19 доказательств того, что жизнь в многодетной семье — это не шутка, а целый ситком

В Великобритании живут известные супруги Редфорд, которые славятся своей любовью к детям. В 2021 году они стали родителями уже 22-го ребенка. Несомненно, не каждый готов к такому количеству ребятни. Но мы считаем, в семьях с 3 и более детьми никогда не бывает скучно. Герои нашей подборки точно не станут спорить с этим утверждением.