отца. Мы очень обрадовались, особенно когда сын уточнил, что будет не один. Я не могла найти себе места, ждала встречи с его избранницей! А он взял и приехал с хомяком в клетке, сказал, что это для нас, чтобы мы не скучали. Интересно, внуки у нас когда-нибудь будут? © Палата № 6 / VK

Сестру моего мужа в семье считают королевой кексов — мол, печет она их бесподобно. Это первое, что мне сообщили при знакомстве с родственниками супруга много лет назад. Я тоже занимаюсь выпечкой, но родня мужа решила, что я их Катеньке и в подметки не гожусь. Всякий раз, когда я приношу угощения на семейные праздники, их никто не ест, потому что «это не Катины». Недавно устраивали шашлыки, все приносили что-нибудь к столу с собой. Катя решила сделать кейк-попсы (пирожное на палочке). Накануне встречи она выложила их у себя в соцсетях. А я взяла и забабахала такие же, принесла их на встречу и, пока никто не видел, поставила рядом с Катиными. Смотрю, а родня мужа уплетает их за милую душу да приговаривает, мол, в этот раз десерт получился вкусным, как никогда, да и выглядит даже лучше, чем на фото. Катя глянула и процедила: «Вообще-то мои кейк-попсы еще никто даже не попробовал!» Тогда я наконец-то заявила: «О, те пироженки испекла я. Рада, что они вам понравились!» Все были в шоке, а Катя молчала весь вечер. © throwra_sipitk / Reddit

Планируем детей, выбираем имена. Смотрела сериал, услышала имя Вера и поняла — вот оно, идеальное имя для девочки! Ненаглядный приходит с работы, рассказываю об этом. Он такой: «А полное имя как? Веранда?» Веранда! Расскажу дочери эту историю обязательно. © Подслушано / VK

Моя свекровь пригласила в гости дальних родственниц. Когда те приехали, вдруг решила отправить их ко мне. Я отказала: муж только вернулся после 3 месяцев вахты. Свекровь: «Какая ты эгоистка негостеприимная!» На мой вопрос, почему она не оставит гостей у себя, она ляпнула: «Я же их не знаю, вдруг они у меня что-нибудь украдут!» © IdealVorona / Pikabu

Мы с женой брата не ладим. Она все время парится о своем возрасте, а я — нет. И вот мое 30-летие. Мама устраивает вечеринку, зовет, в том числе, и брата с семьей. У них на тот момент было четверо детей от года до 5 лет. Малыши играют, мы едим торт, все хорошо, но я вижу, как невестка зовет своего 4-летнего сына и что-то шепчет ему на ухо. Ребенок тут же подходит ко мне и заявляет: «Тетя, а моя мама говорит, что тебе исполнилось 30 лет и ты теперь старая!» Я обалдела, конечно, но быстро сообразила и с восторгом в голосе ответила: «Так и есть! А ты знаешь, кто старше меня на целых 3 года?» Ребенок широко раскрыл глаза и отрицательно помотал головой, а я продолжила: «Твоя мама!» Все, кроме жены брата, поржали от души. © MusketeersPlus2 / Reddit

К брату неожиданно приехала очень дальняя родственница: просто позвонила в дверь и сказала, что она дочь таких-то, будет поступать в медицинский, остановится у него. Он опешил, но пустил. Как раз до этого сделал у себя ремонт, в том числе, наклеил обои под холст — тогда модно было. Девушка оказалась прыткая, через неделю брат уже лез на стену. На кухню она перестала его пускать, сказала, что мужчине там нечего делать. Стала хозяйничать, готовить только то, что считает нужным. Установила график мытья полов. Брат хотел ее выставить, но родители умоляли не позорить их перед семьей, потерпеть, скоро она поступит, дадут общежитие. Последней каплей стало то, что девушка, когда брат уехал на дачу, ободрала его новые обои и налепила цветочки, а то ей «было тоскливо». Брат рассказывал, что у него в глазах потемнело от злости. Он прошипел, что дает ей 2 часа на сборы. В итоге ругались всю ночь, утром он позвонил маме, та забрала девушку к себе. К счастью, поступление она провалила и вернулась домой, прихватив на память пару маминых вещей. Брат сказал, что легко отделались. © Татьяна Лобанова / ADME

В общем, вчера 6-летний сын, единственный внук моей мамы, взял у нее конфету. Сегодня она звонит и говорит, что мой сын будет вором (!), так как он у нее взял конфету без спроса. При этом у ребенка это единственная бабушка, к которой он ездит с 2 лет, и конфеты у нее на всех столах и полках стоят, равно как и сушки с пряниками, и финансовых проблем нет. Чужое сын никогда не берет, просто бабушка вроде бы и не чужая. Но больше возить сына туда не хочу. © Whiteprinses / Pikabu

Брательнику его теща подарила яму. Даже не яму, а ямищу. Дело было так: у него был участок в одном садовом товариществе с тещей. Приезжает он как-то, а почти четверть участка занимает яма, причем видно, что выкопана экскаватором на глубину ковша. И теща такая: «Это колодец, но до воды не достали. Нужно бурить дальше». Собираем бур, начинаем вручную бурить. День, два, а идет только глина с камнями. Мимо мужик проходил, говорит: «Ребята, я сам — геологоразведчик. Загонял к себе вышку — на 120 метров вглубь воды здесь нет!» Ну мы и бросили это дело. Потом еще долго закапывали этот «подарок». © StivMalder / Pikabu

Мой друг пахал как проклятый 1,5 года, из командировок не вылезал, мечтал купить себе новенькую машину, из салона. В итоге день «Х» наступил. Едут они всей семьей, включая родителей жены, за тачкой, выбирают машину, идут торжественно в кассу, а на карте денег нет. Оказалось, пока он вкалывал, жена и теща спустили все деньги на всякие «очень нужные вещи» из серии занять родственникам, купить диван, шторы и так далее. И даже сами не осознали, как сбережения кончились, а сказать до последнего не могли. Теперь он снова копит на машину, только уже на своей карте. © Pat.Bateman / Pikabu

Знакомая попала в безвыходное положение: у нее было много родственников, она их очень мало знала, но связь поддерживала. Однажды попросили они пустить пожить к себе племянницу — девушка собиралась поступать в институт. Девушка приличная, прожила 2 месяца, у знакомой претензий к ней не было. И вот поздней осенью звонок от родни: «Наночка, забери посылку с поезда — это тебе в благодарность за нашу дочку!» Наночка была уже не молода, поезд приходил поздно, ну что делать, поехала. Подходит к вагону, и проводник начинает выгружать ящики. Много ящиков прислали Наночке. Темно, дождь, она понимает, что с места это все сдвинуть не сможет. Проводник позвонил куда-то, пришел носильщик, заломил цену, Наночке некуда деваться, согласилась. Дотащил он ей ящики до стоянки такси, таксисты очень оживились. В одну машину все не влезло, пришлось 2 брать. У дома ей все это выгрузили, и она по ящику подняла в квартиру. Посчитала расходы и заплакала. В ящиках оказались фрукты, очень хорошие, но ей негде было их хранить. Она что-то законсервировала, а большую часть раздала, чтобы не пропали. Проклинала добрых родственников, не стесняясь в выражениях. © Татьяна Лобанова / ADME