18 лайфхаков, которые каждый родитель хотел бы узнать еще в день выписки из роддома

Отвадить детей от вредных сладостей очень просто — достаточно наклеить на упаковку запретных вкусняшек бумажку с определенной надписью. А любимая игрушка ребенка, взятая с собой в командировку, поможет малышу пережить временную разлуку с мамой или папой. О том, как именно работают эти и другие хитрые трюки, пойдет речь в статье.

«Напечатал этикетки с таикими вот надписями, чтобы дети не трогали мои вкусняшки. Работает как по волшебству»

«Для веганов».

Если малыш цепко схватил прядь ваших волос или какие-то небезопасные для себя предметы, все можно решить быстро и без истерик

Этой хитрости научил меня двоюродный брат, фельдшер. Если ребенок во что-то вцепился и не отпускает, просто аккуратно согните его кисть в области запястья во внутреннюю сторону. Мышцы и сухожилия естественным образом расслабятся, теперь можно осторожно вынуть предмет из руки малыша. © cranberryleopard / Reddit

Если ребенок отказывается от еды, насадите продукты на шпажку и, обрезав острый конец, вручите малышу. Вуаля — ребенок ест то, от чего пару минут назад отказался

Как перехитрить хитреца

В детстве папа любил прогуливать уроки. И, чтобы его не отправили в школу, притворялся, будто у него болят ноги. Но однажды ночью, когда он спал с перебинтованной ногой, мой хитрый дедуля взял и снял с его ноги отрез ткани, а потом перебинтовал им другую ногу. Когда утром дедушка будил отца в школу, тот схватился за перебинтованную ногу и стал жаловаться, мол, болит. Так дед поймал моего батю на обмане. © Imiteshwar Benipal / Quora

Как приучить детей вставать в школу или садик без капризов

У меня сын, 8 лет. Очень милый ребенок, но еще с яслей не любил вставать по утрам. Всегда сопли, слезы. Несколько лет мучалась, думала, так уже будет всегда, но недавно мы завели кота. И какое же это чудо! Стоит только сказать утром, что котик голодный или сидит расстроенный, потому что его никто не гладит, сынок мигом встает и несется к пушистому. Безотказно работает уже полгода. © Палата № 6 / VK

«Вот так я держу кошек подальше от детских принадлежностей для кормления»

Выделите угол для нытья, если не хотите целый вечер слышать рев по каждому пустяку

Я придумал для дочери «угол для нытья». Мол, я не против, что ты ревешь, но у всего есть правила: плакать можно только в углу для нытья. Как угодно долго, абсолютно с любым уровнем громкости, но строго в углу для нытья. Обычно любой рев останавливался за минуту-две. © Angryadmin / Pikabu

Вылечить детей от нежелания учиться можно работой

Когда дочка-пятиклассница в очередной раз заистерила на тему «не хочу учиться», я сказала ей: «Ок, тогда иди работать. Но без образования возьмут только дворником». Договорилась со знакомой женщиной-дворником, чтобы та ее обучила, и каждое утро в 6:00 выводила на работу нехочуху. Забирала потом. Через 3 дня дочка бежала в школу, больше ни одной истерики утром не было. © Подслушано / Ideer

«Придумал, чем развлечь ребенка на даче. Покупаем трубу из ПВХ длиной 1 м, насаживаем сверху 2 утеплителя, чуть обрезаем место под ручку. Мягкий меч готов!»

«Правда, мягкий он только по названию. Лучше надеть на руку варежку или что-то плотное, поскольку будет прилетать по пальцам».

Если ребенок отказывается от еды, не тратьте зря время на уговоры. Есть более действенный способ решить проблему

Я очень люблю шарлотку. Но моя дочь лет до 5 принципиально ее не ела. Я пробовала класть больше яблок, меньше яблок, больше сахара, очищать яблоки от кожуры, резать яблоки мельче или крупнее, но ничего не помогало. Она пробовала, говорила: «Не люблю шарлотку» и не ела. Пока однажды я не сказала, что приготовила яблочный пирог. © AnnaVolkM / Pikabu

Если ребенок ленится убирать свои игрушки, расскажите ему сказку

У нас есть фея Тинки, которая забирает по ночам разбросанные игрушки. Ведь, если разбросаны, значит, не нужны. И даже сказка есть, где две сестренки не убирали свои игрушки на место, а маме однажды надоело это делать за них. Фея все собрала, а когда девочки стали убирать, начала возвращать понемногу эти игрушки. © Gurochka / ADME

Метод от противного тоже работает

Пришла подруга в гости с дочкой 4 лет. Я девочке дала поиграть со старыми бусами и браслетами (ничего колючего и опасного). Она, ясен перец, все раскидала и сидит довольная. Я говорю, мол, убирай теперь. А она ни в какую, хохочет и твердит: «Сама убирай». Ну ладно, я тогда беру и заявляю, что уберу сама, ведь она слишком маленькая и еще не умеет. С какой скоростью было все убрано — красота! А мы с подругой смеемся: старый трюк, опробованный на старших детях, до сих пор работает. © Бобa / ADME

Не выбрасывайте коробки из-под салфеток, ведь из них можно сделать игрушку для развития мелкой моторики

Как без слез отвести ребенка в садик

Очень советую тем, кто готовится впервые отвести ребенка в садик, разыграть эту ситуацию с плюшевыми зверями. Примерно так: мама отводит детеныша в садик, объясняет, что заберет его, там знакомит его с воспитателем, целует и уходит на работу. Детеныш с другими малышами — медвежатами, лисятами — ест, спит, ест, играет. Потом приходит мама, целует, хвалит, забирает. Так ребенок будет знать, чего ожидать, потому что пока о том, что вы придете за ним, знаете только вы. © Polina Rarabardina / ADME

Хитрость от папы: чтобы подгузники не рассыпались по сумке, соберите их вместе с помощью подгузника в виде трусиков

Когда нужно уложить ребенка спать быстро и без лишних истерик

Чтобы дети без капризов ложись спать, я им начинала часов с восьми вечера периодически повторять: «Эй, что-то вы рано спать захотели. Хоть до 9 вечера дотерпите». Говорила даже тогда, когда они скакали как кони. Срабатывало. © KryjovnikovaYa / Pikabu



«Чтобы 6-летняя дочка не грустила, пока я командировке, взял с собой ее фиолетового слоника и присылал ей фото с ним. Она была в восторге»

Попробуйте этот способ, если хотите успокоить капризного ребенка или... мужа

Если дети капризничают, отправьте их поплескаться в водичке. У меня уже подростки, но я до сих пор использую этот метод. Даже простое умывание рук и лица творит чудеса. Честно говоря, тоже самое я делаю и с мужем, так что, вероятно, это помогает успокоиться многим людям. © sweetcarolinekisses / Reddit