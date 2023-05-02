18 копеечных вещей, на которые мы не обращаем внимания в магазинах. А зря, ведь они заметно облегчают жизнь

Когда мы ходим в супермаркеты, то не всегда обращаем внимание на то, что именно продается в хозяйственном отделе. А ведь если пристально рассмотреть ассортимент предлагаемых товаров, то можно откопать множество вещей, которые реально могут упростить нашу жизнь и сделать ее комфортнее. Например, душевая насадка — аэратор или вакуумные пакеты для одежды.

1. Душевая насадка — аэратор

Такая насадка на кран помогает уменьшить интенсивность струи воды, сделав ее более мягкой и равномерной. Это особенно удобно во время мытья посуды и громоздкой кухонной утвари, а также при чистке овощей. С помощью аэратора удобно мыть раковину, достаточно направить струю на стенки мойки. А еще он экономит воду. Кстати, в этой насадке есть 2 режима работы: вода может течь как из обычного крана и как из душа.

2. Точилка для ножей

Точилка, например, такая, как на фото выше, проста в использовании. И нож с ее помощью можно наточить гораздо быстрее, чем точильным камнем. Однако стоит отметить, что точильный камень может быть эффективнее для получения более острого лезвия, так как позволяет точнее управлять углом заточки.

3. Автоматический диспенсер для жидкого мыла

Автоматический диспенсер не требует контакта с руками, что уменьшает риск передачи бактерий и вирусов. Помимо этого им удобно пользоваться, достаточно поднести руку к устройству, и оно само отмерит необходимое количество мыла или пены (если диспенсер с функцией вспенивателя). В конце концов, автоматический диспенсер выглядит более современно и эстетично, чем обычный дозатор.

4. Вакуумные пакеты для одежды

Вакуумные пакеты могут быть полезны в нескольких ситуациях. Во-первых, одежда в них сжимается до значительно меньшего размера, что позволяет сэкономить место в шкафу, на полке или в чемодане. К тому же они защищают от пыли, влаги и насекомых.

5. Длинный рожок для обуви

Если пользоваться длинным металлическим рожком, то не будет необходимости садиться или сгибаться вдвое, когда обуваетесь. Проверено автором статьи и его родственниками: пользоваться такой ложкой для обуви — сплошное удобство и одно удовольствие.

6. Секции с разделителями для ящиков комода

В таких секциях удобно хранить разную мелочевку, которая всегда будет легко доступна. Например, кнопки, резинки, провода для зарядок, батарейки и другие мелкие бытовые принадлежности

7. Электрическая турка для кофе

Электрическая турка имеет несколько преимуществ по сравнению с традиционной, которая нагревается на плите. Во-первых, ее можно взять с собой куда угодно, где есть электричество. Во-вторых, она автоматически отключается, когда кофе закипает. У качественной электрической турки часто есть термостат, который контролирует температуру воды и позволяет быстро приготовить более качественный кофе.

8. Корзинка для просушки зелени

С помощью корзинки можно быстро высушить любую зелень без необходимости выкладывать ее на бумажное полотенце и ждать, пока она высохнет. Следовательно, экономится не только время, но и сами бумажные полотенца.

9. Силиконовый ершик для унитаза

Такой ершик гораздо практичнее традиционной щетки для унитаза. Во-первых, силиконовые щетинки очень гибкие и мягкие, что позволяет им хорошо очищать унитаз, достигая труднодоступных мест. Важно также то, что силикон легко моется и быстро сохнет, а так как этот материал не является пористым, то на нем гораздо меньше размножаются бактерии. Сами силиконовые щетинки прочны и долговечны, со временем не ломаются и не выгибаются, что гарантирует их длительный срок службы.

10. Гибкий ершик для очистки слива

Это удобный инструмент для удаления засоров в трубах, особенно волос. Ершики длинные и тонкие, они проникают глубоко в трубу, достигая мест, куда больше ничем не достать. Ими можно удалять из трубы волосы, кусочки мыла и другие мелкие предметы, которые вызывают засор.

11. Зажим для бретелек

Этот аксессуар используется для фиксации бретелек на плечах. Он помогает предотвратить соскальзывание бретелек и сохранить их положение. К тому же приспособление улучшает посадку одежды, добавляет интересный акцент вашему образу да и просто удобен в использовании.

12. Дождевик для обуви

Такой защитный чехол не только помогает сохранить обувь сухой во время дождя, снегопада и других неблагоприятных погодных условий, но и защищает ее от повреждений. К тому же у дождевиков обычно простой и удобный дизайн, их легко надевать на обувь, они компактны и занимают мало места в сумке или кармане.

13. Портативный ручной вентилятор

Это компактное и эффективное устройство легко помещается в сумку или рюкзак, его можно взять с собой в любое место, где хотелось бы почувствовать немного прохлады. К тому же эти малыши работают практически бесшумно.

14. Насадки на каблуки, чтобы ходить по траве

Такие насадки предназначены для хождения по траве. Они предотвращают проваливание каблука в землю и снижают риск скольжения на неровной поверхности травы.

15. Зажимы для упаковок с сыпучими продуктами

Зажимы позволяют плотно закрыть упаковку, что предотвращает попадание воздуха и влаги, сохраняя свежесть продукта на больший срок. Зажимы легко закрепляются на упаковке и легко снимаются. К слову, как профессиональные повара, так и люди, увлеченные готовкой, постоянно придумывают что-нибудь новенькое или же заново открывают для себя старые трюки. И с удовольствием делятся своими лайфхаками с другими.

16. Охлаждающие полотенца

Это полотенце — спасение для тех, кто занимается бегом или много гуляет. Такое полотенце способно дарить прохладу несколько часов. Для этого его нужно замочить в холодной воде, положить в пакет и при необходимости охлаждать им свое тело или же оборачивать вокруг шеи.

17. Отпариватель

Это устройство конечно, не совсем дешевое, но вот несколько причин, по которым отпариватель может быть полезным. Он действует более мягко по сравнению с утюгом, не контактирует с поверхностью, что снижает риск повреждения ткани. Отпариватель позволяет быстро обработать большую площадь, в то время как работа с утюгом требует более длительного времени для разглаживания многих слоев ткани. К тому же он прост и удобен в пользовании.

18. Сеточка для раковины

Кухонные мойки обычно продаются со стандартными сеточками. Вот только в жизни они не очень эффективно справляются с улавливанием различных пищевых отходов, начиная от крошек и заканчивая арбузными косточками. Мусор легко проныривает сквозь щели на сетке, тем самым засоряя сифон. Но можно купить такую сетку, как на фото выше, — она будет удерживать практически все отходы. Про чистку сифона можно забыть на много лет. Опыт автора статьи тому подтверждение.