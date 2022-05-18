19 детей, которые знают толк в том, как довести родителей до белого каления

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Когда пары задумываются о детях, вероятно, представляют себе уютные семейные вечера, прогулки и детский смех. Но на самом деле мало кто из будущих родителей на 100 % понимает, что воспитывать ребенка — это постоянно быть начеку. Ведь сколько невообразимого может случиться за считаные секунды, когда мама или папа ненароком отвлеклись или решили передохнуть.

ADME с неподдельным смехом смотрел на родительские фото и в очередной раз убедился, что дети — неиссякаемый источник шалостей, креатива и непредсказуемости.

«Жена пишет: „Собираюсь вздремнуть на диване“. Я пришел и увидел, как дети сделали из спящей мамы кресло-мешок»

«Никогда бы не подумала, что мне пригодится рука манекена. До тех пор, пока ребенок не заболел и не стал засыпать только тогда, когда брал меня за палец»

«Пытаюсь приучить к горшку малыша, у которого режутся зубки. В итоге ребенок откусил кусок пенопластового сиденья»

«Два моих прекрасных, блестящих, умных сына. Один играет на айпаде, другой... жует пульт»

«Представляю вам педикюр, который сделал мой 4-летний ребенок»

«Моя дочь притихла, поэтому я пошла проверить ее»

В такие моменты все методы успокоиться бездейственны

«Мой малыш решил искупать туалетную бумагу»

«Будьте начеку, если ребенок притих, говорили мне. И были правы»

«Малыша попросили покормить кота»

«Играть в прятки с детьми всегда волнительно»

«Малышу нужно же было где-то хранить эскимо»

«Сын тихо играл в своей комнате пять минут. Пять. Это крем под подгузник, и, нет, он не смывается водой»

«В декрете, работаю удаленно. Отошла на 5 минут кофейку сварить. Дочь успела отжать „офис“ и устроить там салон красоты»

«Такова жизнь с ребенком»

«Когда ребенок находит пульт раньше вас»

«В итоге мы тостер выбросили. Да и все равно хотели новый»

Вот поэтому я и не решаюсь заводить детей. © bawta / Reddit



«Кто-то в моем доме оторвал кусок от пирога. Мой ребенок понятия не имеет, кто это сделал»

«Мой малыш нашел белую краску»