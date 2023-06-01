19 человек показали, с какими странностями их родителей им приходится как-то уживаться

Иногда родители такое вытворяют, что их взрослые дети за голову хватаются. Одни масло зубами кусают, другие одновременно используют 5 кусков мыла, а третьи ленятся убрать за собой, словно капризные малыши. Всем только и остается, что понять и простить друг друга, потому что у всех нас бывают непростые дни.

1. «Моя мама хотела приготовить курицу. Вот почему в нашей семье готовлю я»

2. «Мои родители почему-то не хотят, чтобы я пользовался теплой водой. И вон что соорудили»

3. «Мои родители смешивают вместе целые коробки совершенно разных хлопьев. Вроде мелочь, но все этот момент сводит меня с ума»

4. «Моя мама не выбрасывает просроченные таблетки, а кидает их в горшки с цветами»

5. «Папа — последний, кто пользовался моим чайником. Это было 3 месяца назад. Только что решил заварить себе чай, поднял крышку и обомлел. Оно увеличилось на глазах. Теперь сижу думаю, что делать с чайником...»

2. «Вот как моя мама использует старые емкости. До этого здесь лежала китайская закуска с чипсами и приправой барбекю»

Если бы моя мама увидела, что я делаю это, она бы отреклась от меня. © Overlord_Za_Purge / Reddit

5. «У нас дома буквально свалка. Причем если я оставляю тарелку на столе, то родители называют это неуважением, зато сами бросают свой мусор повсюду»

8. «Это дело рук моей мамы»

9. «Папа выбрал туалетную бумагу»

10. «Вот как папа открывает мороженое»

11. «Зашел в комнату во время урока в Zoom моих детей. Пусть расплачиваются за все те попытки отвлечь меня во время рабочих звонков!»

12. За каждым «проблемным» ребенком стоит какой-то взрослый со своими выкрутасами

13. «Родители никогда не используют кусковое мыло полностью»

14. «За всю свою жизнь папа ни разу не закрывал вкладки на телефоне»

15. «Мой папа откусывает масло»

16. «Мама спросила меня, какой я торт хочу на день рождения. Я сказала: „Морковный“. Получила именно то, что просила»

17. А этому ребенку в его праздник особенно повезло

18. «Моя мама: „Значит, ты не видишь всю эту посуду в раковине?“

Тем временем в раковине...»

19. «Встала ни свет ни заря, только чтобы приготовить родителям завтрак. А они возмутились, что я взяла дорогие чайные пакетики, и ушли»