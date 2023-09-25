19 эпичных родственников, с которыми и захочешь — так не соскучишься

Родственников не выбирают, поэтому ужиться с некоторыми из них бывает не так-то просто. Иногда они притаскивают домой крыс или странно едят бутерброды, порою проявляют чудеса жадности или разбрасывают носки по дому. И нужно немало терпения и выдержки, чтобы относиться к таким закидонам с улыбкой.