19 фотографий, которые лишний раз подтверждают, что с детьми не заскучаешь

По мнению психологов, проявление творческих способностей в детстве способствует достижению успеха во взрослом возрасте. Поэтому не стоит волноваться, если ваш ребенок задумал очередную шалость. Иногда у детей настолько развито воображение, что они не знают, что с ним делать. И мы хотим показать вам несколько умопомрачительных примеров их творчества.

1. «Мой 5-летний сын узнал, что „911“ можно вызвать и по старому мобильному телефону»

«Они с братом играли в полицейских и грабителей, и, похоже, ему потребовалось подкрепление».

2. «Нашел этот „шедевр“, который я подарил маме, когда мне было 8 лет»

«Посмотри, какая ты красивая!»

3. «Как носить 83-месячного ребенка, который весит 20 кг, в слинге»

4. «Моя 3-летняя дочь наконец выиграла у своего брата в настольной игре. Ему это не понравилось»

5. «Купил своей 7-летней дочке набор для создания браслетов. На следующий день я нашел на столе это»

«Пукни громко».

6. «Мой 12-летний сын сегодня провел фотосессию со своим ежиком»

7. «Моя годовалая дочка в роли Эйса Вентуры в психбольнице»

8. «Наверное, она сейчас недоумевает, кто засунул малышку в коробку и не ждет ли ее такая же судьба»

9. «Он просто хотел поспать»

10. «Я попросила своего 9-летнего сына самому собрать себе обед в школу. Жаль, что я не проверила, что он положил, перед тем как выйти из дома»

11. «Мой 4-летний сын думает, что он ниндзя. Поэтому он на 100 % уверен, что на черном фоне становится невидимым»

12. «Я стоял и разговаривал со своей женой на кухне. Тут заходит наша малышка, смотрит на меня и принимает вот такую позу»

13. «Зашла в комнату и увидела, как мой 4-летний сын читает нашей кошке»

14. «Наконец ее волосы достаточно отросли, чтобы сделать хвостики»

15. «Похоже, мой четырехлетка — гений»

«Обведите самую длинную линию».

16. «В тот год мой сын захотел костюм „Титаника“ на Хеллоуин»

17. «Вчера у нас появился щенок. Я попросила своего 4-летнего сына уложить его спать. И вот что я увидела чуть позже»

18. «Мой 2-летний сын только что дал мне эту куколку и спросил, не моя ли это теща»

19. «Ее лицо говорит: „Я многое повидала“»