19 эпичных родственников, с которыми и захочешь — так не соскучишься
Родственников не выбирают, поэтому ужиться с некоторыми из них бывает не так-то просто. Иногда они притаскивают домой крыс или странно едят бутерброды, порою проявляют чудеса жадности или разбрасывают носки по дому. И нужно немало терпения и выдержки, чтобы относиться к таким закидонам с улыбкой.
- Когда мы ипотеку брать собирались, свекровь с интересным предложением выступила: «А давай-ка ты, Оля, в суррогатные матери пойдешь? За это, говорят, как раз квартиру дают». Я спрашиваю: «А дочка ваша скольких уже родила?» И свекровь такая: «Ой, все!» При этом она обожала поплакаться нам про тяжелое житье золовки в контексте: «Дайте денег, ведь она племянников вам родила!» © Ole4kaG / Pikabu
- Развелся 6 лет назад. В начале лета приезжаю с подругой на дачу, а там «теща» что-то на грядках делает. Спрашиваю, мол, что за дела, а она такая: «Что мне уже к нам на дачу нельзя приехать?» Напоминаю, что дача моя, выгоняю. А следующей весной звонок от тестя: «Какого черта у нас на даче какие-то чужие люди?! Они нас выгнали и обещали собак на нас спустить, если еще придем». А я просто продал дачу — вот и все. © JULIVAKA / Pikabu
- Посмотрите, сколько подушек на гостевой кровати моей мамы. Вот только 7 из них предназначены исключительно для галочки. Каждый раз перед сном их нужно убирать с постели. © Lynda73 / Reddit
- Я люблю жену. Мы вместе уже 21 год. Но меня буквально сводит с ума ее способность обнаруживать спрятанные подарки на день рождения, Рождество и прочие праздники. И еще всякий раз, когда я теряю кошелек или ключи, она всегда точно знает, где я это оставил. Сам не знаю почему, но хочу, чтобы она хоть раз ошиблась. © Cantell Grim / Quora
- Муж съедает сначала весь гарнир, а уже потом остальное. Я спрашиваю, почему так. Он отвечает, что у него «раздельное» питание. © Agnetc / ADME
- Моя дочь в 13 лет притащила крысу домой. На деньги, подаренные на день рождения, купила клетку. На карманные покупает корм и наполнитель. Собирает ей на даче веточки, зимой выращивает зелень. Запретить? А как? Крыса строго у нее в комнате, я туда даже не захожу. Выкинуть? Мне отношения с дочерью дороже, хоть и ненавижу этих грызунов. © Подслушано / Ideer
- Вот как мой парень ест бутерброды. Однажды он и меня уломал попробовать сделать такое. Но я чувствовала себя слегка не в своей тарелке. © thewisestgoat / Reddit
- Сижу на работе. Звонит муж: «Хочешь сегодня вернуться домой пораньше? У меня короткий день». Краснею и спрашиваю, что он задумал. Он: «Мне интересно, сможем ли мы посмотреть следующие серии „Как я встретил вашу маму“». © Shivee C. / Quora
- Муж раньше носки где-то прятал, а недавно начал оставлять рядом с ботинками в прихожей. Раз предупредила, два, три... Теперь молча закидываю их на шкаф. Когда заметит сокращение численности носков — покажу их новую дислокацию. Пока тихонько жду. © Светлана Малюкова / ADME
- Муж обожает готовить. Все подруги мне завидуют, но на самом деле все не так радужно. Да, блюда у него как из ресторана, но мне потом приходится отмывать всю кухню. На мои просьбы быть поаккуратнее он лишь пожимает плечами и говорит, что у него не получается. Я бы и рада готовить сама, но меня он к плите вообще не подпускает, ест только то, что сам приготовил. © Подслушано / Ideer
- Жена никогда не допивает воду из бутылок. Берет новую — и все тут. Несколько часов назад я убрал целую кучу такой тары. © OGBlobBlob / Reddit
- Мужу требуется полчаса, чтобы подстричь ногти на ногах. И это натурально сцена из фильма ужасов. Клац, клац, клац. Тут кажется, что он наконец-то закон... клац! А-а-а-а-а-а! Я думаю, что у него есть какие-то дополнительные пальцы на ногах. © Ellen Vrana / Quora
- Называю родителей по имени. Для многих это странно и дико, но это наша фишка, и все окружение уже привыкло. Иногда отец подвозит или забирает меня с работы. На вопрос коллег: «А с кем это ты приехала?» — я на автомате говорю: «С Валерой». Угадайте, о ком теперь ходят слухи, что она встречается с мужчиной в возрасте. © Подслушано / Ideer
- Бабушка по папе всегда просила мою маму чистить селедку, потому что «ни у кого больше так не получится». Мама была молода и хотела угодить свекрови, пока не узнала, что после селедки руки уж очень нехорошо пахнут. © kan2068 / Pikabu
- Невестка попросила меня вытащить 4 тарелки из шкафа. Они прятались там под кучей других вещей. И я не говорю, что у них по всему дому такой беспорядок. Вовсе нет. Я понятия не имею, почему именно в этом шкафу куча всякого хлама. Так что, когда меня отправили за тарелками, я даже подумала, что это розыгрыш какой-то. © jeango / Reddit
- Моя свекровь: «Зачем ты кухню купила? Можно было с одним столом 5 лет прожить! Посудомойку купила? У вас же кредит, надо все деньги в кредит пихать!» Муж покупает вторую машину, свекровь: «Мужчине нужен отдельный транспорт, он не должен делить с женой одну машину». А как же кредит? Это другое. © Foxcap / Pikabu
- Муж умудряется жевать мороженое. Каждый раз слышно, как его зубы стучат друг об друга. Вдобавок он обожает таскать по одному ломтику чипсов из шуршащего пакетика, пока кто-то рядом пытается смотреть фильм. А еще он кричит во время разговора по мобильному телефону. Наверное, думает, что чем дальше живет его собеседник, тем громче надо говорить, чтобы его услышали. © Debbie Lynn / Quora
- Была в гостях у необычной семьи. У мужа с женой в холодильнике свои полочки с едой, прямо как в общаге. Жена себе покупает продукты, муж — себе. Я подумала, может, поругались. Оказалось, что всегда так было. Начали жить вместе, не пришли к компромиссу в деньгах и решили проблему вот таким способом. Они 6 лет уже женаты, есть ребенок, и он, естественно, имеет доступ к полочкам обоих родителей. © Подслушано / Ideer
- Муж: «Тебе не кажется, что надо проверить детей? О! Раз встала, принеси яблоко». В следующий раз: «Там, кажется, форточка открыта. Проверь, пожалуйста. Заодно захвати подушку». А если отказаться, этот манипулятор будет половину вечера дуться и вздыхать. © Шаманка / ADME
Конечно, поддерживать хорошие отношения с родственниками удается не всем. А тем. кому повезло, хочется искренне позавидовать, ведь поддержка большой семьи — это круто.
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