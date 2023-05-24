19 историй от родителей, которые дали достойный отпор всезнайкам, лезущим с советами по воспитанию

Когда становишься мамой или папой, никто не вручает тебе в роддоме вместе с малышом инструкцию по воспитанию. Приходится учиться по наитию: у кого-то спросить, что-то прочитать или подсмотреть у более опытных родителей. Идет время, и мы понимаем, что не все из того, чему учили нас, подходит для наших собственных детей, и начинаем вырабатывать собственные фишки и приемы. И тогда вдруг на нашем пути встают со своими навязчивыми советами поборники старых методов воспитания. Вот истории пользователей, которые столкнулись с таким поведением и нашли в себе силы ему противостоять. А в конце статьи вас ждет бонус: забавный совет от опытной матери.