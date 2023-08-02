18 правдивых историй о том, как живется поздним детям и их родителям
Стать мамой можно даже в 73 года. Индианка Эрраматти Мангамма родила близнецов именно в этом возрасте. Однако позднее родительство — тема очень противоречивая. Своим мнением на этот счет поделились родители, решившиеся на такой шаг, их дети и даже знакомые.
- Моя мама родила меня в 36 лет, а мою сестру — в 38. Нет, не потому, что у них с папой не получалось завести детей, а потому что они путешествовали по миру. Я злилась, что у некоторых мамы молодые, а мою порой путали с бабушкой. Тогда зареклась, что года в 22-23 буду уже мамой. Теперь мне стыдно. Недавно папе исполнилось 62 года, маме скоро будет 60. Их друзья и знакомые уже давно стали бабушками и дедушками, а я коплю деньги на поездку. Долгую поездку. © Подслушано / Ideer
- Я забеременела в 43 года. Понятия не имела, что это произведет настоящий фурор. Меня критиковали, врач волновался, друзья — тоже. Но сыночек родился здоровым и счастливым. Немного утомительнее носиться с малышом, когда тебе уже за 40, но все-таки это очень классно. © Kimberly Hutchinson / Quora
- Когда я родилась, маме было 38. Я очень рада, что была именно третьим ее ребенком! Поначалу стесняешься немолодых родителей, но это проходит. А вот их мудрость, выдержанность и способность многому научить — бесценны. Опытная мама в этом намного круче, чем большая часть молодых. Конечно, если человек начиная с 30 лет отказывается развиваться и в 50 уже только о болячках и говорит, то с таким родителем будут проблемы. Но это уже не в возрасте дело. Еще, кстати, многие молодые папы предпочитают общаться с молодой женой, а не с ребенком. А папы постарше уже ценят возможность провести время с новым человеком. © SwampHydra / ADME
- Моей матери 44 года, в 36 она родила мою сестру. Все ей говорили, что поздняя беременность — это опасно, но она ее перенесла без осложнений. А тут на днях говорит, что снова беременна. Что делать, не знаем. Мне за нее страшно. © Подслушано / Ideer
- Когда я родилась, маме было 44, а отцу 45. Через 4 года появился мой младший братик. У меня было прекрасное детство! Моим родителям сейчас под 80, но сил и энергии у них побольше, чем у меня. Они видятся с внуками и всегда готовы помочь. Да, они не будут рядом вечно, но, понимая это, я ценю время, проведенное вместе, еще больше. © Sara Arno / Quora
- Мама родила меня поздно и растила одна. Боясь разбаловать, выбрала тактику строгого родителя. В детстве не было обнимашек, хвалили меня редко и скупо, сказки я сама включала на старом виниловом проигрывателе. Сейчас маме 70, она требует внимания, обожания и тех самых обнимашек. А для меня это противоестественно. Не привыкла. Учите своих детей не только «нужному». © Подслушано / Ideer
- Родителям моей подруги было за 40, когда она родилась. Она считает, что такая разница в возрасте — даже прикольно. Любит копаться в истории и слушать рассказы о жизни других поколений. © Jennifer Searl / Quora
- Мама родила меня в 42, отцу было 45. Это была жесть! Я выросла в 80-х, а моя мама на полном серьезе давала мне ценные указания в духе 50-х. Однажды она посоветовала мне притворяться дурочкой, чтобы нравиться мальчикам. © Miranda Drew / Quora
- Когда я родилась, родителям было по 40 лет. Разница с братом — 15 лет. Когда из-за проблем со здоровьем родителям нужна была помощь, все было на мне. У брата самого семья, дети, внуки. Теперь все говорят, что мне уже пора родить, ведь скоро 36 исполнится. А я уже и не хочу, потому что тогда моему ребенку тоже достанутся престарелые родители, и лучше годы своей жизни он проведет между больницами и работой. © Татьяна Ощепкова / ADME
- Моему отцу было за 50, когда я родилась, но я никогда не ощущала вот этого разрыва между поколеними. Я, наоборот, рада, что мой папа такой зрелый, ведь благодаря ему я очень многое узнала. © Clio K. / Quora
- Я вышла замуж в 25, родила в 28. Уже привыкла к бесконечным: «Ну когда замуж-то? Когда детей уже? Часики-то тикают. Когда второго?» Но больше всего меня удивила бывшая одноклассница. Встретились как-то в магазине, обем было по 21 году, но я была на последнем курсе универа, а она — уже беременна третьим. Когда я сказала, что планирую семью только после учебы, она так удивленно посмотрела на меня и выдала: «Так тебе уже поздно! Ты зря все время на учебу потратила!» © Подслушано / Ideer
- Я родила первенца в 45 лет, и это лучшее, что со мной случалось в жизни. У меня была очень-очень счастливая и здоровая беременность, родила сама. Но я, конечно, не уверена, что через пару лет все прошло бы так же гладко. © Judy Kibinge / Quora
- Мои родители поздно встретились, для каждого это был второй брак. Я тоже сталкивалась с ситуацией, когда папу называли дедушкой. В такие моменты мне было очень обидно и неприятно. Исходя из своего личного опыта, могу сказать, что для меня есть больша разница между тем, чтобы родить в 25 и в 30 лет. В 30 это намного проще, совсем по-другому воспринимается ребенок, ты спокойнее, мудрее. Но, возможно, это не зависит от возраста, а связано с тем, что у тебя уже есть опыт с первенцем. © Лапочка / ADME
- Моей маме было 35, когда она меня родила. Ее никогда не принимали за бабушку. Всегда каталась со мной на всех аттракционах. Сейчас ей 70. А моей подруге 48, она хочет еще одного ребенка. И она офигеннее и задорнее многих мне известных 20-летних. © Александра Гетманская / ADME
- Мне 36, сын — первоклассник. В его классе все родители моего возраста, нет откровенно молоденьких. Так это мы еще в 29-30 родили. Всем моим подружкам по 36 и пока что не родили, да и я хотела бы еще ребенка. Но тогда к школьному возрасту ребенка мамам стукнет по 45. В таком возрасте раньше уже бабушками были. Вот я бы хотела, чтобы мама меня родила в 18 и была подольше со мной. © Подслушано / Ideer
- Когда я родилась, маме было 46, а папе — 50. Сейчас я могу поговорить с ними о чем угодно. Я искренне считаю: пока вы чувствуете, что можете дать ребенку все, что ему нужно, — полный вперед! © Annika Farson / Quora
- Я — единственный и поздний ребенок. Когда маме было под 40, начала выпрашивать братика или сестренку. После очередного отказа пошла жаловаться бабушке. Та выдала всего одну фразу, после которой мое желание как отрезало. Бабуля сказала: «Вот ты сейчас ешь конфеты одна, а это надо будет делиться». © Подслушано / Ideer
- Моя одноклассница забеременела в 43 года, это был первенец. Почти чудо! Ее сыну сейчас 12. Дети — это счастье в любом возрасте, но гораздо ценнее, когда они даются нам после 40 лет. © Michele Shipley Klika / Quora
Многих звезд трудности позднего материнства не останавливают. Например, Линдси Лохан стала мамой в 37 лет. Она давно ждала этого, и вот ее мечта сбылась.
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