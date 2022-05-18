19 детей, которые знают толк в том, как довести родителей до белого каления
Когда пары задумываются о детях, вероятно, представляют себе уютные семейные вечера, прогулки и детский смех. Но на самом деле мало кто из будущих родителей на 100 % понимает, что воспитывать ребенка — это постоянно быть начеку. Ведь сколько невообразимого может случиться за считаные секунды, когда мама или папа ненароком отвлеклись или решили передохнуть.
ADME с неподдельным смехом смотрел на родительские фото и в очередной раз убедился, что дети — неиссякаемый источник шалостей, креатива и непредсказуемости.
«Жена пишет: „Собираюсь вздремнуть на диване“. Я пришел и увидел, как дети сделали из спящей мамы кресло-мешок»
«Никогда бы не подумала, что мне пригодится рука манекена. До тех пор, пока ребенок не заболел и не стал засыпать только тогда, когда брал меня за палец»
«Пытаюсь приучить к горшку малыша, у которого режутся зубки. В итоге ребенок откусил кусок пенопластового сиденья»
«Два моих прекрасных, блестящих, умных сына. Один играет на айпаде, другой... жует пульт»
«Представляю вам педикюр, который сделал мой 4-летний ребенок»
«Моя дочь притихла, поэтому я пошла проверить ее»
В такие моменты все методы успокоиться бездейственны
«Мой малыш решил искупать туалетную бумагу»
«Будьте начеку, если ребенок притих, говорили мне. И были правы»
«Малыша попросили покормить кота»
«Играть в прятки с детьми всегда волнительно»
«Малышу нужно же было где-то хранить эскимо»
«Сын тихо играл в своей комнате пять минут. Пять. Это крем под подгузник, и, нет, он не смывается водой»
«В декрете, работаю удаленно. Отошла на 5 минут кофейку сварить. Дочь успела отжать „офис“ и устроить там салон красоты»
«Такова жизнь с ребенком»
«Когда ребенок находит пульт раньше вас»
«В итоге мы тостер выбросили. Да и все равно хотели новый»
- Вот поэтому я и не решаюсь заводить детей. © bawta / Reddit
«Кто-то в моем доме оторвал кусок от пирога. Мой ребенок понятия не имеет, кто это сделал»
«Мой малыш нашел белую краску»
Какие из этих ситуаций вам знакомы? Как шкодил ваш ребенок?
Фото на превью green_prepper / Reddit
Поделиться этой статьёй