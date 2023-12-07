18 свекровей, которые готовы бороться за своих сыночков до последней нервной клетки

Говорят, свекровь, которая смогла выстроить хорошие отношения с невесткой, приобретает дочь, а та, которая это не сумела, теряет сына. Некоторые матери и вовсе ведут себя так, что только диву даешься, глядя на терпение молодых жен.

Иногда женщины, которые борются за сердце одного мужчины, ведут себя так, что мысли о мести напрашиваются сами собой. Есть пользователи сети, которые в этом деле достигли совершенства и подают месть не холодной, а с перчинкой.