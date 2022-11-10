19 человек, чьи родительские навыки круто менялись по мере появления детей
Известная шутка гласит: «Первый ребенок — все стираем, гладим, кипятим. Второй — иногда гладим, смотрим, чтобы не ел из миски кота. Третий — если ребенок поел из миски кота, то это проблемы кота!» И действительно, это недалеко от истины: над первенцем трясутся, с него сдувают пылинки. Второй малыш попадает в руки более уверенного родителя. Третьего и следующих детей в семье воспитывают уже почти профессиональные «дрессировщики», которые по щелчку могут «выключить» истерику, за 15 минут укладывают спать и знают, как скормить карапузу целую тарелку брокколи. Давайте узнаем из историй пользователей сети, как менялись их методы воспитания после того, как они вырастили первого малыша и родили еще детей, и сравним это со своим опытом.
- Первый ребенок: «Ты самое удивительное, что есть во вселенной. Конечно, можешь есть конфеты и целый день играть в видеоигры!»
Второй ребенок: «Две конфеты, час экранного времени. А если не согласен, то можешь пойти в свою комнату».
Первый ребенок: «Почему оценки испортились? Давайте попробуем разные школы, домашнее обучение, репетиторов».
Второй ребенок: «Ты хоть чему-нибудь учишься? Может, еще и оценки получаешь?»
Первый ребенок: «Какие у тебя цели? Какой будет твоя карьера, бизнес? Как будешь зарабатывать деньги? Надо быть целеустремленным!»
Второй ребенок: «Не беспокойся о том, чтобы стать миллиардером, — тебе всего 5 лет. Иди играй с друзьями». © Elena Ledoux / Quora
- У меня трое. Старший подготовил меня почти ко всему, например к внезапной аллергии на траву, пыль и персики. И к тому, что он намного умнее меня. Я полагала, что все схвачено, когда 12 лет спустя родила его сестру. Ха-ха... Началось: болезни, переломы, плюс она застенчивая, но милая и властная. А самый младший просто крутой чувак, который буянит, если ему кажется, что он недостаточно поел или ему не хватает нового динозавра. Все дети такие разные. © Alisha Sedelnick / Quora
- Первый ребенок — соску обязательно прокипятить, а пока кипятится — есть вторая. Второй ребенок — промыть соску под краном. Третий ребенок — вытереть соску об одежду. © Hikawasan / Pikabu
- У меня есть cын 2 с половиной лет от роду и месячная дочка. Конечно, дочери всего месяц, но второй ребенок намного проще, чем первый. Мы не так нервничаем из-за каждой мелочи, чувствуем себя более комфортно, потому что все это уже делали раньше. При этом я стараюсь, чтобы мой сын знал, что его любят, и не чувствовал себя обделенным. © seriously_a / Reddit
- Во второй раз вы учитесь на своих ошибках. Из изменений — покупка радионяни с сенсорными подушечками, которые помещаются под матрас. Мы не высыпались с нашей первой, потому что постоянно скакали ночами, чтобы проверить ее. А еще вещи теперь стали покупать преимущественно в секонд-хенде. © 82boost / Reddit
- Младшего недавно попросили принести в школу несколько детских фото. Мы начали искать и нашли только одну — рождественскую. Зато обнаружилась сотня фоток со старшим ребенком. Неудобно вышло. Дело в том, что он родился тогда, когда в семье появился цифровой фотоаппарат, — все фото хранятся на жестком диске. Его разочарование побудило распечатать наши любимые фотографии и вставить их в рамку. © thatgengirl / Reddit
- Первому мыли соску, если та падала, упавшая еда тут же летела в мусорку. Со вторым ребенком в нашей семье появилось правило: «Быстро поднятое не считается упавшим». © *********** / Pikabu
- Меньше стресса, потому что вы можете делать все, что делали раньше, но имея преимущество, потому что знаете, как это «сработало» с первым малышом. О чем я реально волновалась, так это о том, что старшая будет ревновать к младшему, а получилось наоборот: отношения стали только лучше, она любит играть с братиком. Только вот времени на отдых меньше, ведь спят они в разное время. © tbcwpg / Reddit
- Этот «кошмар» явился в родительскую комнату ровно в полночь, когда старший брат уже спал. Молча и неотвратимо, как девочка из «Звонка». Мы здорово перепугались, а она минут 5 стояла под дверью, а потом растворилась в темноте. Наша дочка, вымахав до 3 с половиной лет, обнаруживает совсем не тот уровень серьезности, ответственности и дисциплины, которым владел к этому времени старший брат. Старшего посадил кушать, велел доесть до конца — и можно не проверять. Младшая поклюет и убежит.
— Ты все съела?
— Все-е-е-е-е!
А оказывается-то, совсем и не доела. Мало того, она еще и всю соль с сахаром насыпала в тарелку горкой. Так что закончились у доченьки счастливые денечки — начинается суровая муштра, чтобы от брата не отставала. © papa_karl0 / Livejournal
- Растить второго ребенка легче лишь потому, что вы чуть более подготовлены к кормлениям, подгузникам и не волнуетесь, если соска падает на пол. Но, с другой стороны, каждый ребенок уникален. Со старшим было легко: он ел и спал по своему графику. Однажды мы были на вечеринке у соседа, и старший сообщил хозяину, что ему нужно прекратить шум, потому что он устал и хочет лечь спать. А потом лег и заснул посреди гостиной! Вторая была совсем другой. Кажется, она вообще никогда не спала. И хотя воспитание в целом становится более комфортным, это уникальный опыт с каждым ребенком. © Heidi Wheeler / Quora
- Когда жена должна была родить второго, мы решили подготовиться. Начитались умных книжек и стали следовать советам оттуда. Разница в возрасте у детей — 8 лет. Мы надеялись, что до крайностей не дойдет. Но ошибались.
— Хочу молока из бутылочки с сосочкой, как у брата!
— На, не жалко.
— У него в баночке наверняка вкусные овощи и мясо!
— Конечно вкусные — открывай и ешь!
— Фу, бе-е-е, несоленое. Хочу на ручки!
— Залезай, но только к папе, мама не осилит.
— А теперь покачай, как его!
— Баю-баюшки-баю... Тебе не кажется, что это выглядит странно?
— Да, слезаю.
И как-то быстро все прошло. Ревности не было: если что-то получал брат, она могла рассчитывать на то же самое. Через пару лет появилась еще и маленькая сестра, но таких причуд уже не было. © Kaa1980 / Pikabu
- Вы перестаете заботиться о вещах, которые волновали до рождения второго. У вас нет времени искать футболки из органического хлопка, полученные в результате устойчивого земледелия и справедливой оплаты труда. А как только ребенку № 2 исполнится 3–4 года, вы, возможно, снова начнете беспокоиться обо всех этих вещах. © MableXeno / Reddit
- Я точно знаю, что растить шестерых легче, чем одного. До 9 лет мой старший был единственным ребенком, а потом родилось еще пятеро. Раньше сын считал себя центром вселенной и был по-своему прав. А когда родились другие, он стал счастливее, ведь раньше на него оказывалось такое давление — моя жизнь вращалась вокруг него. После того как появились другие дети, они стали развлекать друг друга сами и даже заботиться друг о друге. Внимание распределилось уже на всех. Мне кажется, что иметь единственного ребенка — это работа, а иметь шестерых детей — это будто плыть по быстротекущей реке. © Margaret Thomas / Quora
- Опыт с первым ребенком: любовь, сладкие поцелуи, объятия, смех, радость, еще больше объятий, приключения, игры и глупые танцы, вместе рисуем кроликов, макароны с сыром, бумажные самолетики. Это было замечательно! Я решила: «Дайте еще одного такого, пожалуйста!»
Опыт со вторым: бешеная обезьянка, лазящая по стенам, открытие шкафов, бег, бег еще быстрее, рисунки зеленым маркером. Он срывал листья с растений и осыпал ими кошку с балкона второго этажа. © Elena Ledoux / Quora
- У меня 2 мальчика с разницей в 2,5 года. Старший ревновал. «Положи „это“ на место и возьми меня на ручки!» означало «Брата верни в коляску и обрати внимание на меня». Я так и делала, но когда маленький засыпал, конечно. Старшему пришлось ко многому приспособиться: когда младший спит — шуметь нельзя; захотел на ручки — жди своей очереди. Когда подрос младший, оказалось, что с ним можно играть. И теперь они охотно проводят друг с другом время. Научила делиться и помнить, что есть братик. Теперь, когда идет к холодильнику взять йогурт, сразу берет и для брата, конфетки предлагает. Я не знаю, верное ли это воспитание или они сами по себе такие — мои ребята. © Istiophora / Pikabu
- Вы более активны с ребенком № 1 и принимаете больше профилактических мер: покупаете хозяйственное мыло, чтобы предотвратить высыпания, органические и безлактозные продукты для предотвращения аллергии.
Малыш № 2 — занимаетесь только «ремонтным обслуживанием». Меняете вещи только по необходимости. Вы бросаете их одежду вместе со своей и покупаете обычную еду из продуктового. © dedicednu / Reddit
- Неделя, как родился второй, и это совершенно другая история. Я не бегаю проверять по ночам дыхание, не меняю мгновенно подгузник. А все потому, что у меня никогда не будет больше рук или часов в день, поэтому вам нужно скорректировать поведение. Это не означает, что вы должны иметь низкие стандарты в отношении ухода за вторым, состояния своего дома или собственного здоровья, но вам придется учиться расставлять приоритеты. © racerocks / Reddit
- Моим сейчас 10 и 12 лет, и вот что я заметила: старшая всегда была более самодостаточной, и я поняла, что оказала младшей медвежью услугу. В детстве старшую меньше носили на руках, потому что, когда появилась малышка, я таскала ее, а старшую просто держала за руку. Старшая научилась пить и есть, потому что ей хотелось, а я в это время нянчилась с младшей. В итоге, когда они подросли, младшей требовалось больше времени на все, чтобы научиться чему-то, даже завязывать шнурки на ботинках. © NotCleverEnufToRedit / Reddit
- С моим первым малышом я была одержима правилами и рекомендациями: как правильно спать, кормить, когда забрать соску. Со вторым иначе: вместо того чтобы слушать советы и читать форумы, я просто «слушала» своего ребенка, а она взяла и во всем разобралась сама. И, что более важно, я чувствую, что сблизилась с ней намного быстрее, чем с моим первым ребенком. © d****pe / Reddit
Если у вас несколько детей, расскажите: вы меняли стратегию воспитания или все оставалось по-прежнему?