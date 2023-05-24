19 историй от родителей, которые дали достойный отпор всезнайкам, лезущим с советами по воспитанию
Когда становишься мамой или папой, никто не вручает тебе в роддоме вместе с малышом инструкцию по воспитанию. Приходится учиться по наитию: у кого-то спросить, что-то прочитать или подсмотреть у более опытных родителей. Идет время, и мы понимаем, что не все из того, чему учили нас, подходит для наших собственных детей, и начинаем вырабатывать собственные фишки и приемы. И тогда вдруг на нашем пути встают со своими навязчивыми советами поборники старых методов воспитания. Вот истории пользователей, которые столкнулись с таким поведением и нашли в себе силы ему противостоять. А в конце статьи вас ждет бонус: забавный совет от опытной матери.
- Недавно была с сыном в детской поликлинике. Он был бесцеремонно разбужен для визита к врачу и похныкивал. Пока ждали очереди, на меня как-то недобро косилась сидящая неподалеку бабка. Наконец не выдержала и выдала: «Какой невоспитанный у вас мальчик!» Я человек не особо скромный и молчать в ответ не стала, так что бабка ретировалась. А я призадумалась: может, я уже та самая «яжемать»? Вот только «невоспитанному мальчику» на тот момент было 4 месяца. Кто-нибудь знает, как объяснить 4-месячному младенцу нормы поведения в обществе? © inthismess / Pikabu
- Родители были уверены, что быть жадной — это ужас. Меня заставляли делиться дорогими мне вещами с детьми их друзей, с сестрой, соседкой, с кем угодно. Теперь у меня болезненное отношение к личным вещам. Муж меня поддерживает. Я учу дочь, что свои вещи можно не отдавать, если не хочешь, и требовать чужие вещи тоже нельзя. К 8 годам она увлеклась комиксами, мы ей выделили полку, куда она сложила свои драгоценности: книжки, фигурки и т. д. И тут в гости приехала сестра вместе с 4-летним сыном. Мелкий увидел полку и стал просить поиграть. Сестра открывает дверцу, тянется к самой ценной фигурке. Я вспомнила, как она без разрешения хватала и портила мои вещи, а я молча смотрела. Я сказала, что без разрешения дочери ничего трогать нельзя. Как они вопили! Муж смеется, что себя защитить не смогла, а за дочь встала горой. Хорошо, что хотя бы сейчас я смогла не молчать. © Подслушано / Ideer
- Летели на море, сыну 1,5 года. Он немного волновался из-за первого полета, слегка хныкал, мы его старательно занимали разными играми и мультиками. Женщина рядом начала предъявлять претензии: «Ребенок должен знать слово „нет“». Я от неожиданности предложил ей помолчать. Поджала губы и попросила проводницу пересадить ее. Пересадили на место, где со всех сторон были дети, которые плакали в течение всего полета. А мой спокойно уснул и сопел до самой посадки. © Safon / Pikabu
- Свекровь всегда любила делиться со мной «бесценным» мнением. Я каждый раз думала про себя: «Хм, а я ведь знаю, какими выросли твои дети». Потом вежливо улыбалась и говорила: «Я не думала об этом, мы с мужем это обсудим» — или что-то в этом роде. Ну и делала, как считала нужным. Главное — не нужно грубить. В итоге мы и сегодня хорошо ладим. © Laurel Callahan / Quora
- У моих родителей всегда есть идеи относительно того, как мне лучше воспитывать сына. Я отношусь к этому с долей скептицизма. Если совет хороший, принимаю его, если нет, то благодарю их и иду по своим делам. Учителя говорят, что сын — самый воспитанный в классе, всегда первым предлагает помощь, дружит со всеми, убирает за собой и другими и единственное, в чем виновен, — это в болтливости (весь в меня!). Так что я уверена, что воспитываю правильно. Если вы знаете, что у вас хороший ребенок, возможно, предки критикуют из чувства вины — за свои недостатки как родителя. © Jamie Haugh / Quora
- Моя свекровь с внучками сюсюкала: «Сейчас пойдем туда с бабой, там бибики, аваки, лялечки, кока в гости приехала». Честно пыталась терпеть, но однажды меня прорвало: я доходчиво объяснила свекрови, что дети мои не дураки и надо с ними на нормальном языке говорить. А свое «альтернативное» мнение может оставить при себе. У нее уже была возможность свое материнство реализовать, теперь моя очередь. И я сама буду решать, как говорить с моими детьми. © MamaJo / Pikabu
- У нас это началось с рождения. Я сразу игнорировала, не до выяснений было. Потом, месяца в 3, на фразу свекрови: «Мама плохая, носочки не надела» — зачем-то стала оправдываться и попросила больше так не говорить. На первый день рождения ребенка за столом, где собралась вся родня, свекровь опять затянула о плохой маме. И я при всех сказала, что, если еще раз услышу при ребенке про плохую маму, «плохая мама» больше ребенка бабушке никогда не покажет. Все, как отрезало. © ToRRRnado / Pikabu
- Твердо стояла на том, что домашку за детей не делаю, только помощь в пределах разумного. Не сделал? На твоей совести. Так вот один учитель всерьез критиковал меня за то, что я «позволила сыну не выполнить несколько заданий, и теперь он не получит баллов». Я отвечаю, мол, нет никакой пользы в том, что нависаю над детьми, заставляю и тем более делаю за них домашку. Это неуместно, потому что не учит ответственности и дисциплине. Кстати, теперь мои дети уже успешные взрослые и удивительно хорошо приспособлены к жизни. © Jane Yaffe-Rowell / Quora
- Знаете, как говорят: чтобы родить ребенка, нужна пара, но чтобы воспитать этого ребенка, потребуется целое сообщество. Любой, у кого есть дети, выработал свой подход. Но одно я знаю точно: не существует универсальных правил воспитания, потому что навыки и методы, которые вы использовали для одного ребенка, могут ну совершенно не работать для другого. © Osatose Ozabor / Quora
- Сколько злых взглядов мы ловили от людей в ресторанах, когда кормили троих детей «взрослой» едой! Однажды одна дама даже подошла к детскому стульчику, вырвала еду у ребенка и заявила: «Я не могла стоять и смотреть, как вы, ужасные родители, травите его». Была даже потасовка, в результате которой работники кафе предоставили нам бесплатное посещение в течение года. © EvilFireblade / Reddit
- Я была полна решимости кормить своих детей грудью, но с первым пришлось помучиться: тошнило, анемия, началась инфекция на швах после операции. Медсестра научила давать малышу по бутылочке в день, чтобы у меня было время восстановиться и снова произвести молоко. И знали бы вы, как много мам, которые решили не кормить грудью, начали меня переубеждать и буквально заставляли кормить из бутылочек! Я ни в чем их не убеждала, а они вели себя агрессивно. Вот зачем? © Erica Orchard / Quora
- Свекровь выразила свое разочарование тем, что моя 4-летняя дочь не поблагодарила ее должным образом за рождественские подарки. Конечно, по ее мнению, это была моя вина, а не ее сына. У нас довольно непринужденная обстановка на праздники: мы по очереди открываем подарки, потом говорим спасибо. Свекровь хотела, чтобы дочка поблагодарила ее отдельно за каждый подарок. Думаю, она боялась, что ее щедрость недооценили. © Susan Mueller / Quora
- Свекровь 40 лет назад училась на медсестру, проработала по специальности лет 5 и теперь лезет с советами по лечению ребенка. Советы эти: жрать антибиотики для профилактики и шапочкой защищаться от менингита. Могу сказать свой рецепт общения со свекровью и своей мамой по поводу ребенка: относитесь к непрошеным советам как к белому шуму. Дождь капает, ветер дует, бабушка бухтит: «Худой, замерзнет, шапочку наденьте, борща ему в полгода налейте». Говорит — игнорируйте. Пытается сделать — останавливайте. Обиделась — позвоните первым, поговорите о погоде. А если начала про шапочку — игнорируйте. © MariaBred / Pikabu
- Мама считала мои стандарты воспитания смешными и высмеивала их. Бабушка не выдержала и сказала, что мои дети воспитаны лучше, чем кое-кто из маминых. Тогда мама перестала критиковать при бабушке и отпускала ехидные замечания наедине. Однажды мой сын был в чем-то с ней не согласен и мама сказала, что он считает себя слишком уж умным и не имеет права поправлять старших. В этот момент у меня что-то щелкнуло и я напомнила ей о том, что мои дети хорошо образованны, трудоустроены, владеют собственными домами, счастливы в браке, путешествуют. Так что я считаю, что мои методы воспитания просто прекрасны и мои дети тоже. Мама не разговаривала со мной какое-то время, ровно до тех пор, пока ей не понадобилась помощь. © Karen Harris / Quora
- У трех моих сыновей в детстве был синдром дефицита внимания и гиперактивности. Так вот, находились люди, которые считали, что «нечего давать им прописанные врачом таблетки — надо просто не лениться и нормально их воспитывать». Стоит ли рассказывать, насколько это далеко от правды? Кстати, лекарства помогали им сосредотачиваться и в школе не было особых проблем. © Jayne Patton / Quora
- Раньше я была чрезвычайно чувствительна к критике. Интересно, что это все еще беспокоит меня, но до отчаянного чувства вины не доходит. В адрес матерей выбрасывается так много негатива, что в какой-то момент становится все равно, что думают люди, потому что нет никакого способа сделать всех счастливыми и избежать критики. Так что я буду кормить и дальше смесью и работать полный рабочий день, а потом поставлю детям «Щенячий патруль» и позволю пить сок и есть углеводы. И да, все у нас нормально. © FlanneryOG / Reddit
- Я помню, как кормящие грудью ругали меня, потому что я кормила из бутылочки. Им было все равно, что у меня не пришло молоко, — говорили, что плохо стараюсь. С тех пор меня критиковали за это: я разрешаю дочери играть с куклами Братц, позволяю ей носить мини-юбки, самой принимать решения, самостоятельно ходить в школу и обратно. И что на выходе? Дочь — отличный человек, недавно сделала ремонт в своей комнате, заработав на него самостоятельно! Я думаю, что все сделала правильно. Держите свои советы и свой негатив при себе. © Victoria Elder / Quora
- Когда моя дочка пошла в детский сад, она сразу его возненавидела. Воспитатели уверяли, что надо заставлять, потому что впереди школа: а как там? Промучились год с детсадом, и началось то же, но уже со школой — слезы каждый день. Забираю ее — глаза зареваны. И мне сделали выговор, мол, ваша вина, что она не хочет идти в школу: зачем ей это, если дома у нее весело? Другие дети «любят приходить в школу, чтобы рисовать и играть, но ваша дочь делает все это дома, и ей здесь скучно». В основном все сводилось к предположению, что ее ненависть к школе была моей виной, потому что я ее дома веселю. © Lau / Quora
- Однажды мой маленький сын закатил истерику в продуктовом и один пожилой посетитель сказал женщине рядом: «Какая ужасная мать! Она позволяет своему ребенку валяться на полу!» Сказал достаточно громко. А эта дама подошла ко мне как-то помочь, но малыш упрямо смотрел на меня, отказываясь двигаться. Если бы я попыталась поднять его, начались бы крики. Люди, которые приходят ко мне с советами в такой момент, не помогают, они просто не знают, что я ничего не могу сделать! © Irina Aleksandrova / Quora
Бонус: иногда советы опытной мамы бывают забавными
- Воспитание проходит без инструкций, вы просто делаете все возможное. Это все, что можно c вас спросить. В каждой семье есть несколько забавных историй. Моя мама родила первого ребенка в 19 лет, а последнего — в 40. Когда она ждала меня, самую младшую, то пошла в группу для будущих мам, где спросили: «Вот у вас уже есть дети. Как заставить их есть?» Мама ответила: «О, я просто кричу: „Ужин готов! И отойдите-ка в сторону, чтобы не толкаться!“» © Stephanie May / Quora
Некоторые методы воспитания, с которыми нам приходилось иметь дело в детстве, безнадежно устарели. Появилось иное понимание того, каким должно быть родительство. И это замечательно, ведь времена меняются, а значит, нужно воспитывать детей так, чтобы они ориентировались в этом, современном, мире, где им предстоит жить, а не соответствовали чьим-то представлениям о хороших мальчиках и девочках.