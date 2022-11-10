19 человек, чьи родительские навыки круто менялись по мере появления детей

Известная шутка гласит: «Первый ребенок — все стираем, гладим, кипятим. Второй — иногда гладим, смотрим, чтобы не ел из миски кота. Третий — если ребенок поел из миски кота, то это проблемы кота!» И действительно, это недалеко от истины: над первенцем трясутся, с него сдувают пылинки. Второй малыш попадает в руки более уверенного родителя. Третьего и следующих детей в семье воспитывают уже почти профессиональные «дрессировщики», которые по щелчку могут «выключить» истерику, за 15 минут укладывают спать и знают, как скормить карапузу целую тарелку брокколи. Давайте узнаем из историй пользователей сети, как менялись их методы воспитания после того, как они вырастили первого малыша и родили еще детей, и сравним это со своим опытом.