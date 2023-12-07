18 свекровей, которые готовы бороться за своих сыночков до последней нервной клетки
Говорят, свекровь, которая смогла выстроить хорошие отношения с невесткой, приобретает дочь, а та, которая это не сумела, теряет сына. Некоторые матери и вовсе ведут себя так, что только диву даешься, глядя на терпение молодых жен.
- Моя бывшая свекровь на семейные праздники приглашала своих «подруг» — незамужних девушек до 30 лет — и сажала их за стол рядом с моим мужем (справа я, то есть жена, а слева девушка). Весь праздник свекровь рассказывала, какая гостья хорошая, в отличие от меня. Например: «Вот Оксаночка уже 50 банок огурцов закрыла, и вкусные какие! А ты, невестка, еще огурцами не занялась. Да и невкусные они у тебя получаются!» И так весь день. Развелись не из-за нее, но моей крови она выпила очень много. © Scoropeya / Pikabu
- У меня случился выкидыш. Свекровь сказала, что это ерунда по сравнению с той болью, которую она почувствовала, когда я забрала ее сына. Она так и заявила: «Что больше — 31 год или 10 недель?» Я просто обалдела от такой логики. © Theru07 / Reddit
- Свекровь хотела получить в подарок на Новый год крутой домашний тренажер за $ 2 тыс., но вместо этого мой муж и его сестра подарили ей годовой абонемент в спортзал (стоимостью около $ 500). Она открыла подарок, посмотрела, промолчала, а потом ушла на кухню и залила всю еду, которую сама же несколько часов готовила, антифризом! А пока мы разгребали последствия ее истерики на кухне, она уронила елку (к счастью, игрушки не разбились). Ее логика, по-видимому, заключалась в следующем: «Поскольку никто, кажется, не уважает меня и мои желания, наслаждаться плодами моего труда тоже никто не будет!» Самое дикое в том, что все отнеслись к ее поступкам спокойно и даже извинились перед ней. По ходу, для членов семьи мужа такое поведение матери норма. © Low-Gold-2912 / Reddit
- Я всегда считала, что моя свекровь — это подарок небес. Мы вместе с мужем жили до свадьбы 6 лет. Все было хорошо, лишний раз не потревожит. А после свадьбы началось: «Женился — все, мама не нужна стала», «Маме звони чаще, пока я жива» и еще много всего в этом жанре. Я поначалу хотела как-то понять свекровь, но ей 54 года, молодая, не одинокая: муж, дочь и двое внуков. Почему именно после свадьбы сыночка у многих мам так сносит крышу? © #щастьебытьневесткой / VK
- Лежала я с детьми в больнице. Перед выпиской свекровь предложила моему мужу навести порядок у нас дома. Ну здорово же? Вот и я говорю, здорово... Уборка переросла в генеральную с разбором вещей. Так вот, была у меня коробка со старыми фотографиями, где дедушки и бабушки, где родители еще молодые. Свекровь подумала, что это хлам какой-то, и коробку эту выкинула. Из моего шкафа, кстати. Ладно хоть вынесли мешок с мусором прямо перед нашим приездом, а я полезла куртку в шкаф убрать и обнаружила потерю. Тут же побежала к мусорным бакам, а они полупустые — видимо, машина недавно приезжала. Вот весело было мужику-соседу, который мне помогал, и мужу, который тоже присоединился. Нашли коробку, достали. Я свекрови ни слова даже не сказала, честно. Но она на меня обиделась: «Я же как лучше хотела, а вы не цените!» © Кира-задира / NN
- У меня свекровь вроде вменяемая женщина, меня не особо жалует, но все в рамках приличия. Но! У моего сына аллергия на белок куриного яйца, и свекровь, как нарочно, приносит ему зефир, пастилу и безе, прекрасно зная, что ему нельзя это все. © SpainPolice / Pikabu
- Приятельница рассказывала. «Я в какой-то момент решила, что у меня крыша едет. Была утром почти полная банка кофе — к вечеру половина. В шкафчике 6 бутылок растительного масла стояли, а сегодня 2 куда-то делись. Косметика пропадает. Корм кошачий, 5-килограммовый пакет, за день „ополовинился“. Колготки купила, 5 пар, ни одни не надевала — оп, уже 3 пары осталось! И я не помню, когда и куда все делось... Дети в садике, мама в другом городе, муж на вахте. Или у меня провалы в памяти, или в нашей квартире кто-то хозяйничает. И еще вопрос, что из этого хуже. Позвала подругу к себе пожить, пока муж на вахте. В первый же день она звонит мне в шоке: „Катька, а что ты ни меня, ни свекровь не предупредила, что я у тебя поживу? Утром выхожу в кухню чаю попить, а там она!“ И тут становится ясно, куда пропадают продукты, бытовая химия и мелкие шмотки». Катя звонит свекрови, а та себя виноватой не признает, ведь «это все на деньги сыночки куплено, а он маме куска хлеба не пожалел бы». (Тут Катька, зарабатывающая даже побольше мужа, знатно обалдела.) И да, заявление, что это не ее квартира и не ее вещи, поэтому распоряжаться она ими не может, мадам прямо оскорбило. Гавкнула она что-то типа: «Никогда ты в семью не войдешь и родной не станешь!» И трубку бросила. © Elemmire / Pikabu
- 2 месяца назад я родила дочь. У нее зеленые глаза, хотя у нас в родне с обеих сторон таких глаз ни у кого нет. Каждый раз, когда речь заходит о малышке, свекровь кривится: «Ох, видно, ты ее нагуляла», а ее родня согласно кивает гривой. Ну мне это надоело, и я решила сделать ДНК-тест (хотя муж говорит, что и так мне верит). В общем, сделали мы несколько тестов, и результаты нас с мужем просто ошарашили: дочка-то оказалась наша, а вот мой муж, как выяснилось, не биологический сын своего отца! То есть это свекровь нагуляла ребенка, а теперь свою вину на меня переложить пытается. Даже не знаем, как рассказать об этом всем свекру. Он-то ни в чем не виноват и имеет право знать правду. © ThrowRAFamiltsopa / Reddit
- В этом году планировали ехать на отдых в Турцию в конце сентября. К сожалению, отдых сорвался: мужу отменили отпуск за 2 недели до вылета. Моя подруга предложила выкупить путевку по цене раннего бронирования. Когда свекровь узнала об этом, она уломала моего мужа кинуть подругу. В итоге вчера вернулись с отдыха свекор со свекровью, довольные. На мой вопрос: «Когда деньги отдадите?» — ответили: «А мы думали, что это подарок!» Что, блин? Мы экономим, откладываем, а тут такое. С мужем поругалась. Сказала, что лучше бы я с подругой поехала, чем вот такой поворот. Мужу с родителей требовать деньги неудобно, а мне такие «подарки» не по карману. © #щастьебытьневесткой / VK
- На моей свадьбе давно разведенная свекровь активно клеилась к моему отцу в присутствии моей матери, притом что родители на тот момент уже 35 лет женаты были. Расхваливала, вешалась на шею, приглашала танцевать. На второй день она мне выдала: «У тебя такой замечательный отец! Никогда бы не подумала. Такой интересный мужчина! Он сказал, что я на свадьбе была самая красивая. Самая красивая — значит, и красивее невесты!» Мама, надо отдать ей должное, отнеслась ко всему этому цирку спокойно. Отец очень удивился, узнав, что рассказывает сватья. А свекровь еще долго мечтала вслух, как она с моим отцом поедет то ли на охоту, то ли на рыбалку. © Unknown author / Pikabu
- Когда у нас родился второй ребенок, мы продали свою двушку, взяли ипотеку и купили трешку. И вот свекровь пришла, осмотрела наше новое жилье и сделала предложение века: «А давайте я к вам перееду жить? У вас же теперь просторно. А свою двушку я младшим сыновьям оставлю». Я зависла, пытаясь повежливее сформулировать, куда ей следует идти с таким предложением, но тут муж так посмотрел на свою маму, что она сразу замолчала. С тех пор больше эту тему не поднимала. © SON5SON / ADME
- У нас тогда ребенок только родился, свекровь приехала в гости на 1,5 месяца. И пошла жара. Ее принцип уборки называется так: «распихай все по углам, чтобы никто не нашел». Приведу пример. Мы параллельно доделывали ремонт, и я как-то вытащила из кладовки обрезки обоев для подклейки, поставила в коридоре. Так вот, она не нашла ничего лучше, чем поставить их в самом углу у балконной двери, то есть с ними она не открывается, а если сильнее дернуть, то рулоны сыплются под ноги. Мои художественные краски с полки убрала в нижний отсек (в жизни бы не нашла), вещи брата спрятала за тюлем. Корзина для сушки белья уплыла под кровать, а гарантийный талон вообще на какие-то дальние полки. Сортировка мусора? Нет, все кину в одно ведро. И говорит еще: «Ой, мне скоро уезжать, просто потерпи». И постоянно одни указания, что сделать, как жить, когда ребенка собирать гулять или укладывать. Утром приношу внука, говорю: «Он только встал и поел, может играться, укладывать не надо». Минут 10 проходит, слышу, что игрушки греметь перестали. Захожу — она его укладывает спать. Вот как тут не ругаться? © Zangetzu / Pikabu
- После тяжелых родов приезжаю домой, а там праздник. Я после реанимации: резанная, шитая, еле хожу. И тут приходит подруга мужа в вечернем платье, накрашенная, с укладкой. Моя свекровь села возле нее и начала чирикать: «Какая красавица, какая умница!» Всем было неловко, пока теща брата не намекнула этой подруге, что ей пора домой. Мой муж упорно не видел интереса со стороны этой девушки, пока она ему фото в белье не прислала, типа зацени, что купила. Он быстренько общение свернул и морозился от нее потом. © Piyavka2023 / Pikabu
- У моей свекрови какой-то странный загон. У дочки есть все необходимые игрушки и даже больше, мы ни в чем не нуждаемся, но свекровь по своему желанию покупает разные развивашки и просто интересные игрушки и не отдает их дочери. Она привозит, и, пока сидит у нас, дочь играет с ними, а когда уезжает, все забирает с собой. Думаю: «Странно, ну ладно». Однажды приехали к ней, свекровь достала все игрушки, а дочка (ей тогда было 3 года) захотела забрать одну куклу с собой. Уговорить или отвлечь ребенка не получилось. Свекровь отдала куклу скрепя сердце, а на следующий день специально приехала к нам (час езды на автобусе), чтобы забрать игрушку. Дочка потом хватилась куклы, плакала, мне пришлось идти в магазин и покупать такую же. Нет, кукла не коллекционная, самая обычная. Внуков у свекрови больше нет, то есть игрушка куплена именно для нашей дочери. Зачем она так делает? © #щастьебытьневесткой / VK
- Мы с мужем вместе уже 15 лет, оба работаем, поэтому и по дому шуршим вместе: я готовлю, он моет посуду. Тут свекровушка нагрянула в гости. Я наготовила вкусняшек, посидели, а потом муж встал и пошел мыть посуду. Но как только он включил воду, свекровь тут же тяжело задышала и скривила рот, а потом и вовсе выбежала из комнаты. Я пошла полежать и тут слышу, как она вернулась и рыдает: «Не для того я стольким в своей жизни пожертвовала, чтобы ты намывал посуду! Я не для этого тебя растила, холила и лелеяла. Мое сердце разбито!» Мой муж начал ржать и просить маму перестать драматизировать, но, кажется, это ее не убедило. Отношения наши с ней не сложились, моих детей (своих внуков) она тоже не жалует. Ну что ж... Сама виновата. © Mission-Cloud360 / Reddit
- Оставили 4-летнего сына на день с бабушкой. Вечером забираем, а у него рука красная и болит. Спрашиваем сына, мол, что случилось, а он говорит: «Змея». Мы с мужем оба в шоке, звоним свекрови, а она такая: «Ой, ну ничего страшного: его укусил уж — он не ядовитый. Рука поболит и перестанет». И прислала нам фотку змеи. Я в них не разбираюсь, но поверила свекрови. А вечером сыну стало хуже, мы повезли его в больницу. Там-то доктор и сказал нам, что на фото вообще-то гадюка, а гадюки ядовиты. Ребенку дали сыворотку, он пошел на поправку. Так свекровь все равно утверждает, что это был уж, и вообще ребенок сам виноват: должен уже знать, что змей нельзя трогать. Блин, ему 4 года! © Cornfblue / Reddit
- Взяли с мужем квартиру в ипотеку — просторную однушку площадью 47 кв. м. До этого жили на съемной 3 года. Свекровь живет за 200 км. Она все спрашивала, когда мы будем отмечать новоселье, и грозилась подарить стол со стульями. Мы сказали, что отмечать не планируем, да и мебель у меня была уже заказана. Они с сестрой мужа и ее детьми хотели приехать и остановиться у нас, но мы все же сумели их убедить, что места всем не хватит, поэтому мама мужа прибыла одна. И тут вишенка на торте: я постелила свекрови на гостевом диване, а она говорит: «У нас принято гостям лучшее спальное место предлагать!» С утра я услышала, как она своей дочери по телефону жаловалась: «Представляешь, меня на кухню выселили! Хорошо хоть не на коврике около входной двери постелили. Могли бы и кровать предложить, а сами бы на полу спали. Бедный сынок, с такой злыдней связался...» © #щастьебытьневесткой / VK
- Я в разводе, есть сын 6 лет. Познакомилась с мужчиной — он тоже в разводе, есть дочь. Стали жить вместе. Оба работаем, в быту все устраивает. Недавно у его мамы был юбилей, 50 лет. И я случайно подслушала, как она жалуется подружке: «Ох, не везет Илюшеньке... То деревенская девка окрутила, то с разведенкой с прицепом связался. Хоть бы ненадолго!» Подруга ей ответила: «Не лезь, он же сам разведен и с ребенком, да и ты второй раз замуж вообще за бездетного вышла». А свекровь такая: «Не сравнивай! Я получала копейки, мне сына поднимать надо было, а эта и без мужика неплохо зарабатывает. Да и бесит меня ее ребенок». Я своего мужчину против матери не настраиваю, но обидно. © #щастьебытьневесткой / VK
Иногда женщины, которые борются за сердце одного мужчины, ведут себя так, что мысли о мести напрашиваются сами собой. Есть пользователи сети, которые в этом деле достигли совершенства и подают месть не холодной, а с перчинкой.
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