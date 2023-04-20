19 доказательств того, что жизнь в многодетной семье — это не шутка, а целый ситком
В Великобритании живут известные супруги Редфорд, которые славятся своей любовью к детям. В 2021 году они стали родителями уже 22-го ребенка. Несомненно, не каждый готов к такому количеству ребятни. Но мы считаем, в семьях с 3 и более детьми никогда не бывает скучно. Герои нашей подборки точно не станут спорить с этим утверждением.
- В нашей семье 3 детей. По старшинству: брат, сестра и я. Однажды, утешая меня, брат сказал, что я у родителей — дипломная работа, сестра — курсовик, а он — реферат. До сих пор вспоминаем и ржем. © Подслушано / Ideer
- В автобус заходит многодетная мамочка, а с ней 6 детей в возрасте от полугода и до 10 лет. Водитель автобуса терпеливо ждет, пока все залезут. Одна тетушка беззлобно так ворчит, мол, чем таскать за собой всех, половину могла бы и дома оставить. На что мамаша обезоруживающе так улыбается и застенчиво отвечает:
— А я так и сделала...
Пассажиры хохочут, тетушка, которая ворчала, тоже. © ***Bear / Pikabu
- Брат, сестра и я очень часто играли в игру под названием «Хан». Хана назначали по старшинству. Первый в очереди был брат. Мы — слуги — должны были исполнять желания хана. Думаю, понятно, что очередь никогда до нас не доходила. Каждый раз считали по-новому. Поняли лет в 10–11, что нас обманывали. © Элнура Орозакунова
- Один день из жизни многодетной семьи. Младший брат спустил косметику старшей сестры в унитаз. А средний чуть позже, сидя на том же месте и делая свои черные делишки, намазал все лицо румянами, которые просушивались после «заплыва», и стал похож на попу бабуина. В довершение закончился лак для волос, потому что средний перепутал его с освежителем воздуха. © Палата № 6 / VK
- Порой я ем что-то прямо из холодильника не столько из-за голода, сколько из-за страха, что мои родные братья и сестры успеют это съесть раньше меня. © BiryaniWoman / Twitter
- Год назад у нас с мужем родились тройняшки, и они спят с нами. Еще у нас 2 собаки, и они спят с нами. Также у нас обитают 3 кота, которые спят с нами, и хорек, спящий исключительно у меня на груди. Это все, конечно, нереальный поток любви, но мне как-то тесно жить. © Подслушано / Ideer
- После появления в нашей семье тройняшек мы переехали в большую квартиру. Старая пока стоит без хозяев. В очередной день прихожу я в старый дом, чтобы немного побыть в тишине и поспать (7 человек съедают все нервы). Заснула одна, а проснулась с братом, родителями и собакой. Мелких с бабушкой оставили, а сами пришли спать в старое убежище. Проблемы многодетных семей. © Подслушано / VK
- Каким бывает комендантский час в многодетной семье:
1-й ребенок: «Ты должен быть дома к 10!»
2-й ребенок: «Окей, ты можешь гулять до полуночи».
3-й ребенок: «Раз ты не пропадаешь на 3–5 дней, то мне, честно говоря, все равно, во сколько ты вернешься домой». © lindseyywolf / Twitter
- Прежде я думал, что у меня 3 детей. Но когда мои сыновья стали подростками, холодильник опустошался настолько быстро, что я начал сомневаться в количестве отпрысков. Учитывая скорость, с которой пища исчезала, у меня не менее 326 детей. © Andrew Weill / Quora
- Сегодня у всех моих 4 детей были запланированы занятия, но из-за плохой погоды они все отменились. Если я нужен кому-то еще, то я собираюсь покупать лотерейные билеты, потому что это, пожалуй, самый удачный день в моей жизни. © ***Unicorn / Twitter
- Мы с братом и сестрой шоколадку по линейке делили. Этим двоим нельзя было доверять. © solodkaja.olga / Pikabu
- Ужасная неделя. В среду моя младшая дочь (ей 1,5 года) упала со ступенек и расцарапала кожу на лице. А сегодня она ободрала колени и спину. Если бы это был мой первый ребенок, то после таких событий я бы, возможно, больше детей не заводил, потому такие случаи вызывают сильное беспокойство. Но ее старшие брат и сестра сегодня выкапывали муравьев и бросали их друг в друга, поэтому все нормально. © 67_34_ / Reddit
- Жизнь в большой семье — это когда ты покупаешь обновку, а 3 другие сестры изымают вещь у тебя еще до того, как ты ее поносишь. © Maya Mazen / Quora
- В нашей семье 6 детей, туалет один. Результат — многокилометровая очередь все время. Если пошел один, значит, в маленькой прихожей будет целая толпа, включая родителей. Приехали родственники на недельку, в один прекрасный момент все ушли гулять. Сын родственников подходит к туалету и восклицает: «О, туалет свободен!» © Палата № 6 / VK
- Многодетная семья. В 7:30 встают все: кто в садик, кто в школу, кто на работу. Будильник уже давно не ставим, потому что младший ребенок и без него будит нас каждые 20 минут в течение всей ночи. Сегодня утром он нам подарил час крепкого сна. Проспали все. Вот подвел-то! © Палата № 6 / VK
- В школьные годы я, как и многие девочки, вела тетрадь-анкету с незамысловатыми вопросами для подружек. И вот этот опросник взялась заполнить одноклассница, в чьей семье было 12 детей. Она скрупулезно ответила на все вопросы, за исключением этого: «У тебя есть брат или сестра? Как зовут?» Крупными буквами она написала лишь 2 слова: «Как надо». Видимо, уж слишком устала развернуто отвечать на этот вопрос.
«Ностальгия: анкета для друзей».
- Работаю в детском саду воспитателем. Собирала детей на прогулку. Девочка спросила, как правильно надеть колготки, я ответила, что 2 полоски должны быть на попе. Рядом сидел 5-летний мальчик из многодетной семьи, и он вдруг выдал: «2 полоски — это плохо». И засмеялся. © Палата № 6 / VK
- Я выросла в многодетной семье. Не то чтобы мы бедствовали, но 4 младших легко могли увести из-под носа бутерброд или яблоко, особенно это касалось вкусняшек. Поэтому у меня был свой лайфхак: я свое надкусывала и спокойно могла идти по своим делам — «помеченное» уже никто не брал. Я выросла, а привычка осталась.
С мужем познакомилась на курорте. Заметила, что он надкусывает котлету, ставит тарелку и спокойно возвращается обратно к шведскому столу за чаем. Так и познакомились. © Подслушано / VK
- Когда в нашем доме наконец-то появился первый пылесос, я и 2 моих старших брата дрались за право пропылесосить хоть какую-то часть квартиры. Но поскольку я была младше, меня игнорировали. Продолжалось это несколько дней, потом пылесос полностью перешел в мое безраздельное пользование. Недавно мне на глаза попался пожелтевший тетрадный листок, на котором корявым детским почерком составлен «договор», согласно которому я обязуюсь мыть посуду взамен на право пылесосить в любое время и без очереди. Договор скреплен подписями братьев и моей. Чувствую, что меня где-то облапошили. © Shanya200 / Pikabu
Пользователи сети нередко откровенно рассказывают о себе и близких людях. В этих статьях уйма семейных историй на любой вкус:
- 14 историй, которые поймут все, кто рос в семье с братом или сестрой
- 20+ братьев и сестер, которые словно родились для того, чтобы не дать друг другу заскучать
- 15+ доказательств того, что в жизни близнецов отменных историй в 2 раза больше
- 15+ историй, которые доказывают, что быть батей — это целое искусство
- 16 историй о родителях, с чьей любовью и поддержкой за плечами вырастают крылья
Поделиться этой статьёй