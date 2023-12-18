19 историй про беременность и роды, которые стали сюрпризом для мам
Даже если беременность и роды были сложными, у каждой мамы все равно есть в запасе пара-тройка историй, которыми она готова поделиться. И сантехники в родовой, и врачи со странным юмором, да чего только не бывало! Самые невероятные истории — в этой подборке.
- Мама рассказывала эпичную историю, как меня рожала. Роддом. И вот как в песне: тополиный пух, жара, июль. Мама идет в туалет, навстречу ей — техничка с ведрами. Увидела маму, и как заорет на весь коридор! А кричала она не зря, потому что у мамы уже началась родовая деятельность, но был пересменок и ей вкололи снотворное. Мама сквозь сон перепутала потуги с желанием сходить в туалет. Ну и пошла. В общем, на крик технички прибежали врачи, маму на каталку — и вскоре появилась я. Если бы техничка случайно не увидела маму, все могло бы плохо кончиться. © KeraTamara / Pikabu
- Я родилась в деревне, где нет больниц и врачей (одна медсестра, ее кое-как разбудили к финалу). Роды принимала бабушка. Когда она отрезала пуповину, та получилась слишком длинная. Бабушка подняла меня вверх а-ля Симба. В комнате было темновато и дедушка подумал, что родился мальчик, так он побежал по всей деревне орать, что у него внук родился. Сонная медсестра, придя, посмотрела на всех, как на дураков, сказав: «Да у вас девочка». Дед под бабушкины пинки побежал всех оповещать о дезинформации. © Подслушано / Ideer
- До родов все сомневалась, хочу ли я, чтобы муж присутствовал. Разные мнения слышала. Решила, что в процессе всегда могу попросить постоять в коридорчике. Роды были очень сложные. Даже с платной акушеркой и максимумом внимания с ее стороны. Мне было плохо и больно. Таким мужа я до этого не видела: он решал все вопросы, успокаивал меня, организовывал акушерку и помогал найти решения. Когда меня уже везли обратно в палату, акушерка сказала: «Хотела бы я, чтобы мой муж так себя вел при родах». В итоге он заслуженно первый взял сына на руки, и пока меня зашивали, ходил с ним и убаюкивал. © Anastasiya / ADME
- Когда мой сын родился, а медсестры вытерли его и дали мне, я почувствовала себя Рафики, держащим Короля Льва. Моя душа просто пела. Я посмотрела на него, и он был так прекрасен, что ангелы бы покраснели. Это было нереальное ощущение. Я хвасталась тем, как он выглядит, всем, кто готов был меня слушать. А год спустя я взглянула на его детскую фотографию и подумала: «О, возможно, я страдала от выброса эндорфинов...» © Sunhammer01 / Reddit
- Жена была беременна вторым ребенком. С утра начались схватки. Я довез ее до роддома, сдал в приемную для рожениц. Ее начали оформлять, а это процесс небыстрый. Ну и в ходе заполнения бумажек она врачу говорит:
— Я, похоже, уже рожаю.
— Да вы не волнуйтесь, это вам от нервов кажется.
— Нет, правда, я чувствую, проверьте.
Ну, глянули раскрытие, чтобы «мамашку успокоить», и тут:
— Срочно на каталку и в родовую!
В общем, 20 минут не прошло, как родила. © NeWorlDisorder / Pikabu
«Познакомьтесь с Элли. Рост 54 см и вес 3 кг 660 г».
- У тети начались схватки. Вызвали такси, поехали в роддом, а пока доехали, схватки прекратились. Врач ее осмотрел, говорит: «Рано приехали. Ей рожать через 2–3 дня». Дядя хотел ее назад везти, а врач сказал, мол, раз уж привезли, пусть тут ждет. Наутро дядя приехал ее навестить, и между ним и другим врачом произошел разговор:
— Родила!
Дядя, офигевая, ему же обещали через 2–3 дня:
— Как родила?
Врач, еще больше офигевая:
— А вы ее зачем сюда привезли? © Ushwood / AdMe
- На 32-й неделе беременности я работала полный рабочий день бариста в кофейне и почти целый день была официанткой в кафе. Однажды мне нужно было из большого чана пополнить запасы чипсов на стойке. Я водрузила этот чан на свой живот для баланса, держа его одной рукой, чтобы свободной рукой переложить чипсы. Он слегка покачивался. И в этот момент мой малыш пнул меня изнутри в живот, и все чипсы рассыпались по полу. © Kelsey Hicks / Quora
- Перед родами я подготовила сумку с собой. А вещи на выписку положила в другой пакет, дав четкие инструкции мужу. Перед тем как забрать нас, он решил сделать дома генеральную уборку, которая плавно перешла в праздничный ужин с друзьями у нас дома. В итоге он пакет на выписку перепутал с другими вещами. И ребенка выписывали в махровом полотенце с морковкой, надев ему на голову варежку для купания, тоже с морковкой. © Julia Kantaria
- Беременная на последнем месяце. Ночью становится нехорошо: рожаю, видимо. Вызвали скорую. Врач, выслушав меня, говорит, мол, точно рожаешь, поехали. На входе сказала охраннику, что рожать приехала, а он по-доброму улыбается:
— Ты — точно нет.
У врача описываю симптомы. Врач провел осмотр, взяли анализы, вынесли вердикт: малыш еще недельку подождет. Спрашиваю на выходе у охранника, как так. А он отвечает, мол, я тут столько лет сижу, по лицу за 1 секунду определяю, кто рожает, а кто нет. © yagalena / Pikabu
- Рассказала мама. Когда я родилась, батя пришел к маме под окна роддома, и она показала ему кулек из пеленок. А там я — бордовая, в складках, одни ноздри торчат. От неожиданности отец аж отпрыгнул. Мама заметила и с гордостью:
— Правда красивая?!
— Э-э-э... Да, вся в тебя, дорогая.
— Да что ты понимаешь! Самая красивая в роддоме!
Отец окинул бешеным взглядом все окна:
— Если наш мутант самый красивый, что же там за кунсткамера?!
Зато теперь с гордостью сообщает, мол, какая я красавица. © Bibigulka / Pikabu
- Когда мой племянник родился, он был таким страшненьким, что моя сестра не захотела его держать, сказав на полном серьезе: «Верните его обратно, он явно еще не готов». Теперь она любит его до безумия, но мы ни за что не дадим ей забыть об этом уморительном случае. © woah_dontzuccmedude / Reddit
- На осмотре после роддома в районной поликлинике тетка-ортопед заявила жене, что ребенок ходить не будет, да и глупым будет. Точная цитата: «Родила ребенка без головы и ножек». Жена в слезы, мне тоже нехорошо. За сутки пробились к местному светилу ортопедии, к которому очередь на несколько месяцев вперед. Светило был очень корректен, после осмотра вежливо опроверг диагноз «коллеги» и попросил не носить ему здоровых детей. © duh1985 / Pikabu
- Когда моя мама рожала меня, ей ничего не разрешали есть, а роды длились 22 часа. И во время последнего этапа родов единственным, что она орала, было: «Я хочу сырный пирог!» © Quixarious / Reddit
«Моя несравненная жена спустя 25 минут после родов, которые тянулись долгие 27 часов. Горжусь ею!»
- Когда я рожала, со мной в родовой палате была девочка, которая от схваток зачем-то просунула голову в щель между прутьями старой железной панцирной кровати, а обратно высунуть никак не могла. Сантехника нет, ночь, персонал в шоке, и у нее уже воды отошли. Пришлось им нарушить правила и звать на помощь мужчин из другого корпуса. 4 здоровенных мужика еле прутья отогнули, а я, наверное, от смеха и родила быстро! © Юлия Лебедева
- Когда я была беременна, муж купил себе новый дезодорант. Ну какая трагедия, казалось бы... Но обоняние обострилось же, и я среди ночи с ужасом проснулась от мысли: «А-а-а! Рядом со мной чужой мужик спит!» Еще секунда, и разревелась бы. Хорошо, что муж проснулся в этот момент и родным голосом сказал: «Ты чего? Ложись спать!» А я чего — я ничего, просто мой муж пах по-другому! © Стася Шер
- Моя жена через 2 дня будет на 9-м месяце беременности. Вчера она сказала мне, что хочет навести порядок в комнате наших мальчишек, пока те будут в школе. А час назад я увидел, что она заснула в одной из их кроватей. © JephriB / Reddit
- Муж был со мной на родах. Даже и в мыслях не было скрывать это от родителей. Кто бы мог подумать, что начнется после того, как они узнают. Еще во время беременности мать начала мне показывать различные видео о таинствах родов, что мужчине категорически нельзя видеть женщину в этом состоянии. По мнению «психологов» мужчина не будет воспринимать жену как женщину, будет гулять, потом разведется. Что женщина всегда должна оставаться красивой для мужа, а после родов мужчине будет противно смотреть на жену, и все в таком духе. Ну вот день настал.
Роды прошли замечательно, до сих пор самые прекрасные воспоминания в моей жизни. Муж тоже в восторге, рассказывает друзьям, чему его учили на курсах, как плакал вместе со мной, как сына в руки взял первым, как мир для него перевернулся. Он замечательный отец, говорит, что я лучшая мать. Сыну уже три года, а родители до сих пор ждут, когда мы разведемся. Пошел с друзьями? Говорят, что это потому, что я его на роды потащила. «Он на тебя смотрит по-другому, наверное, разлюбил». «А чего это он на телефон смотрит? Наверное, ждет, когда любовница напишет. Она же на роды его не тащила». «Хорошо все у вас? Разводиться не собираетесь? Ну это только 3 года прошло. Рано судить». Уж даже не знаю, как сказать, что вторым беременна и муж опять собирается со мной на роды. © Подслушано / Ideer
Когда ребеночка родили, его надо как-то назвать. Вот тут у нас 18 родителей, которые решили соригинальничать и дали такие имена своим чадам, что хоть стой, хоть падай.
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