18 правдивых историй о том, как живется поздним детям и их родителям

Стать мамой можно даже в 73 года. Индианка Эрраматти Мангамма родила близнецов именно в этом возрасте. Однако позднее родительство — тема очень противоречивая. Своим мнением на этот счет поделились родители, решившиеся на такой шаг, их дети и даже знакомые.